Тръмп: Не ми пука дали автомобилните компании ще повишат цените заради митата

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че не е предупреждавал ръководителите на автомобилните компании за повишаване на цените с влизане в сила на митата за вносните превозни средства. Той каза пред Ен Би Си Нюз, че "не му пука" дали те ще направят това.

Белият дом се готви да обложи с нови мита редица потребителски стоки от 2 април, с което предизвика остра критика от страна на международни ръководители и тревоги за възможно повишаване на потребителските цени, припомня Ройтерс.

NBC on Trump: "I don’t care if foreign car companies raise prices because people will buy American cars pic.twitter.com/wFKH76s4pF