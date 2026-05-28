ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого

Н ародни представители от парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“ коментираха случая с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, който бе отведен на разпит в Областната дирекция на МВР по-рано днес.

Зам.-председателят на парламентарната група Айтен Сабри каза пред журналисти в Кърджали, че са се събрали в подкрепа на кмета Мюмюн. По думите ѝ това, което се случва, е недопустимо и не може да се посяга на кмета по този начин.

„Живеем в държава, в която всеки един от нас е гражданин и всеки един от нас има задължения, обаче има и права“, посочи тя и призова правата да се спазват.

„По време на цяла кампания слушахме как ще дойде промяната. Мисля, че това не е промяната“, коментира още Сабри.

Депутатът Байрам Байрам каза, че полицията няколко пъти е ходила в кабинета на кмета на община Кърджали Ерол Мюмюн, и е казано, че има призовка, с която е отведен в Областната дирекция. Той определи това като „полицейски тормоз и политически натиск“. „Знаем, че има някакви полицейски действия в момента в сградата на Община Кърджали. Това е информацията, която имаме. Адвокатът на Ерол Мюмюн е в сградата и най-вероятно е на разпит“, добави народният представител.

По-рано днес от общинската администрация съобщиха, че кметът е отведен за разпит в полицията. След като информацията за отвеждането му в Областната дирекция стана известна, пред сградата започнаха да се събират привърженици на ДПС. Сред тях - председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители.

Дойдоха и работещи в различни общински структури, както и кметове на кметства, а също и цялото ръководство на Община Кърджали.