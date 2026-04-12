Иран с изявление след неуспеха на преговорите в Исламабад

П редседателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че делегацията на Техеран е представила „ориентирани към бъдещето“ инициативи по време на преговорите със Съединените щати в пакистанската столица Исламабад, но въпреки това не е било постигнато необходимото доверие между страните, предаде Reuters.

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

По думите му американската страна не е успяла да убеди иранската делегация в намеренията си в рамките на този кръг от разговорите.

„САЩ разбраха логиката и принципите на Иран и е време да решат дали могат да заслужат доверието ни или не“, посочи Галибаф в публикация в социалната мрежа X.

Той подчерта, че по време на преговорите са били обсъдени редица въпроси, включително такива, свързани с бъдещото развитие на отношенията между двете страни, но съществуващите различия остават пречка за постигане на споразумение.

Иранският политик изрази благодарност към Пакистан за посредническата му роля в диалога.

„Благодарен съм за усилията на Пакистан, целящи да улеснят процеса на тези преговори“, добави той.

Разговорите в Исламабад са част от по-широките дипломатически усилия за намаляване на напрежението между Вашингтон и Техеран след период на ескалация и военни действия в региона. Въпреки липсата на окончателно споразумение, и двете страни сигнализират, че диалогът ще продължи.

Преговорите се проведоха с посредничеството на пакистански представители и се разглеждат като едни от най-продължителните и интензивни контакти между двете държави през последните години, макар и белязани от взаимно недоверие и сериозни разногласия по ключови въпроси.