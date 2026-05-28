Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал

Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого

О громен скандал и полицейско насилие на Курбан Байрам - така лидерът на ДПС Делян Пеевски определи завеждането на разпит на кмета на Кърджали, предаде NOVA.

„Полицейски произвол, за който ще сезираме всички компетентни органи и европейски партньори. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Кметът може да бъде повикан спокойно в тридневния срок с призовка. Един отряд полиция в кабинета на Ерол Мюмюн. Трябва ли осем човека да го извеждат? От страх не го арестуваха, искаха да сплашат всички кметове и мюсюлмани”, заяви лидерът на ДПС.

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

По думите му ДПС „отказва офертата за страх”.

„Надявам се премиерът да реагира веднага и да разбере какво се е случило, министърът му мина всички граници. Полицията да се засрами, да не обслужва определени хора и системата на репресията, винаги сме стояли зад органите на реда, да имат бюджет, за да служат на държавата. Винаги ще бъда до кмета, аз го обичам, той направи страшно много за Кърджали. Не заслужаваше да бъде отведен като престъпник, все едно е наркопласьор, малките му деца да гледат как осем полицаи го водят. Държавата не може да се управлява със страх”, категоричен беше Делян Пеевски.

Той уточни, че ДПС подкрепя властта за осигуряване на финанси и по-ниски цени, но не и за полицейски произвол.