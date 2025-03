САЩ: Япония е незаменима в сдържането на китайската агресивност

М инистърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви днес на среща с японския си колега Ген Накатани, че Япония е незаменима в овладяването на китайската агресивност, като помага на Вашингтон да установи „убедително“ сдържане в региона, включително в Тайванския пролив, съобщи Ройтерс.

„Ние споделяме боен дух, който е определяща черта на нашите сили“, каза Хегсет пред Накатани.

Американският министър на отбраната нарече Япония „крайъгълен камък на мира и сигурността в Индо-тихоокеанския регион“ и даде да се разбере, че правителството на президента Доналд Тръмп, подобно на предишните администрации във Вашингтон, ще продължи да работи в тясно сътрудничество с ключовия си азиатски съюзник.

Productive meetings with Defense Minister Nakatani Gen today. Japan is an indispensable ally, and together, we strengthen our commitment to peace through strength in the Indo-Pacific. Stronger, united, and ready. pic.twitter.com/UdGT3oD9sN