Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

О кръжна прокуратура-Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в Общинска администрация-Кърджали. В извършването на такива действия не са участвали следователи от Окръжен следствен отдел към ОП-Кърджали, съобщиха от държавното обвинение.

При постъпване на материали в ОП-Кърджали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия, посочват оттам.

С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от ОП-Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка и с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия, след евентуалното постъпване на събрани материали, Окръжна прокуратура-Кърджали ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.

Припомняме, че днес кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше разпитан в Областната дирекция на МВР.

"Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод обществена поръчка. Сумата на обществената поръчка е значителна. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката", обясни министърът на вътрешните работи Иван Демержиев, като добави, че стойността на въпросната обществена поръчка е 5 млн. лв.

Демержиев също така заподозря прокуратурата в Кърджали, че може да се опита да попречи на разследването и апелира към главния прокурор и ВСС да се вземат мерки.