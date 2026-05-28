България

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Задържаха повече от 1000 пратки с наркотични вещества

28 май 2026, 14:37
Приеха правилника на новото Народно събрание

Приеха правилника на новото Народно събрание
Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал

Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал
Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове
ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали
Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого

Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого
МВР с предупреждение: Нулева толерантност към корупция и „паралелни структури“

МВР с предупреждение: Нулева толерантност към корупция и „паралелни структури“
Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.
Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

М итнически служители са задържали повече от 1000 пратки с наркотични вещества, доставяни онлайн.

Това съобщиха на брифинг пред журналисти Стефан Бакалов - зам.-директор на Агенция "Митници" и Десислава Петрова - говорител на Софийската градска прокуратура.

Задържаха 200 пратки с наркотици, пласирани чрез Darknet платформи

Операцията под името "Хидра", на отдел "Борба с наркотрафика" в Териториална дирекция "Митница София", е била насочена срещу доставянето на наркотици с куриерски пратки. 

"Пратките са съдържали продукти с суха тревиста маса, а именно канабис във вейпове, пълнители за електронни цигари, желирани бонбони, бисквити и други, като в товарителниците е липсвало описание на стоката. Пратките са изпращани от страни в Европа чрез онлайн платформи за електронна търговия, където притежанието на наркотични вещества не е абсолютно забранено, и за целта са били използвани услугите на куриерски фирми. По тези случаи в Софийска градска прокуратура се водят досъдебни производства, в рамките на които се назначават експертизи, изискват се справки, разпитват се свидетели", посочи Петрова.

Установени са случаи, в които родители взимали пратки с дрога, без да знаят какво има в тях, поръчани от децата им.

"Трябва да подчертаем, че в Република България всички дейности на физически лица с наркотични вещества са абсолютно забранени и ще бъдат разглеждани през призмата на наказателното законодателство. Нека родителите да следят какво точно поръчват техните деца и откъде го поръчват, тъй като в някои държави, както става ясно, режимът е доста по-либерален и дава възможност за лесен достъп за опасни вещества", поясни Петрова.

Извършени са проверки в офиси и терминали на всички експресни куриерски фирми. Основен акцент в действията на митническите служители е бил откриването и задържането на пратки с дрога под формата на вейпове, бонбони, близалки, курабии и тревна маса.

Арестуваха двама, разпространявали наркотици чрез куриерска фирма

"Операция "Хидра" е проведена в отговор на лавинообразното нарастване на трафика на наркотични вещества чрез онлайн пратки, предимно поръчвани от тийнейджъри или деца. В период около дванайсет-тринайсет дни, служителите от отдел "Борба с наркотрафика" идентифицираха в различни куриерски и спедиторски фирми и в техните терминали повече от хиляда пратки с различни видове наркотични вещества. В пратките са открити различни наркотични вещества от типа на синтетичните канабиноиди, полусинтетичните канабиноиди, влагани във вейпове, в курабийки, в бонбони. Последните тенденции говорят, че има много сериозно лавинообразно нарастване на различни видове наркотични вещества, укривани в различни предмети. Тази операция всъщност ще продължи и през следващите няколко дни. Всички пратки, които се поръчват през онлайн платформи, биват проверявани от митническите органи, както и от полицейските органи и всякаква пратка, която съдържа наркотично вещество, няма да бъде допусната на пазара", заяви Бакалов.

"На този етап няма задържани лица поради една причина: пратките са повече от хиляда на брой. Поръчани са от различни получатели в различни краища на страната. Изпращачите са онлайн платформи, базирани в различни държави в Европейския съюз. Информирани са всички европейски полицейски институции, които имат отношение към този вид трафик, с оглед предприемане на мерки за спиране дейността на тези сайтове", допълни Бакалов.

Агенция Митници наркотици операция Хидра
Последвайте ни
Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

С викове

С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
12 досадни неща, които правят всички котки

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

България Преди 18 минути

Наркотиците са били предназначени за разпространение в курортите по Южното Черноморие

Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар“

Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар“

Любопитно Преди 27 минути

Не пропускайте новия епизод в петък от 21:00 ч. по NOVA

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

Свят Преди 1 час

Доказателствата, с които Комисията разполага, показват, че има много голяма вероятност потребителите в ЕС да се натъкнат на незаконни стоки в Temu

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

България Преди 1 час

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Свят Преди 1 час

Музикалният свят се сбогува с легендарния продуцент Джон Макклейн. Като съизпълнител на наследството на Краля на попа, той превърна огромните дългове на Майкъл Джексън в многомилиардна империя и изстреля кариерата на сестра му Джанет

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела“ е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела“ е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Свят Преди 2 часа

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Любопитно Преди 2 часа

Ново научно изследване успокоява двойките: мислите за трети хора по време на интимност са много по-чести, отколкото предполагаме. Ето как сексуалните фантазии влияят на удовлетворението от връзката и кога всъщност трябва да се притесняваме

<p>Учени съживиха човешки мозък в лаборатория</p>

Отвъд смъртта: Учени съживиха човешки мозък в лаборатория и направиха неочакван пробив

Любопитно Преди 2 часа

Системата е проектирана да помогне за изучаването на ефектите от нови лекарства върху реални човешки клетки в борбата срещу тежки заболявания

Снимката е илюстративна

„Супер Ел Ниньо“: Ако мислите, че сега е горещо, подгответе се за това, което предстои

Свят Преди 2 часа

Учените предупреждават за невиждано затопляне на океана през есента, което ще донесе брутални аномалии и може да превърне следващата година в най-горещата в историята

Синди Крауфорд разкри здравословен проблем, с който се бори от 10 години

Синди Крауфорд разкри здравословен проблем, с който се бори от 10 години

Любопитно Преди 2 часа

Супермоделът Синди Крауфорд разкри, че страда от блефароптоза – състояние, което причинява увисване на клепачите. На прага на своите 60 години иконата на 90-те споделя за предизвикателствата пред красотата и как поддържа увереността си днес

Маската на чаровника: Как да познаете психопата - 5 скрити черти

Маската на чаровника: Как да познаете психопата - 5 скрити черти

Любопитно Преди 3 часа

Етикетирането на някого като психопат обикновено го превръща в социален парий. Образи като Чарлз Менсън или Ханибъл Лектър ни карат да виждаме в тях зловещи фигури – чудовища, които пълнят затворите и доминират в шокиращите заглавия по медиите

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

България Преди 3 часа

Синдикатите предупреждават, че дори минималното поскъпване постепенно изяжда доходите на домакинствата

<p>Отстраниха от длъжност кмета на Лом</p>

Заради купуване на гласове: Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом Цветан Петров

България Преди 3 часа

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

Свят Преди 3 часа

На 69-годишна възраст издъхна френският актьор Пиер Дени след тежка битка с коварна болест

Доналд Тръмп при учредяването на "Съвета за мир"

Блясък, лъжи и провал: „Съветът за мир“ на Тръмп се разклаща – точно като самия президент

Свят Преди 3 часа

Започва да се очертава ясен модел, при който сред бляскави церемонии и бомбастични пресконференции Тръмп се опитва да заеме централно място в разрешаването на кризи, които самият той или е подкрепил, или дори е предизвикал

Снимката е илюстративна

Най-новата битка на Москва срещу Запада е и най-абсурдната досега

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Даниел Бачорски и непростимата изневяра, която го изстреля на върха

Edna.bg

Валери Йорданов показа порасналата си дъщеря - Йована

Edna.bg

НА ЖИВО: Септември и Янтра в решаваща битка на баража, съставите

Gong.bg

Лука Модрич се завръща в Реал Мадрид след Мондиал 2026?

Gong.bg

Полицията проверява офисите на фирмата инвеститор в „Баба Алино”

Nova.bg

Кметът на Кърджали след разпита: Не съм издирван престъпник и не се укривам

Nova.bg