Тръмп лиши от държавна охрана Камала Харис и Хилари Клинтън

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отмени полагащата се досега държавна охрана на опонентките си в двете спечелени от него предизборни кампании - бившата вицепрезидентка на САЩ Камала Хариск и бившия държавен секретар Хилари Клинтън, която беше и първа дама, предаде Ройтерс, като се позова на меморандум, разпространен от Белия дом.

🚨#BREAKING: President Donald Trump Issues Official Memorandum Revoking Security Clearances of Kamala Harris and Hillary Clinton, as a Measure Deemed Essential for Safeguarding National Interest pic.twitter.com/TtX1rQMm2Y