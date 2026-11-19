Н ад 500 политици и висши държавни служители са декларирали връзки с компании, които са печелили обществени поръчки за милиони. Сред тях са 45 бивши и настоящи народни представители. Това показват данните в новата версия на системата за граждански мониторинг СИГМА 2.0, представена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

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Информацията е получена чрез съпоставяне на данните за фирмите, спечелили обществени поръчки, с декларациите за имущество и интереси на политици и висши държавни служители. В тях те ежегодно посочват участията си в дружества и други обстоятелства, които могат да показват пряка или косвена свързаност с определени компании.

По думите на Василев сред лицата има представители на различни институции – както на държавно, така и на общинско ниво. Министърът уточни, че в много от случаите установената свързаност сама по себе си не представлява нарушение на закона.

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„Те могат да продължат да го правят. Въпросът е, че вече всички хора ще знаят кои общински съветници, кои директори на дирекции всъщност са свързани с обществени поръчки, които се изпълняват в държавата. Това казваме със СИГМА – кой, кога и какви обществени поръчки е получавал през фирми“, обясни Василев, цитиран от NOVA.

Той даде пример с политици, които вече са напуснали дадено дружество, но в предишни декларации са посочили, че притежават дялове в него. Ако впоследствие компанията е спечелила обществена поръчка, тази информация също ще бъде видима в платформата.

„Ако даден политик, да кажем преди пет години, е имал дял в една фирма и го е декларирал, а след това е излязъл от тази фирма, но фирмата е спечелила миналата година поръчка, това ще е видимо. Защото вярвам, че българските граждани трябва да знаят кой, кога и как е получавал тези поръчки. Оттам нататък ние не сме нито съд, нито прокуратура“, заяви министърът.

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Какво показва СИГМА 2.0?

Новата версия на системата позволява да се проследяват компаниите, които печелят обществени поръчки, стойността на договорите им и декларираните връзки на техни собственици или свързани лица с представители на властта.

Към платформата е добавена и връзка с Търговския регистър, а потребителите могат да отварят декларациите на съответните длъжностни лица и да проверяват каква информация са посочили в тях.

Целта е да се осигури по-голяма прозрачност при разходването на публични средства и да се даде възможност на гражданите и журналистите сами да проследяват потенциални конфликти на интереси. Наличието на декларирана връзка обаче не означава автоматично, че е извършено нарушение или престъпление.

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Хакерски атаки и срещу сайта на СИГМА

Междувременно министър Иван Василев съобщи за продължаващи опити за хакерски атаки срещу държавни интернет страници. Сред атакуваните сайтове е и този на СИГМА, както и страницата на Европейския цифров портфейл.

По думите му опитите за пробив са били успешно предотвратени. Атаките са били насочени особено към сайтове, които са под управлението на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Съобщението идва на фона на разкритата по-рано мащабна кибершпионска операция срещу българската държавна администрация, при която според представената от министъра информация хакери са имали достъп до държавни системи в продължение на близо пет години и са източили над 130 гигабайта данни.