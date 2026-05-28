Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

М узикалната индустрия скърби за загубата на легендарния мениджър и продуцент Джон Макклейн, който почина на 71-годишна възраст. Макклейн е издъхнал в Малибу след дългогодишна битка със здравословни проблеми. Въпреки че официалната причина за смъртта все още не е потвърдена, неговата кончина затваря страницата на една от най-влиятелните задкулисни кариери в историята на съвременната поп музика, пише HELLO!

За милиони фенове по света името на Макклейн стана неразривно свързано със запазването и популяризирането на творчеството на Майкъл Джексън. Заедно с дългогодишния си адвокат и бизнес партньор Джон Бранка, Макклейн бе назначен за съизпълнител на наследството на Краля на попа след внезапната му смърт през 2009 г.

Под тяхно ръководство имотите и правата на певеца постигнаха един от най-забележителните финансови обрати в историята на развлекателната индустрия. Това, което някога се смяташе за дългове в размер на стотици милиони долари, се превърна в многомилиардно предприятие, което представи музиката на Майкъл Джексън на ново поколение.

Макклейн и Бранка ръководеха няколко мащабни проекта, сред които:

Биографичния филм „Майкъл“;

Награждавания мюзикъл на Бродуей „MJ The Musical“;

Множество съвместни продукции с Cirque du Soleil.

Двамата изиграха и ключова роля в издаването на документалния филм „This Is It“, монтиран от репетиционните кадри за планираното завръщане на Джаксън на сцената.

Освен бизнес управлението, Макклейн имаше и пряк творчески принос към посмъртните албуми на звездата. Той участва в продуцирането на песни като „Love Never Felt So Good“ и „Much Too Soon“, помагайки за запазването на автентичния звук, който дефинира кариерата на Джаксън.

В трогателно изявление Джон Бранка сподели за приятелството и професионалния им път:

„Дълбоко скърбя за загубата на моя партньор и брат Джон Макклейн. Като един от великите новатори в света на музиката и музикалния маркетинг, Джон беше визионер – той виждаше отвъд ежедневието и гледаше право в бъдещето. Когато бяхме посочени в завещанието на Майкъл, знаех, че той ще внесе огромен усет към музиката му и че неговото приятелство и всеотдайност към Краля на попа ще бъдат в основата на всички велики проекти, които ще представим на света. Той влагаше страст и силна убеденост във всичко, което правеше, и беше най-щедрият приятел. Трудно е да си предствя свят без него.“

Много преди да поеме делата на Джаксън, Макклейн вече беше едно от най-влиятелните имена в музикалния бизнес. По време на работата си за лейбъла A&M Records той изигра ключова роля в оформянето на кариерата на Джанет Джексън по време на нейния пробив с албума „Control“ – ера, считана за един от най-важните моменти в историята на поп и R&B музиката.

През годините той работи и с емблематични хип-хоп артисти като Ice Cube и Dr. Dre, помагайки за кариери, които пренаписаха правилата в жанра. Макклейн стои и зад договора на групата Marky Mark and the Funky Bunch в златните години на състава.

Битката за милионите на Краля на попа

Смъртта на Макклейн идва само седмици след като дъщерята на певеца – Парис Джексън, постигна успех в продължаващата съдебна битка за наследството на баща си.

Според съдебни документи, цитирани от списание PEOPLE, съдът в Лос Анджелис е постановил, че бонуси в размер на 625 000 долара, изплатени през 2018 г. от изпълнителите Джон Бранка и Джон Макклейн на външни адвокатски кантори, трябва да бъдат върнати в сметките на наследството. Това решение идва след официално възражение от страна на Парис.

В съдебното решение се посочва, че възражението на Парис е основателно, а въпросните плащания „не са били одобрени“ и се отхвърлят. Съдът отбеляза също, че 28-годишната наследница има право да поиска възстановяване на нейните хонорари и съдебни разноски.

With profound sadness, the Michael Jackson Estate shares the passing of co-executor John McClain. John was an amazing human being and great friend to all who were lucky enough to know him. His legacy will live on through the lives he touched & the music he helped bring the world. pic.twitter.com/euMKrJaNsk — Michael Jackson (@michaeljackson) May 27, 2026

Адвокатите, представляващи фонда на Майкъл Джексън, отговориха в изявление пред PEOPLE, че макар да не са съгласни с решението, те напълно го уважават и ще продължат напред.

От друга страна, говорител на Парис Джексън определи съдебното решение като „огромна победа“ за семейството и обвини фонда в липса на прозрачност и отчетност:

„Наследственият фонд на Джексън трябва да бъде разумна, финансово отговорна организация, която подкрепя семейството, а не параван, който помага на Джон Бранка да реализира фантазиите си за холивудски магнат.“