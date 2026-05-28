Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

М итнически служители са задържали повече от 1000 пратки с наркотични вещества, доставяни онлайн.

Това съобщиха на брифинг пред журналисти Стефан Бакалов - зам.-директор на Агенция "Митници" и Десислава Петрова - говорител на Софийската градска прокуратура.

Операцията под името "Хидра", на отдел "Борба с наркотрафика" в Териториална дирекция "Митница София", е била насочена срещу доставянето на наркотици с куриерски пратки.

"Пратките са съдържали продукти с суха тревиста маса, а именно канабис във вейпове, пълнители за електронни цигари, желирани бонбони, бисквити и други, като в товарителниците е липсвало описание на стоката. Пратките са изпращани от страни в Европа чрез онлайн платформи за електронна търговия, където притежанието на наркотични вещества не е абсолютно забранено, и за целта са били използвани услугите на куриерски фирми. По тези случаи в Софийска градска прокуратура се водят досъдебни производства, в рамките на които се назначават експертизи, изискват се справки, разпитват се свидетели", посочи Петрова.

Установени са случаи, в които родители взимали пратки с дрога, без да знаят какво има в тях, поръчани от децата им.

"Трябва да подчертаем, че в Република България всички дейности на физически лица с наркотични вещества са абсолютно забранени и ще бъдат разглеждани през призмата на наказателното законодателство. Нека родителите да следят какво точно поръчват техните деца и откъде го поръчват, тъй като в някои държави, както става ясно, режимът е доста по-либерален и дава възможност за лесен достъп за опасни вещества", поясни Петрова.

Извършени са проверки в офиси и терминали на всички експресни куриерски фирми. Основен акцент в действията на митническите служители е бил откриването и задържането на пратки с дрога под формата на вейпове, бонбони, близалки, курабии и тревна маса.

"Операция "Хидра" е проведена в отговор на лавинообразното нарастване на трафика на наркотични вещества чрез онлайн пратки, предимно поръчвани от тийнейджъри или деца. В период около дванайсет-тринайсет дни, служителите от отдел "Борба с наркотрафика" идентифицираха в различни куриерски и спедиторски фирми и в техните терминали повече от хиляда пратки с различни видове наркотични вещества. В пратките са открити различни наркотични вещества от типа на синтетичните канабиноиди, полусинтетичните канабиноиди, влагани във вейпове, в курабийки, в бонбони. Последните тенденции говорят, че има много сериозно лавинообразно нарастване на различни видове наркотични вещества, укривани в различни предмети. Тази операция всъщност ще продължи и през следващите няколко дни. Всички пратки, които се поръчват през онлайн платформи, биват проверявани от митническите органи, както и от полицейските органи и всякаква пратка, която съдържа наркотично вещество, няма да бъде допусната на пазара", заяви Бакалов.

"На този етап няма задържани лица поради една причина: пратките са повече от хиляда на брой. Поръчани са от различни получатели в различни краища на страната. Изпращачите са онлайн платформи, базирани в различни държави в Европейския съюз. Информирани са всички европейски полицейски институции, които имат отношение към този вид трафик, с оглед предприемане на мерки за спиране дейността на тези сайтове", допълни Бакалов.