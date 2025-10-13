Свят

Тръмп: Войната в Газа приключи

Тръмп смята, че има възможност за промяна на целия Близък изток и подновяване на отдавна затруднените отношения между Израел и арабските му съседи

13 октомври 2025, 07:10
Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна
Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция
„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни
Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)
Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)

Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)
Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове
Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител

Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител
Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

В ойната в ивицата Газа приключи, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещението си в Израел и Египет, където го очакват днес за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Войната е приключена, разбирате ли това?", заяви Тръмп пред медиите, в отговор на въпрос за конфликта между Израел и "Хамас".

Той обеща също, че посещението му "ще бъде много специален момент".

"Всички очакват с нетърпение да го изживеят", увери президентът на САЩ.

Тръмп смята, че има възможност за промяна на целия Близък изток и подновяване на отдавна затруднените отношения между Израел и арабските му съседи, отбелязва Асошиейтед прес. 

Тръмп: Голям напредък към примирие между Израел и "Хамас"

Това е момент, според републиканския президент, за който е помогнала подкрепата на неговата администрация за действията на Израел, разбил иранските съюзници, включително "Хамас" в Газа и "Хизбула" в Ливан.

"Много съм развълнуван за този момент", подчерта Тръмп преди излитането на президентския самолет "Еър форс уан". Според него много хора както в Израел, така и в арабските страни "аплодират" споразумението, постигнато с подкрепата на неговата администрация.

"Всички са изумени и развълнувани и ще прекараме невероятно", добави американският президент.

Източник: БТА,     
Война в Газа Доналд Тръмп Израел Хамас Мир в Близкия изток Ивицата Газа Посещение Египет Среща на върха Арабски съседи
Последвайте ни

По темата

Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

Тръмп: Войната в Газа приключи

Тръмп: Войната в Газа приключи

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
След само 3 години: Porsche дръпна шалтера на прототипа си в WEC

След само 3 години: Porsche дръпна шалтера на прототипа си в WEC

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 12 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 14 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 10 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 12 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

България Преди 26 минути

Медалът на израелския президент се присъжда на лица или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството с таланта или заслугите си

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Свят Преди 48 минути

Пхенян се стреми да разработи подводници с ядрено задвижване

Украински дрон предизвика мащабен пожар в петролен склад в Крим

Украински дрон предизвика мащабен пожар в петролен склад в Крим

Свят Преди 1 час

Украински дрон подпали петролен склад в Крим

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

Свят Преди 1 час

Унищожени са безценни произведения на изкуството

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

България Преди 1 час

Разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана

<p>Внимание! Ремонти променят движението по АМ &quot;Тракия&quot; и &quot;Хемус&quot;</p>

Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"

България Преди 2 часа

Промените в трафика влизат в сила от тази седмица и ще засегнат ключови участъци по двете магистрали

Психолог обяснява защо мозъкът ни блокира, когато нещо хубаво започне да се случва

Психолог обяснява защо мозъкът ни блокира, когато нещо хубаво започне да се случва

Любопитно Преди 2 часа

Този вътрешен конфликт е познат като „когнитивен дисонанс“ – сблъсък между желаното бъдеще и познатото минало

<p>Готвач разкри любимото ястие на&nbsp;принцеса Даяна</p>

Какво е яла принцеса Даяна: Главният готвач разкри любимото ѝ ястие

Любопитно Преди 2 часа

Принцеса Даяна е известна със своята елегантност и изтънчен вкус

Снимката е илюстративна

"Убиец на дронове": Какви качества има германският „Скайрейнджър“

Свят Преди 2 часа

Германия ще доставя на Украйна нова система за противовъздушна отбрана

Какъв ли ще е следващият ход на Путин в хибридната война?

Какъв ли ще е следващият ход на Путин в хибридната война?

Свят Преди 2 часа

Докато в Германия се чудят как да отговарят на инцидентите с дронове като тези над летището в Мюнхен, Путин доволно потрива ръце

Защо мозъкът ви мрази трудни задачи, как да го обучите да мисли по-умно

Защо мозъкът ви мрази трудни задачи, как да го обучите да мисли по-умно

Любопитно Преди 2 часа

Нашият мозък е устроен да пести енергия, поради което често търси прости отговори, вместо да анализира

<p>Инфлуенсър&nbsp;почина след операция &quot;лисичи очи&quot;</p>

Трагичен край след операция „лисичи очи“: Бразилски инфлуенсър почина от усложнения

Любопитно Преди 2 часа

В деня, в който се е разболяла, тя е получила задух и е била приет в държавна болница

<p>Най-богатите жени в Холивуд, които платиха скъпо за разводите си</p>

Бивши за милиони: Най-богатите жени в Холивуд, които платиха скъпо за разводите си

Любопитно Преди 2 часа

Тези звезди не просто казаха „сбогом“ – те платиха цената на любовта си в кеш

До 20 градуса в понеделник, после идват валежи

До 20 градуса в понеделник, после идват валежи

България Преди 2 часа

Вижте какво ще бъде времето в началото на новата седмица

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

Технологии Преди 2 часа

Малко бдителност с функциите може да има голям ефект

.

Взрив пред сградата на полицията в Дупница

България Преди 9 часа

Няма пострадали хора или нанесени материални щети

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Циклони обещават дъждове до края на октомври

sinoptik.bg
1

Сатовча със световен рекорд по брой питейни чешми

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 октомври, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 13 - 19 октомври: Време за преоценка, действие и стабилност

Edna.bg

Джак Уилшър поема Лутън

Gong.bg

Стряскащи сцени на мача на Арсенал в Лондон

Gong.bg

Собственик на жилище в хотел "Негреско": Това е ваканционна сграда. Категорично не е хотел

Nova.bg

"Хамас" публикува списък с имената на 20 израелски заложници, които ще бъдат освободени

Nova.bg