България и Молдова подписаха първия си двустранен План за действие за 2027 г.

Документът предвижда обмен на информация и експертиза срещу организираната престъпност.

Подписан беше и меморандум между полицейските академии на двете страни за сътрудничество в обучението.

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България и Молдова ще задълбочат сътрудничеството си в областта на граничната сигурност и срещу нелегалната миграция, съобщиха от МВР.

Министър Иван Демерджиев е на посещение в Молдова по покана на молдовския си колега Даниела Мисаил-Никитин. Министърът е придружен от директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов и ректора на Академията на МВР проф. д-р. Илин Савов.

Задълбочаването на двустранното партньорство в областта на вътрешните работи и сигурността са били част от акцентите на срещата. Особено внимание е било отделено на променящата се среда за сигурност в Черноморския регион и последиците от войната в Украйна. Българската страна подчерта значението на засиленото регионално взаимодействие, обмена на информация и координираните усилия срещу трансграничната организирана престъпност, контрабандата на мигранти, незаконния трафик на оръжия и нововъзникващите заплахи, информират от МВР.

Ключов резултат от срещата беше подписването на първия двустранен План за действие за 2027 г., който определя конкретните направления и форми на взаимодействие между двете министерства. Документът предвижда обмен на експертиза и добри практики в областта на граничната сигурност, противодействието на незаконната миграция и организираната престъпност, полицейската дейност, киберпрестъпността, хибридните заплахи и управлението на кризи, се посочва в прессъобщението.

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По време на визитата е бил подписан и Меморандум за разбирателство между Академията на МВР на България и Академия „Щефан чел Маре“ на Молдова, който ще даде допълнителен импулс на сътрудничеството в областта на полицейското образование и професионалната подготовка.

България разглежда Молдова като важен партньор за сигурността в региона, е заявил министър Демерджиев и е подчертал, че общата амбиция е да превърнем активния политически диалог в устойчиво институционално партньорство с конкретни резултати. Пред нарастващите предизвикателства пред европейската сигурност сътрудничеството придобива още по-голямо стратегическо значение, е добавил той.

Разширяването на професионалното взаимодействие между компетентните служби и укрепването на общия капацитет за противодействие на съвременните заплахи за сигурността също са били сред обсъжданите теми. Демерджиев е потвърдил последователната подкрепа на България за европейската интеграция на Молдова и готовността на страната ни да споделя своя опит и експертиза в прилагането на европейските стандарти в областта на вътрешните работи.

От МВР информират също, че в рамките на посещението са предвидени и срещи с ръководствата на Генералния инспекторат на граничната полиция, Генералния инспекторат на полицията и Националния антикорупционен център на Молдова.