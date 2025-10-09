Свят

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи заложници едновременно 72 часа след началото на прекратяването на огъня

9 октомври 2025, 21:30
Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че израелските заложници в Ивицата Газа би трябвало да бъдат освободени в понеделник или вторник и че се надява да присъства на церемонията в Египет по подписването на мирното споразумение между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс.

Нетаняху: Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

Тръмп откри днешното заседание на кабинета в Белия дом с обсъждане на постигнатото снощи споразумение, съгласно което заложниците, държани в плен от бойци на "Хамас", ще бъдат освободени в първия етап от по-широкия мирен план за ивицата Газа. Американският президент изрази увереност, че това ще доведе до "траен мир".

Тръмп каза, че според плана Ивицата Газа ще бъде "бавно възстановена", визирайки плановете за възстановяване на палестинския анклав. Той не даде повече подробности.

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи заложници едновременно 72 часа след началото на прекратяването на огъня.

"Ще си върнем заложниците във вторник, в понеделник или вторник, и това ще бъде ден на радост", заяви президентът на САЩ.

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа

Тръмп каза, че ще се опита да пътува дотам, за да присъства на церемонията по официалното подписване на мирното споразумение в Египет. Белият дом се опитва да изработи подробностите около набързо организираното пътуване на американския президент.

Въпреки че има още въпроси за това какво ще се случи в региона в дългосрочен план, Тръмп обяви, че се надява това да доведе до траен мир.

Източник: Светослав Танчев/БТА    
