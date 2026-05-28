ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетите на стоките

Е вропейската комисия съобщи, че започва наказателни процедури срещу България и още 19 държави от ЕС затова, че не са въвели навреме европейските правила за етикетирането на стоките. Срокът за въвеждането на промените е изтекъл на 27 март, се уточнява в съобщението.

Европейските правила целят повишаване на надеждността и прозрачността на твърденията на етикетите, свързани с природосъобразността на стоките, поясняват от ЕК.

Европейските дружества следва да предприемат мерки за предотвратяване на преждевременното остаряване на изделията. Купувачите се предвижда да имат достъп до по-добра информация за гаранцията на стоките, за тяхната издръжливост и за това дали подлежат на поправка.

Комисията дава срок от два месеца за отговор и след това може да реши дали да продължи с наказателната процедура, се уточнява в съобщението.