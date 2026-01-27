"Иран иска сделка": Американският самолетоносач пристигна в Близкия изток

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е заинтересован от дипломатическо решение на напрежението със САЩ, след като самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" пристигна в Близкия изток.

Ситуацията с Иран е "в процес на промяна“, защото САЩ изпратиха голям флот в региона, каза Тръмп.

Тръмп: Огромен флот се е запътил към Иран

"Имаме голяма армада до Иран. По-голяма от тази до Венецуела. Дипломацията остава на масата за преговори. Иранците искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят“, обяви той.

Централното командване на американската армия (CENTCOM) заяви в понеделник вечер, че военна флотилия от самолетоносача "Линълн" и ескадрени миноносци е пристигнала в зоната му на отговорност, която обхваща Близкия изток и включва Иран.

Бойната група е разположена там, "за да насърчи регионалната сигурност и стабилност“, съобщи командването. Наскоро Тръмп отказа да изключи военна намеса на САЩ в Иран след насилственото потушаване на протестите в азиатската страна, припомня агенцията.