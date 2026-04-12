Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

"Иран обеща да отвори Ормузкия проток и съзнателно не го направи. Това причини безпокойство, объркване и болка на много хора и държави по целия свят. Казват, че са поставили мини във водата, въпреки че целият им военноморски флот и повечето от "миноносците им" са напълно взривени. Може би са го направили, но кой корабособственик би искал да поеме риска? Има голям позор и трайна вреда за репутацията на Иран и за това, което е останало от техните "лидери", но ние сме отвъд всичко това. Както обещаха, по-добре е да започнат процеса на бързо отваряне на този международен воден път! Всеки закон се нарушава от тях. Бях подробно информиран от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за срещата, която се проведе в Исламабад под любезното и много компетентно ръководство на фелдмаршал Асим Мунир и пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф. Те са изключителни мъже и непрекъснато ми благодарят, че спасих 30 до 50 милиона живота в това, което би било ужасяваща война с Индия. Винаги съм благодарен да чуя това - количеството човечност, за което се говори, е неразбираемо. Срещата с Иран започна рано сутринта и продължи през цялата нощ - близо 20 часа. Бих могъл да навляза в големи подробности и да говоря за много неща, които са постигнати, но има само едно нещо, което има значение - Иран не се отказва от ядрените си амбиции! В много отношения точките, по които беше постигнато съгласие, са по-добри от това да продължим военните си операции докрай, но всички тези точки нямат значение в сравнение с това да позволим ядрената енергия да бъде в ръцете на такива нестабилни, трудни и непредсказуеми хора. Моите трима представители, с течение на времето, станаха, както не е изненадващо, много приятелски настроени и уважителни към представителите на Иран, Мохамед-Багер Галибаф, Абас Арагчи и Али Багери, но това няма значение, защото те бяха много неотстъпчиви по отношение на най-важния въпрос и, както винаги съм казвал, още от самото начало и преди много години, Иран никога няма да има ядрено оръжие!"

Това написа в социалната си мрежа Трут сошъл президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Иран с изявление след неуспеха на преговорите в Исламабад

"И така, ето, срещата мина добре, повечето точки бяха договорени, но единствената точка, която наистина имаше значение, ядреното оръжие, не беше. С незабавно действие, ВМС на Съединените щати, най-добрите в света, ще започнат процеса на блокиране на всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток. В един момент ще стигнем до принципа "на всички се разрешава да влизат, на всички се разрешава да излизат", но Иран не е позволил това да се случи, като просто е казал: "Може би някъде там има мина", за която никой не знае освен тях. Това е изнудване от световен мащаб и лидерите на държави, особено на Съединените американски щати, никога няма да бъдат изнудвани. Също така инструктирах нашия флот да търси и спира всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран. Никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасно преминаване в открито море. Ще започнем и да унищожаваме мините, които иранците са поставили в протока. Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде взривен в ада! Иран знае по-добре от всеки друг как да сложи край на тази ситуация, която вече е опустошила страната им. Техният флот го няма, техните военновъздушни сили ги няма, техните противовъздушни системи и радари са безполезни, Хомейни и повечето от техните "лидери" са мъртви, всичко това заради ядрените им амбиции. Блокадата ще започне скоро. Други държави ще бъдат въвлечени в тази блокада. На Иран няма да бъде позволено да се възползва от този незаконен акт на изнудване. Те искат пари и, по-важното, искат ядрено оръжие. Освен това, в подходящ момент, ние сме напълно "заредени" и нашите военни ще довършат малкото, което е останало от Иран!", добави Тръмп.