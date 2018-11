Американският президент Доналд Тръмп отхвърли доклад на правителството на САЩ, който посочва опасните последици, които климатичните промени може да донесат върху страната и нейната икономика, съобщава БиБиСи. Според него това няма да се случи.

Какво да направим, за да не виждаме какво дишаме

Реални решения срещу мръсния въздух

Тръмп беше попитан от журналисти пред Белия дом какво смята за доклада. Неговият отговор е лаконичен и директен: "Не му вярвам".

Bitcoin се отразява зле на околната среда и планетата

ООН: Парниковите газове в атмосферата удариха върха

В последствие американският президент допълва, че е чел части от доклада, който е дело на американски правителствени агенции и министерства. В него се посочва, че вредните емисии продължават да растат с "исторически темпове" и това води до сериозни загуби в някои сектори. До края на този век тези загуби може да достигнат стотици милиарди долари годишно, което е повече от БВП на някои щати, се казва още в доклада.

Анализът призовава както към сериозни глобални, така и регионални мерки и усилия за намаляване на емисиите и адаптиране към климатичните промени. Без тях се рискува стабилността растежа на икономиката на САЩ през века. Докладът дава надежда, че все още има възможност за реакция и намаляване на последиците от климатичните промени, стига обществото да е единно.

Колко екологични са "зелените" автомобили в момента

Според Донлад Тръмп обаче САЩ вече са направили достатъчно. Пред журналистите той казва още: "Другите държави, които докладът споменава, като Китай, Япония и цяла Азия трябва да направят нещо. В момента ние не сме били по-чисти в исторически план и това е важно за мен. Но ако ние сме чисти, но всички други места на Земята са мръсни, това не е добре. Аз искам чист въздух, искам чиста вода, това е много важно", казва Тръмп.

The Trump administration tried to bury a federally-mandated climate change study by releasing it the Friday after Thanksgiving. Here's what they didn't want you to hear: