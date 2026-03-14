Какво предвижда споразумението между Румъния и Украйна за производство на дронове

След четиригодишен опит в отблъскването на руски атаки Украйна казва, че е развила дронове и противодронни системи, които могат да помогнат за защитата на страните от НАТО

14 март 2026, 15:45
Източник: istockphoto

П о време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Букурещ в четвъртък той и румънският му колега Никушор Дан подписаха серия от споразумения, включително декларация за стратегическо партньорство, споразумение за сътрудничество в сферата на енергетиката, както и декларация за намерение за съвместно производство на дронове. 

"Разговаряхме за нашето военно сътрудничество и един от документите, които подписахме, включва сътрудничество в производството на дронове", заяви Никушор Дан на съвместна пресконференция с укарианския си колега в президентския дворец "Котрочени". Той определи като "исторически момент" подписването на споразуменията.

В подписаната от двамата президенти декларация за намерение се посочва, че те са се договорили "да внедрят производството на украински отбранителни системи и способности в Румъния с цел подсилване на отбранителните индустрии на Украйна и Румъния". 

След четиригодишен опит в отблъскването на руски атаки Украйна казва, че е развила дронове и противодронни системи, които могат да помогнат за защитата на страните от НАТО, отбелязва Ройтерс. Зеленски уточни, че експертизата на Украйна се крие най-вече в интегрирането на софтуера за безпилотните летателни апарати в по-широката отбранителна система на страната.

Румънското издание Джи4Медия посочва, че Никушор Дан и Володимир Зеленски са подписали споразумение, което предвижда изграждане на инсталации за производство на отбранителни системи и способности в Румъния с украинска технология, а първата цел е производство на дронове в рамките на проект на стойност 200 милиона евро, финансиран основно чрез механизма SAFE ("Мерки за сигурността на Европа") на Европейския съюз.

Според документа Украйна ще позволи съгласно законите и регламентите за контрол на износа споделяне на съответните технологии, интелектуална собственост и необходимите данни за създаването в Румъния на производствени инсталации за отбранителни системи и способности "в полза на сигурността на Украйна, Румъния, Черноморския регион и европейския континент".

"Разполагането в Румъния на производството на дронове в най-кратък срок ще бъде смятано от страните за проект от първата фаза на това сътрудничество, финансиран по-специално чрез инициативата SAFE на ЕС с до 200 милиона евро", се посочва в цитирания от Джи4Медия документ.

В него се предвижда също, че Румъния ще съдейства за основаването в страната на украински компании в сферата на отбраната и сигурността, включително чрез съвместни предприятия и партньорства, както и че страната ще подкрепя в дългосрочен план съвместни индустриални проекти в областта на отбраната.

В съвместната декларация също така се отбелязва, че тя не представлява правно обвързващ документ за двете страни съгласно международното и националното право и че всякакъв правен, финансов или друг ангажимент ще бъде обект на отделни споразумения.

Войната превърна Украйна в един от най-големите производители на военни дронове в света и тази индустрия стана толкова мощна, че Киев започна да изнася навън производството, сключвайки договори с Великобритания, Германия, Дания и Латвия, отбелязва в свой материал румънската държавна телевизия ТеВеРе.

Телевизията напомня, че в началото на годината Националният съвет за сигурност и отбрана на Украйна е съобщил, че само капацитетът за производство на малки дронове тип FPV е превишил 8 милиона броя годишно. Над 160 компании произвеждат такива системи, които чрез своите камери са отговорни за около 60 процента от загубите на руската армия, а страната произвежда също дронове за разузнаване, за нанасяне на удари от разстояние, морски дронове и дронове-прехващачи, използвани за сваляне на изпращаните от Русия дронове "Шахед", посочва ТеВеРе.

Това беше второто официално посещение на Володимир Зеленски в Румъния след първата му визита на 10 октомври 2023 г., когато се срещна с тогавашния президент Клаус Йоханис и с премиера Марчел Чолаку. При второто си посещение Зеленски проведе среща и с настоящия премиер Илие Боложан, а също така посети заедно с румънския министър на отбраната Раду Мируца авиобазата във Фетещ, Югоизточна Румъния, където румънски и украински пилоти се обучават на самолети F-16.

"Благодарим на Румъния, на инструкторите в центъра и на всички, които ни помагат да се отбраняваме и да противодействаме на руския терор! Винаги ще бъдем признателни на САЩ за възможността да укрепим защитата на нашето въздушно пространство с американски бойни самолети, както и на Дания, Нидерландия и Норвегия, които вече изпращат такива самолети в Украйна", заяви в публикация в Телеграм Зеленски.

Европейският център за обучение на F-16 във Фетещ беше отворен през ноември 2023 г. с цел подготовка на пилоти от Румъния, Украйна и други страни. Той беше създаден в резултат от сътрудничеството между Министерството на националната отбрана на Румъния и Министерството на отбраната на Нидерландия.

Съгласно споразумението Нидерландия има ангажимент да предостави самолетите F-16, инструкторите и техническата поддръжка се осигуряват от американската компания "Локхийд Мартин", която е производител на самолетите F-16, а Румъния предоставя военновъздушната база, тренировъчни съоръжения и подкрепа като страна домакин.

Източник: БТА/Ваня Накова    
"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Президентът на Франция изрази готовност да посрещне представители на двете страни

Много хора страдат от самота, особено някои професии. Развитието на изкуствения интелект позволява създаване на нови устройства, които да помогнат на хората да са по-малко самотни, но доколко това е разумно и подходящо решение

Действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство

Министерството на енергетиката публикува новите текстове за обществено обсъждане

Министър на енергетиката Трайчо Трайков разговаря с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл

Шофьорът е бил сам в превозното средство

Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност

Засега няма подадени заявления за това, каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева

Кои продукти може да поскъпнат?

Кой ще атакува и кой ще заложи на сигурно – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Той е роден около 480 г. в град Нурсия (сега Норча), Италия

