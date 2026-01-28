Свят

Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"

Не е ясно дали Тръмп има предвид американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го военни кораби

28 януари 2026, 09:37
След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

Нов протест срещу Вучич в Сърбия

Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Кой е Грег Бовино - човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?
Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че към Иран се приближава още една американска "армада" и изрази надежда, че Техеран ще сключи споразумение с Вашингтон, предаде Ройтерс.

"В момента към Иран се приближава още една прекрасна армада", каза Тръмп в реч по време на среща с американски избиратели в едно от предградията на Де Мойнс в щата Айова.

"Надявам се да сключат споразумение", добави президентът на САЩ.

Не е ясно дали Тръмп има предвид американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го военни кораби, които пристигнаха в Близкия изток в понеделник, или говори за друга ударна група американски бойни кораби, отбелязва в. "Таймс ъв Израел".

"Иран иска сделка": Американският самолетоносач пристигна в Близкия изток

Казаното от Тръмп идва на фона на засилената военна активност на САЩ в региона. Тръмп заяви по-рано, че ситуацията с Иран е "в процес на промяна", като отбеляза, че е изпратил "голяма армада" в района, но вярва, че Техеран искрено желае да преговаря и добави, че дипломацията остава на масата за преговори, отбелязва ДПА.

"Те искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят", каза Тръмп пред "Аксиос".

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Смъртоносен сблъсък на заледен участък край Телиш, 58-годишен мъж загина

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Х Skorpio Concept e с V8 и 1100 к.с., който нарушава всяко възможно правило

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Свят Преди 24 минути

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Свят Преди 26 минути

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да остана жива", каза майката Шайен Хангаман

<p>Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак</p>

България Преди 50 минути

По случая вече са подавани сигнали до полицията, а прокуратурата е започнала работа по установяване на извършителя

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Свят Преди 55 минути

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9

Кой е Том Хоман, „граничният цар“ на Тръмп, изпратен в Минеаполис

Свят Преди 56 минути

Той е и сред най-гласовитите защитници на имиграционната политика на Тръмп и на кампанията за масово депортиране

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Свят Преди 1 час

Съдът оправда Ким по обвиненията в манипулиране на цените на акциите и нарушаване на закона за политическите фондове

Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

България Преди 1 час

Рицарят е принадлежал към Ордена на Калатрава – испански военно-религиозен орден от средновековния период

Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за течове и мухъл

България Преди 1 час

Гореща вода от топлопреносната мрежа от седмици си проправя път през бетонните основи на сградата

Избират временен кмет на Кубрат

България Преди 1 час

Това се наложи, след като ВАС излезе с окончателно решение, че Алкин Неби е в конфликт на интереси и не може да заема длъжността

"Докато ме убиваха, полицай гледаше": Жесток побой в дискотека във Видин

България Преди 2 часа

Момче е с тежки травми и е настанено в интензивното отделение на "Пирогов"

На второ четене: Депутатите обсъждат закриването на КПК

България Преди 2 часа

Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите

България Преди 2 часа

Преустановяват се и профилактичните прегледи

<p>Почитаме паметта на двама светци, кой има имен ден</p>

28 януари: Отдаваме почит на преподобните отци Ефрем Сириец и Исаак Сириец

Любопитно Преди 3 часа

Св. Ефрем е роден в град Низибия в Месопотамия, а св. Исаак Сириец живял през VII век като отшелник недалече от древния град Ниневия

Гигантският летящ самолетоносач на Китай: Какво се знае

Китай показа симулация на гигантски космически самолетоносач и го инсценира като ново супероръжие

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

Пари Преди 3 часа

Единната европейска валута исторически се търгуваше средно под 1,20 долара за едно евро от създаването ѝ през 1999 г.

<p>Започва делото срещу Иван Портних за измама с еврофондове</p>

България Преди 3 часа

То е по обвинителен акт на Европейската прокуратура

