Израел предупреди, че може да нанесе удари по линейки в Ливан

"Като част от терористичната си дейност, "Хизбула" използва широко линейки за военни цели", заяви говорителят на израелската армия Авихай Адрае

14 март 2026, 18:57
И зраелските въоръжени сили предупредиха, че може да нанесат удари по линейки и медицински обекти, които според тях "се използват незаконно от ливанската "Хизбула", макар че не предоставиха доказателства в подкрепа на това твърдение, предаде Ройтерс.

"Като част от терористичната си дейност, "Хизбула" използва широко линейки за военни цели", заяви в Екс говорителят на израелската армия Авихай Адрае, добавяйки, че това трябва незабавно да бъде прекратено.

"Ако тази практика не спре, Израел ще действа в съответствие с международното право срещу всяка военна дейност, извършвана от терористичната група "Хизбула", използваща тези съоръжения и линейки", добави Адрае.

Представител на "Хизбула" заяви, че групата не използва линейки и медицински съоръжения за военни цели. Засега израелската армия не е отговорила на искането да предостави доказателства, че "Хизбула" използва незаконно медицински съоръжения или линейки.

Според ливанското министерство на здравеопазването най-малко 26 медици и спасители са били убити при израелски удари от 2 март насам. Израелската армия твърди, че взема предпазни мерки, за да се опита да намали щетите за цивилните.

Подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" откри огън срещу Израел на 2 март, заявявайки, че това е отмъщение за убийството на върховния лидер на Иран в началото на войната срещу Иран. Оттогава Израел започна масирана бомбардировъчна кампания срещу мощната ливанска въоръжена групировка, която отне живота на над 700 души.

Хизбула Израелска армия Ливан Израелски удари Медицински обекти Линейки Военни цели Международно право Военен конфликт Жертви
