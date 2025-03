Кралски експерт: Кейт Мидълтън се отнася към принц Уилям като към „четвърто дете“

К ралският автор Том Куин представя новата си книга „Да, госпожо: Тайният живот на кралските служители“, в която разкрива, че Кейт Мидълтън има толкова силно влияние върху съпруга си принц Уилям, че се отнася към него „като към свое четвърто дете“.

Това твърдение е направено от самия Куин, който за написването на книгата си е разговарял със стотици бивши и настоящи служители на двореца, за да разбере какво е да бъдеш част от Дома на Уиндзор.

Fox News Digital се е свързал за коментар с двореца Кенсингтън, който представлява офисите на принца и принцесата на Уелс. Говорител на Бъкингамския дворец обаче заявява пред медията: „Ние не коментираме такива книги“.

