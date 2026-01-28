Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че към Иран се приближава още една американска "армада" и изрази надежда, че Техеран ще сключи споразумение с Вашингтон, предаде Ройтерс.

"В момента към Иран се приближава още една прекрасна армада", каза Тръмп в реч по време на среща с американски избиратели в едно от предградията на Де Мойнс в щата Айова.

⚡️🇺🇸🇮🇷BREAKING:



U.S President #Trump:



By the way, there's another beautiful armada floating toward #Iran right now. So we'll see.



I hope they make a deal. I hope they make a deal. pic.twitter.com/F7otp9RIwl — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 27, 2026

"Надявам се да сключат споразумение", добави президентът на САЩ.

Не е ясно дали Тръмп има предвид американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го военни кораби, които пристигнаха в Близкия изток в понеделник, или говори за друга ударна група американски бойни кораби, отбелязва в. "Таймс ъв Израел".

Казаното от Тръмп идва на фона на засилената военна активност на САЩ в региона. Тръмп заяви по-рано, че ситуацията с Иран е "в процес на промяна", като отбеляза, че е изпратил "голяма армада" в района, но вярва, че Техеран искрено желае да преговаря и добави, че дипломацията остава на масата за преговори, отбелязва ДПА.

"Те искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят", каза Тръмп пред "Аксиос".