Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела" е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

28 май 2026, 14:28
К итайският адвокат, който отрови смъртоносно милиардера и гейминг магнат, помогнал за продуцирането на научнофантастичния хит на Netflix „Проблемът с трите тела“ (3 Body Problem), е бил екзекутиран, съобщават китайските държавни медии, цитирани от CNN.

През 2020 г. Сю Яо убива шефа си Лин Ци, като му подарява капсули, за които твърди, че са пробиотици. В действителност те съдържали смъртоносни токсини, които адвокатът закупил от Тъмната мрежа (dark web) и смесил в собствена тайна лаборатория. По-рано същата година амбициозният юрист помага на Лин да осигури правата за адаптация на прочутата трилогия от фантастични книги на Лиу Цъсин.

Сю Яо е бил екзекутиран миналия четвъртък – две години след като съдът в Шанхай го осъди на смърт за убийство. Новината беше потвърдена от компанията Three Body Universe, която заяви: „Всички служители са признателни за правосъдието, въздадено от правната система.“

Смърт броени месеци след сделката с Netflix

Лин Ци, който е вписан като изпълнителен продуцент в началните надписи на сериала на Netflix, беше огромен фен на трилогията и дълго мечтаеше да развие франчайза. Само няколко месеца след като стрийминг платформата обяви плановете си за мащабната продукция, Лин е отровен и умира на 39-годишна възраст.

Навръх Коледа през 2020 г., 10 дни след като внезапно се почувствал зле на път за вкъщи от централата на компанията си Yoozoo Games в Шанхай, милиардерът издъхва в болницата. В тялото му са открити най-малко пет вида отрови, включително живак и тетродотоксин (силно токсично вещество, съдържащо се в рибата фугу).

Сю Яо бързо е идентифициран като заподозрян, а мотивът се оказва жесток спор с Лин относно „въпроси, свързани с управлението на компанията“.

Лаборатория в стил „В обувките на Сатаната“

Случаят беше подробно отразен от строго цензурираните китайски медии поради зловещите детайли около планирането на престъплението. Оказва се, че Сю е почерпил вдъхновение от хитовия американски сериал „В обувките на Сатаната“ (Breaking Bad).

Експерименти с животни: Адвокатът наел къща в предградията на Шанхай, превърнал я в модерна лаборатория и закупил над 100 вида токсини от Тъмната мрежа, които тествал върху кучета, котки и други домашни любимци.

Скрита самоличност: Той създал фиктивна търговска компания в Япония, за да се сдобива с опасните химикали, и в един момент притежавал над 160 различни мобилни номера.

Разследването разкри, че Сю не е спрял само до шефа си. Поради конфликти той е подменил съдържанието на капсули за кафе, бутилки с уиски и вода в офисите на още двама ръководители с метилживачен хлорид. В резултат на това други четирима негови колеги се разболяват тежко, но за щастие успяват да оцелеят.

Накрая Сю пресовал най-опасните отрови в хапче, което поднесъл на милиардера като уж „полезен подарък“.

