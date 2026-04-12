Свят

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Тръмп: Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде взривен в ада!

12 април 2026, 16:11
Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток
Източник: БТА

"Иран обеща да отвори Ормузкия проток и съзнателно не го направи. Това причини безпокойство, объркване и болка на много хора и държави по целия свят. Казват, че са поставили мини във водата, въпреки че целият им военноморски флот и повечето от "миноносците им" са напълно взривени. Може би са го направили, но кой корабособственик би искал да поеме риска? Има голям позор и трайна вреда за репутацията на Иран и за това, което е останало от техните "лидери", но ние сме отвъд всичко това. Както обещаха, по-добре е да започнат процеса на бързо отваряне на този международен воден път! Всеки закон се нарушава от тях. Бях подробно информиран от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за срещата, която се проведе в Исламабад под любезното и много компетентно ръководство на фелдмаршал Асим Мунир и пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф. Те са изключителни мъже и непрекъснато ми благодарят, че спасих 30 до 50 милиона живота в това, което би било ужасяваща война с Индия. Винаги съм благодарен да чуя това - количеството човечност, за което се говори, е неразбираемо. Срещата с Иран започна рано сутринта и продължи през цялата нощ - близо 20 часа. Бих могъл да навляза в големи подробности и да говоря за много неща, които са постигнати, но има само едно нещо, което има значение - Иран не се отказва от ядрените си амбиции! В много отношения точките, по които беше постигнато съгласие, са по-добри от това да продължим военните си операции докрай, но всички тези точки нямат значение в сравнение с това да позволим ядрената енергия да бъде в ръцете на такива нестабилни, трудни и непредсказуеми хора. Моите трима представители, с течение на времето, станаха, както не е изненадващо, много приятелски настроени и уважителни към представителите на Иран, Мохамед-Багер Галибаф, Абас Арагчи и Али Багери, но това няма значение, защото те бяха много неотстъпчиви по отношение на най-важния въпрос и, както винаги съм казвал, още от самото начало и преди много години, Иран никога няма да има ядрено оръжие!"

Това написа в социалната си мрежа Трут сошъл президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Иран с изявление след неуспеха на преговорите в Исламабад

"И така, ето, срещата мина добре, повечето точки бяха договорени, но единствената точка, която наистина имаше значение, ядреното оръжие, не беше. С незабавно действие, ВМС на Съединените щати, най-добрите в света, ще започнат процеса на блокиране на всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток. В един момент ще стигнем до принципа "на всички се разрешава да влизат, на всички се разрешава да излизат", но Иран не е позволил това да се случи, като просто е казал: "Може би някъде там има мина", за която никой не знае освен тях. Това е изнудване от световен мащаб и лидерите на държави, особено на Съединените американски щати, никога няма да бъдат изнудвани. Също така инструктирах нашия флот да търси и спира всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран. Никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасно преминаване в открито море. Ще започнем и да унищожаваме мините, които иранците са поставили в протока. Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде взривен в ада! Иран знае по-добре от всеки друг как да сложи край на тази ситуация, която вече е опустошила страната им. Техният флот го няма, техните военновъздушни сили ги няма, техните противовъздушни системи и радари са безполезни, Хомейни и повечето от техните "лидери" са мъртви, всичко това заради ядрените им амбиции. Блокадата ще започне скоро. Други държави ще бъдат въвлечени в тази блокада. На Иран няма да бъде позволено да се възползва от този незаконен акт на изнудване. Те искат пари и, по-важното, искат ядрено оръжие. Освен това, в подходящ момент, ние сме напълно "заредени" и нашите военни ще довършат малкото, което е останало от Иран!", добави Тръмп.

Последвайте ни
Тежка катастрофа със загинали край Берковица

Тежка катастрофа със загинали край Берковица

Нетаняху предлагал атака срещу Иран на няколко предишни президенти на САЩ?

Нетаняху предлагал атака срещу Иран на няколко предишни президенти на САЩ?

И Канада се готви за война

И Канада се готви за война

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Производството на електромобили в света може да спре

Производството на електромобили в света може да спре

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 5 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 5 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 5 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хиляди ракети полетяха в небето над Вронтадос

Хиляди ракети полетяха в небето над Вронтадос

Свят Преди 39 минути

Вековната традиция привлича ежегодно хиляди посетители

Иран с изявление след неуспеха на преговорите в Исламабад

Иран с изявление след неуспеха на преговорите в Исламабад

Свят Преди 3 часа

САЩ не успяха да спечелят доверието на Техеран, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер

Как да приготвим най-вкусния домашен козунак за Великден

Как да приготвим най-вкусния домашен козунак за Великден

Любопитно Преди 4 часа

Ароматът на прясно изпечен козунак е един от най-обичаните символи на Великденските празници

Иран очаква да възстанови голяма част от капацитета на рафинериите си до два месеца

Иран очаква да възстанови голяма част от капацитета на рафинериите си до два месеца

Свят Преди 4 часа

Ремонтните дейности вече са започнали

Нов ръст на цените: Поскъпват зеленчуци, месо и млечни продукти

Нов ръст на цените: Поскъпват зеленчуци, месо и млечни продукти

България Преди 5 часа

Цените на едро на повечето основни хранителни стоки продължават да се повишават, сочат данните на ДКСБТ

<p>Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации&nbsp;в болница &quot;Александровска&quot;</p>

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в нощта срещу Велика събота в болница "Александровска"

България Преди 5 часа

Донорът е 68–годишна жена от Пловдив, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив

Орбан: Тук съм, за да спечеля

Орбан: Тук съм, за да спечеля

Свят Преди 5 часа

Това заяви унгарският премиер след като даде своя глас на парламентарните избори в страната

Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес

Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес

България Преди 5 часа

Днес Българската православна църква празнува Великден – Възкресение Христово

Почина бащата на датската кралица

Почина бащата на датската кралица

Свят Преди 6 часа

Джон Далглиш Доналдсън си е отишъл от този свят на 84-годишна възраст на австралийския остров Тасмания

<p>Шега със &quot;зловещо агнешко&quot; превърна сладкарница в хит</p>

Шега със "зловещо агнешко" превърна сладкарница в Детройт в хит онлайн

Любопитно Преди 6 часа

Въпреки хумора, реакциите не са изцяло безобидни

Мариус Куркински с откровена изповед за греховете, самотата, любовта и цената на сцената

Мариус Куркински с откровена изповед за греховете, самотата, любовта и цената на сцената

Любопитно Преди 7 часа

"Аз съм егоистичен човек. Не съм направил достатъчно добро", споделя актьорът пред Мариян Станков – Мон Дьо

Възкресение Христово: Първите в държавата с послания към българския народ

Възкресение Христово: Първите в държавата с послания към българския народ

България Преди 7 часа

Илияна Йотова и Андрей Гюров призоваха за надежда, мир и доброта в „размирни времена”

Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

Свят Преди 8 часа

Властите заявиха, че нямат съмнение за връзка с тероризъм в инцидента

Снимката е илюстративна

Циклон удари Северния остров на Нова Зеландия, стотици са евакуирани

Свят Преди 8 часа

В редица региони е обявено извънредно положение, като са издадени предупреждения от най-високо „червено“ ниво

Издирват млад мъж от Девня

Издирват млад мъж от Девня

България Преди 8 часа

Той страда от параноидна шизофрения и е в неизвестност от четвъртък вечер

След неуспеха на преговорите: Пакистан обеща да поддържа диалога между САЩ и Иран

След неуспеха на преговорите: Пакистан обеща да поддържа диалога между САЩ и Иран

Свят Преди 9 часа

"Наложително е страните да продължат да спазват ангажимента си за прекратяване на огъня", заяви пакистанският вицепремиер и министър на външните работи Ишак Дар

Всичко от днес

От мрежата

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
1

Къде у нас има убежища при кризисни ситуации

sinoptik.bg
1

Великден идва с разкъсване на облаците

sinoptik.bg

Луиза Григорова влезе в ролята на великденска фея – и резултатът е повече от апетитен

Edna.bg

Анди Гарсия на 70: чарът на Холивуд, който не остарява

Edna.bg

Двете лица на Левски

Gong.bg

НА ЖИВО: Челси - Манчестър Сити, съставите за сблъсъка

Gong.bg

Тръмп се закани, че САЩ ще блокират Ормузкия проток след провалените преговори с Иран

Nova.bg

Христос Воскресе!

Nova.bg