Израел предупреди, че може да нанесе удари по линейки в Ливан

И зраелските въоръжени сили предупредиха, че може да нанесат удари по линейки и медицински обекти, които според тях "се използват незаконно от ливанската "Хизбула", макар че не предоставиха доказателства в подкрепа на това твърдение, предаде Ройтерс.

"Като част от терористичната си дейност, "Хизбула" използва широко линейки за военни цели", заяви в Екс говорителят на израелската армия Авихай Адрае, добавяйки, че това трябва незабавно да бъде прекратено.

"Ако тази практика не спре, Израел ще действа в съответствие с международното право срещу всяка военна дейност, извършвана от терористичната група "Хизбула", използваща тези съоръжения и линейки", добави Адрае.

Представител на "Хизбула" заяви, че групата не използва линейки и медицински съоръжения за военни цели. Засега израелската армия не е отговорила на искането да предостави доказателства, че "Хизбула" използва незаконно медицински съоръжения или линейки.

Според ливанското министерство на здравеопазването най-малко 26 медици и спасители са били убити при израелски удари от 2 март насам. Израелската армия твърди, че взема предпазни мерки, за да се опита да намали щетите за цивилните.

Подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" откри огън срещу Израел на 2 март, заявявайки, че това е отмъщение за убийството на върховния лидер на Иран в началото на войната срещу Иран. Оттогава Израел започна масирана бомбардировъчна кампания срещу мощната ливанска въоръжена групировка, която отне живота на над 700 души.