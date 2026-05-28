Свят

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Музикалният свят се сбогува с легендарния продуцент Джон Макклейн. Като съизпълнител на наследството на Краля на попа, той превърна огромните дългове на Майкъл Джексън в многомилиардна империя и изстреля кариерата на сестра му Джанет

28 май 2026, 14:45
М узикалната индустрия скърби за загубата на легендарния мениджър и продуцент Джон Макклейн, който почина на 71-годишна възраст. Макклейн е издъхнал в Малибу след дългогодишна битка със здравословни проблеми. Въпреки че официалната причина за смъртта все още не е потвърдена, неговата кончина затваря страницата на една от най-влиятелните задкулисни кариери в историята на съвременната поп музика, пише HELLO!

За милиони фенове по света името на Макклейн стана неразривно свързано със запазването и популяризирането на творчеството на Майкъл Джексън. Заедно с дългогодишния си адвокат и бизнес партньор Джон Бранка, Макклейн бе назначен за съизпълнител на наследството на Краля на попа след внезапната му смърт през 2009 г.

Под тяхно ръководство имотите и правата на певеца постигнаха един от най-забележителните финансови обрати в историята на развлекателната индустрия. Това, което някога се смяташе за дългове в размер на стотици милиони долари, се превърна в многомилиардно предприятие, което представи музиката на Майкъл Джексън на ново поколение.

Макклейн и Бранка ръководеха няколко мащабни проекта, сред които:

  • Биографичния филм „Майкъл“;
  • Награждавания мюзикъл на Бродуей „MJ The Musical“;
  • Множество съвместни продукции с Cirque du Soleil.

Двамата изиграха и ключова роля в издаването на документалния филм „This Is It“, монтиран от репетиционните кадри за планираното завръщане на Джаксън на сцената.

Освен бизнес управлението, Макклейн имаше и пряк творчески принос към посмъртните албуми на звездата. Той участва в продуцирането на песни като „Love Never Felt So Good“ и „Much Too Soon“, помагайки за запазването на автентичния звук, който дефинира кариерата на Джаксън.

В трогателно изявление Джон Бранка сподели за приятелството и професионалния им път:

„Дълбоко скърбя за загубата на моя партньор и брат Джон Макклейн. Като един от великите новатори в света на музиката и музикалния маркетинг, Джон беше визионер – той виждаше отвъд ежедневието и гледаше право в бъдещето. Когато бяхме посочени в завещанието на Майкъл, знаех, че той ще внесе огромен усет към музиката му и че неговото приятелство и всеотдайност към Краля на попа ще бъдат в основата на всички велики проекти, които ще представим на света. Той влагаше страст и силна убеденост във всичко, което правеше, и беше най-щедрият приятел. Трудно е да си предствя свят без него.“

Много преди да поеме делата на Джаксън, Макклейн вече беше едно от най-влиятелните имена в музикалния бизнес. По време на работата си за лейбъла A&M Records той изигра ключова роля в оформянето на кариерата на Джанет Джексън по време на нейния пробив с албума „Control“ – ера, считана за един от най-важните моменти в историята на поп и R&B музиката.

През годините той работи и с емблематични хип-хоп артисти като Ice Cube и Dr. Dre, помагайки за кариери, които пренаписаха правилата в жанра. Макклейн стои и зад договора на групата Marky Mark and the Funky Bunch в златните години на състава.

  • Битката за милионите на Краля на попа

Смъртта на Макклейн идва само седмици след като дъщерята на певеца – Парис Джексън, постигна успех в продължаващата съдебна битка за наследството на баща си.

Според съдебни документи, цитирани от списание PEOPLE, съдът в Лос Анджелис е постановил, че бонуси в размер на 625 000 долара, изплатени през 2018 г. от изпълнителите Джон Бранка и Джон Макклейн на външни адвокатски кантори, трябва да бъдат върнати в сметките на наследството. Това решение идва след официално възражение от страна на Парис.

В съдебното решение се посочва, че възражението на Парис е основателно, а въпросните плащания „не са били одобрени“ и се отхвърлят. Съдът отбеляза също, че 28-годишната наследница има право да поиска възстановяване на нейните хонорари и съдебни разноски.

Адвокатите, представляващи фонда на Майкъл Джексън, отговориха в изявление пред PEOPLE, че макар да не са съгласни с решението, те напълно го уважават и ще продължат напред.

От друга страна, говорител на Парис Джексън определи съдебното решение като „огромна победа“ за семейството и обвини фонда в липса на прозрачност и отчетност:

„Наследственият фонд на Джексън трябва да бъде разумна, финансово отговорна организация, която подкрепя семейството, а не параван, който помага на Джон Бранка да реализира фантазиите си за холивудски магнат.“

