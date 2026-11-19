Р уският президент Владимир Путин заплаши Украйна с мащабни ответни удари заради атаките срещу Кримския мост, като предупреди, че реакцията на Москва ще бъде значително по-тежка от нанесените от Киев щети.

„Ще отговорим на тези атаки. Нашият отговор ще бъде много по-болезнен от атаката на Киев срещу моста“, заяви Путин, цитиран от международни медии.

Заплахата идва след серия от украински удари по Кримския мост, който свързва окупирания от Русия полуостров с Краснодарския край. При последната операция на украинските сили, извършена на 17 ноември, беше разрушена част от конструкцията на съоръжението, включително една от централните арки. Атаката засегна както автомобилната, така и железопътната част на моста.

Тежък удар по Путин: Част от Кримския мост се срути след украинска атака

Украинският президент Володимир Зеленски определи операцията като безпрецедентна и заяви, че тя е била подготвяна в продължение на няколко седмици от Службата за сигурност на Украйна съвместно с Генералния щаб на въоръжените сили. По думите му са използвани безпилотни апарати и ракети, включително произведени в Украйна системи „Нептун“ и „Фламинго“.

Кримският мост е с дължина около 19 километра и беше открит лично от Путин през 2018 г., четири години след руската анексия на Крим. Съоръжението има не само стратегическо логистично значение, но и силна символична стойност за Кремъл, тъй като е един от основните инфраструктурни проекти, свързани с утвърждаването на руския контрол над полуострова.

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Това не е първата атака срещу моста. През октомври 2022 г. мощна експлозия на камион причини сериозни разрушения по автомобилната част на съоръжението, а през юли 2023 г. украински морски дронове отново го поразиха.

В отговор на последните удари Москва обяви, че мостът ще бъде възстановен. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че съоръжението ще бъде изградено отново и дори ще стане „по-добро от преди“.

Междувременно руските сили продължават атаките срещу украинска инфраструктура, включително мостове и енергийни обекти. Киев от своя страна заявява, че ударите по руски военни и логистични цели са отговор на продължаващите руски нападения срещу украински градове и инфраструктура.