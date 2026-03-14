Стивън Спилбърг оглави списъка с най-богатите кино знаменитости

А мериканският режисьор, сценарист и продуцент Стивън Спилбърг оглави списъка с най-богатите знаменитости, според Forbes. Нетното му състояние се оценява на 7,1 милиарда долара. Изданието отбелязва, че Спилбърг е най-успешният комерсиален режисьор на всички времена и съосновател на DreamWorks Studios, а също така получава авторски права от тематичните паркове на Universal благодарение на култовите си ленти „Челюсти“, „Индиана Джоунс“ и „Джурасик парк“.

Преди това към списъка с милиардери се присъедини емблематичният канадски режисьор и продуцент Джеймс Камерън. Носителят на „Оскар“ Режисьор на „Титаник“, „Пришълци“, „Терминатор“ и „Аватар“, който е и носител на „Оскар“, официално е спечелил нетно състояние от 1,1 милиарда долара. По-голямата част от тази сума идва от приходи от филми, които са донесли на създателите си общо над 9 милиарда долара.