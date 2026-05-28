България

28 май 2026, 14:52
Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета
Източник: Георги Димитров/Vesti

О кръжна прокуратура-Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в Общинска администрация-Кърджали. В извършването на такива действия не са участвали следователи от Окръжен следствен отдел към ОП-Кърджали, съобщиха от държавното обвинение.

При постъпване на материали в ОП-Кърджали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия, посочват оттам.

Демерджиев обясни за какво разпитват кмета на Кърджали

С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от ОП-Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка и с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия, след евентуалното постъпване на събрани материали, Окръжна прокуратура-Кърджали ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.

Припомняме, че днес кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше разпитан в Областната дирекция на МВР.

Кметът на Кърджали с първи думи след разпита

"Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод обществена поръчка. Сумата на обществената поръчка е значителна. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката", обясни министърът на вътрешните работи Иван Демержиев, като добави, че стойността на въпросната обществена поръчка е 5 млн. лв.

Демержиев също така заподозря прокуратурата в Кърджали, че може да се опита да попречи на разследването и апелира към главния прокурор и ВСС да се вземат мерки.

Източник: Prb.bg    
Ерол Мюмюн разследване Иван Демержиев
Операция „Хидра": Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

С викове

С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

pariteni.bg
Как кучетата си намират приятели

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Последни новини

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

България Преди 18 минути

Наркотиците са били предназначени за разпространение в курортите по Южното Черноморие

Приеха правилника на новото Народно събрание

Приеха правилника на новото Народно събрание

България Преди 33 минути

Парламентът няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания

Новият български сериал „Дъждът оставя следи" спечели зрителите

Новият български сериал „Дъждът оставя следи“ спечели зрителите

Любопитно Преди 1 час

Премиерната поредица на NOVA е гледана от над една четвърт от зрителите

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

Свят Преди 1 час

Доказателствата, с които Комисията разполага, показват, че има много голяма вероятност потребителите в ЕС да се натъкнат на незаконни стоки в Temu

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Свят Преди 1 час

Музикалният свят се сбогува с легендарния продуцент Джон Макклейн. Като съизпълнител на наследството на Краля на попа, той превърна огромните дългове на Майкъл Джексън в многомилиардна империя и изстреля кариерата на сестра му Джанет

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела" е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела“ е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Свят Преди 2 часа

Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

България Преди 2 часа

Има опасност България да загуби десетки милиони по външни проекти, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Любопитно Преди 2 часа

Ново научно изследване успокоява двойките: мислите за трети хора по време на интимност са много по-чести, отколкото предполагаме. Ето как сексуалните фантазии влияят на удовлетворението от връзката и кога всъщност трябва да се притесняваме

Учени съживиха човешки мозък в лаборатория

Отвъд смъртта: Учени съживиха човешки мозък в лаборатория и направиха неочакван пробив

Любопитно Преди 2 часа

Системата е проектирана да помогне за изучаването на ефектите от нови лекарства върху реални човешки клетки в борбата срещу тежки заболявания

Снимката е илюстративна

„Супер Ел Ниньо": Ако мислите, че сега е горещо, подгответе се за това, което предстои

Свят Преди 2 часа

Учените предупреждават за невиждано затопляне на океана през есента, което ще донесе брутални аномалии и може да превърне следващата година в най-горещата в историята

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

България Преди 2 часа

Партийни представители и общински служители се събраха пред сградата на МВР

Синди Крауфорд разкри здравословен проблем, с който се бори от 10 години

Синди Крауфорд разкри здравословен проблем, с който се бори от 10 години

Любопитно Преди 2 часа

Супермоделът Синди Крауфорд разкри, че страда от блефароптоза – състояние, което причинява увисване на клепачите. На прага на своите 60 години иконата на 90-те споделя за предизвикателствата пред красотата и как поддържа увереността си днес

Маската на чаровника: Как да познаете психопата - 5 скрити черти

Маската на чаровника: Как да познаете психопата - 5 скрити черти

Любопитно Преди 3 часа

Етикетирането на някого като психопат обикновено го превръща в социален парий. Образи като Чарлз Менсън или Ханибъл Лектър ни карат да виждаме в тях зловещи фигури – чудовища, които пълнят затворите и доминират в шокиращите заглавия по медиите

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

България Преди 3 часа

Синдикатите предупреждават, че дори минималното поскъпване постепенно изяжда доходите на домакинствата

Отстраниха от длъжност кмета на Лом

Заради купуване на гласове: Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом Цветан Петров

България Преди 3 часа

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

Свят Преди 3 часа

На 69-годишна възраст издъхна френският актьор Пиер Дени след тежка битка с коварна болест

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Даниел Бачорски и непростимата изневяра, която го изстреля на върха

Edna.bg

Валери Йорданов показа порасналата си дъщеря - Йована

Edna.bg

НА ЖИВО: Септември и Янтра в решаваща битка на баража, съставите

Gong.bg

Лука Модрич се завръща в Реал Мадрид след Мондиал 2026?

Gong.bg

Полицията проверява офисите на фирмата инвеститор в „Баба Алино”

Nova.bg

Кметът на Кърджали след разпита: Не съм издирван престъпник и не се укривам

Nova.bg