Свят

"Иран иска сделка": Американският самолетоносач пристигна в Близкия изток

"Дипломацията остава на масата за преговори", заяви Тръмп

27 януари 2026, 09:05
"Иран иска сделка": Американският самолетоносач пристигна в Близкия изток
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е заинтересован от дипломатическо решение на напрежението със САЩ, след като самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" пристигна в Близкия изток.

Ситуацията с Иран е "в процес на промяна“, защото САЩ изпратиха голям флот в региона, каза Тръмп.

Тръмп: Огромен флот се е запътил към Иран

"Имаме голяма армада до Иран. По-голяма от тази до Венецуела. Дипломацията остава на масата за преговори. Иранците искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят“, обяви той.

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Централното командване на американската армия (CENTCOM) заяви в понеделник вечер, че военна флотилия от самолетоносача "Линълн" и ескадрени миноносци е пристигнала в зоната му на отговорност, която обхваща Близкия изток и включва Иран.

Това ли е краят за Иран, САЩ пращат самолетоносача "Нимиц"

Бойната група е разположена там, "за да насърчи регионалната сигурност и стабилност“, съобщи командването.  Наскоро Тръмп отказа да изключи военна намеса на САЩ в Иран след насилственото потушаване на протестите в азиатската страна, припомня агенцията.

Източник: БТА, Иво Тасев    
сащ иран тръмп самолетоносач сделка
Последвайте ни
Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на

Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево"

Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниско ниво за мандата му

Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниско ниво за мандата му

"Миризма на разлагащо се месо": Превишени стойности на серен диоксид в Димитровград

Попфолк певецът Азис се омъжи в САЩ

Попфолк певецът Азис се омъжи в САЩ

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Карл Бенц патентова първия автомобил преди точно 140 години

Карл Бенц патентова първия автомобил преди точно 140 години

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>България се бори със&nbsp;свръхупотребата на антибиотици</p>

България взима спешни мерки срещу свръхупотребата на антибиотици

България Преди 11 минути

Кантарджиев подчерта, че между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са били ненужни

.

Какво представлява „Съветът на мира“ на Тръмп и кой се е присъединил досега?

Свят Преди 18 минути

Новата мирна инициатива на Тръмп събира както съюзници, така и авторитарни режими, но разделя Запада и засилва опасенията, че подкопава ролята на ООН

След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение

След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение

Свят Преди 46 минути

Новината съобщиха председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди

<p>От мистични езера до древни замъци: Какво да не пропуснете в Португалия</p>

БезГранично: От мистични езера до древни замъци - какво да видите и да ядете в Португалия

БезГранично Преди 1 час

Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич се връщат в клас

Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич се връщат в клас

България Преди 2 часа

Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите

Отдаваме почит на голям светец, кой е той

Отдаваме почит на голям светец, кой е той

Любопитно Преди 2 часа

Кой е свети Йоан Златоуст, Цариградски архиепископ

Тръмп вдига с 25% митата върху някои стоки от Южна Корея

Тръмп вдига с 25% митата върху някои стоки от Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Той обвини Националното събрание, че не изпълнява условията на споразумението си с Вашингтон

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Свят Преди 3 часа

На този фон - Зеленски призова за натиск върху Русия

Остават пет дни до края на разплащанията с левове

Остават пет дни до края на разплащанията с левове

Пари Преди 3 часа

От 1 февруари те ще стават само в евро

Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи за деца до 15 г.

Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи за деца до 15 г.

Свят Преди 3 часа

Ако законът бъде окончателно приет, страната ще бъде първата в Европа, която налага подобни рестрикции

<p>Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС</p>

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

България Преди 3 часа

Срещата ще започне преди обяд

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

Свят Преди 3 часа

Германия има вторите по големина златни резерви в света. Голяма част от тях са в САЩ

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

Любопитно Преди 3 часа

Учените работят по тези технически проблеми от години, така че НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ не започват отначало

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

България Преди 3 часа

Резултатите от проучването са получени с наблюдения с 2-метровия телескоп в НАО - Рожен и са публикувани в авторитетното списание Astronomy & Astrophysics

<p>Мистериозното убийство на изследователката Даян Фоси</p>

„Тя е пречела на определени хора“: Мистериозното убийство на изследователката на горилите Даян Фоси

Любопитно Преди 3 часа

Фоси посещава Африка за първи път през 1963 г., където се запознава с известния кенийско-британски палеоантрополог професор Луис Лийки

,

Кюрдите - един народ без родина

Свят Преди 3 часа

Размириците в Сирия за пореден път напомниха, че един вековен проблем остава нерешен - този за съдбата на кюрдите

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

Приятелят на Дженифър Анистън сподели как е започнала любовната им история

Edna.bg

Азис се омъжи в Америка! „Just Married“ и любов без граници

Edna.bg

Мбапе оглави престижна класация в топ 5 първенствата на Европа

Gong.bg

Резултати от НХЛ

Gong.bg

Камион се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево", шофьорът загина (СНИМКИ)

Nova.bg

Колко серии евробанкноти са в обращение и имат ли право търговци да отказват да ги приемат

Nova.bg