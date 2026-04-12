Свят

Иран с изявление след неуспеха на преговорите в Исламабад

САЩ не успяха да спечелят доверието на Техеран, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер

12 април 2026, 14:32
Източник: AP/БТА

П редседателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че делегацията на Техеран е представила „ориентирани към бъдещето“ инициативи по време на преговорите със Съединените щати в пакистанската столица Исламабад, но въпреки това не е било постигнато необходимото доверие между страните, предаде Reuters.

По думите му американската страна не е успяла да убеди иранската делегация в намеренията си в рамките на този кръг от разговорите.

„САЩ разбраха логиката и принципите на Иран и е време да решат дали могат да заслужат доверието ни или не“, посочи Галибаф в публикация в социалната мрежа X.

Той подчерта, че по време на преговорите са били обсъдени редица въпроси, включително такива, свързани с бъдещото развитие на отношенията между двете страни, но съществуващите различия остават пречка за постигане на споразумение.

Иранският политик изрази благодарност към Пакистан за посредническата му роля в диалога.

„Благодарен съм за усилията на Пакистан, целящи да улеснят процеса на тези преговори“, добави той.

Разговорите в Исламабад са част от по-широките дипломатически усилия за намаляване на напрежението между Вашингтон и Техеран след период на ескалация и военни действия в региона. Въпреки липсата на окончателно споразумение, и двете страни сигнализират, че диалогът ще продължи.

Преговорите се проведоха с посредничеството на пакистански представители и се разглеждат като едни от най-продължителните и интензивни контакти между двете държави през последните години, макар и белязани от взаимно недоверие и сериозни разногласия по ключови въпроси.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Последвайте ни

По темата

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

