Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите

"Армията им вече я няма, а ракететите им са изчерпани", заяви американският държавен глава

13 април 2026, 08:42
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че не го е грижа дали Иран ще се върне за нов кръг преговори, съобщиха "Франс прес" и "Уолстрийт джърнъл".

"Не ме е грижа дали ще се върнат, или не. И да не се върнат за мен няма значение", каза американският лидер след провала на преговорите с Техеран.

САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено

Пред репортери в базата Андрюс в Мериленд той посочи, че "армията им вече я няма, а ракететите им са изчерпани". 

Тръмп потвърди, че тази сутрин американско време САЩ ще наложат блокада на влизането и излизането на кораби от иранските пристанища.

Той добави, че много страни работят за осуетяване на продажбите на ирански петрол, и по думите му тези усилия ще бъдат "доста ефективни".

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

Иран с изявление след неуспеха на преговорите в Исламабад

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан, какво предстои за Унгария

Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан, какво предстои за Унгария

От вътрешен човек до враг №1 на Орбан: Кой е Петер Мадяр

От вътрешен човек до враг №1 на Орбан: Кой е Петер Мадяр

Световните лидери поздравиха Петер Мадяр за победата в Унгария

Световните лидери поздравиха Петер Мадяр за победата в Унгария

САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено

САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

pariteni.bg
Котешка панлевкопения (котешка чума)

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 5 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 5 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 5 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 5 дни
Последни новини

Започва Светлата седмица

Започва Светлата седмица

Любопитно Преди 1 час

Светли понеделник e, почитаме и паметта на свещеномъченик Артемон Лаодикийски

<p>Орбан поздрави Мадяр за победата на изборите</p>

Орбан поздрави Петер Мадяр за победата на изборите в Унгария

Свят Преди 1 час

"Резултатът е болезнен, но ясен", заяви Орбан

<p>Китайски служители използват ИИ, за да уволняват колегите си</p>

Китайски служители използват изкуствен интелект, за да уволняват колегите си

Свят Преди 1 час

Защо се случва това?

Урсула фон дер Лайен: Унгария избра Европа

Урсула фон дер Лайен: Унгария избра Европа

Свят Преди 9 часа

Урсула фон дер Лайен: Съюзът става по-силен

В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"

В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"

Свят Преди 10 часа

Това заяви командващият иранския флот Шахрам Ирани

Саудитска Арабия екзекутира седем души за ден

Саудитска Арабия екзекутира седем души за ден

Свят Преди 11 часа

Саудитска Арабия възобнови екзекуциите за наркопрестъпления в края на 2022 г.

Разгромна загуба за Виктор Орбан на изборите в Унгария

Разгромна загуба за Виктор Орбан на изборите в Унгария

Свят Преди 11 часа

„Тиса“ е първа политическа сила в Унгария

Тръмп заплаши Китай с 50% мита, ако помага на Иран

Тръмп заплаши Китай с 50% мита, ако помага на Иран

Свят Преди 12 часа

Тръмп заплаши също да разруши иранската енергийна инфраструктура

Кремъл: Териториалният въпрос с Украйна е сведен до "няколко километра"

Кремъл: Териториалният въпрос с Украйна е сведен до "няколко километра"

Свят Преди 13 часа

Песков: Траен мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите

Рекордна избирателна активност в Унгария

Рекордна избирателна активност в Унгария

Свят Преди 13 часа

Кметът на Будапеща Гергей Карачони заяви, че очаква историческо поражение за ФИДЕС

Израел обяви повишена бойна готовност

Израел обяви повишена бойна готовност

Свят Преди 15 часа

За момента все още не е взето решение за военни действия

Мадяр: Властта на Орбан е в последните си часове

Мадяр: Властта на Орбан е в последните си часове

Свят Преди 15 часа

Той отхвърли твърденията, че някой подготвя насилствени действия

Хиляди ракети полетяха в небето над Вронтадос

Хиляди ракети полетяха в небето над Вронтадос

Свят Преди 16 часа

Вековната традиция привлича ежегодно хиляди посетители

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Свят Преди 16 часа

Тръмп: Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде взривен в ада!

Тежка катастрофа със загинали край Берковица

Тежка катастрофа със загинали край Берковица

България Преди 17 часа

Две деца - брат и сестра са транспортирани и настанени в болницата в Монтана

И Канада се готви за война

И Канада се готви за война

Свят Преди 17 часа

Генерал Джени Каринян: Трябва да сме подготвени за мащабни конфликти

Всичко от днес

От мрежата

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
1

Чести дъждове до края на април

sinoptik.bg
1

Къде у нас има убежища при кризисни ситуации

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 13 - 19 април: Потърсете златната среда

Edna.bg

Дневен хороскоп за 13 април, понеделник

Edna.bg

Борещият се за оцеляване Берое с труден тест срещу Локомотив Пловдив

Gong.bg

Късметът се усмихна на Виктория Томова в Щутгарт

Gong.bg

На Светли понеделник: Литийно шествие с чудотворната икона от Бачковския манастир

Nova.bg

До 20 градуса в началото на седмицата

Nova.bg