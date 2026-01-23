Свят

Тръмп: Огромен флот се е запътил към Иран

"Имаме огромен флот, който се насочва в тази посока", каза Тръмп

23 януари 2026, 07:50
Тръмп: Огромен флот се е запътил към Иран
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „огромен флот“ се насочва към Иран, след като многократно заплаши Техеран с американска намеса на фона на насилствени репресии срещу обхваналите Ислямската република протести, предаде ДПА.

„Имаме огромен флот, който се насочва в тази посока“, каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет, завръщайки се във Вашингтон от Световния икономически форум в швейцарския Давос.

„И може би няма да се наложи да го използваме. Имаме много кораби, които се насочват в тази посока, за всеки случай, имаме голяма флотилия, която се насочва в тази посока, и ще видим какво ще се случи“, допълни американският президент. 

„Имаме голяма сила, която се насочва към Иран. Предпочитам да не виждам нищо да се случва, но ги наблюдаваме много внимателно“, заяви Тръмп, говорейки за Иран.

Според съобщения в американските медии, Вашингтон в момента засилва военното си присъствие в Близкия изток, включително чрез разполагане на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и няколко придружаващи кораба.

Атомният самолетоносач обикновено транспортира няколко хиляди войници и десетки изтребители и е придружен от военноморски разрушители. Досега няма официално потвърждение от Пентагона за разполагането на войски.

Демонстрациите започнаха в Техеран в края на декември поради влошаването на икономическите условия, преди да прераснат в кървави протести срещу система на Ислямската република.

Междувременно правозащитници от базираната в САЩ организация „Хюман Райтс Активистс“ (Human Rights Activists News Agency) заявиха, цитирани от Асошиейтед прес, че броят на жертвите от репресиите в Иран е достигнал най-малко 5002 убити, като се опасяват. Организацията е била точна в предишни вълни на вълнения в Иран и разчита на мрежа от активисти в Иран, за да потвърди смъртните случаи.

Иранското правителство представи първия си брой на жертвите в сряда, като заяви, че са убити 3117 души. Иранската теокрация в миналото е подценявала или не е съобщавала за смъртни случаи при вълнения.

АП не е успяла да оцени независимо броя на жертвите, отчасти поради факта, че властите са прекъснали достъпа до интернет и са блокирали международните разговори в страната.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Доналд Тръмп Иран САЩ военно присъствие флот протести в Иран човешки права Близък изток жертви самолетоносач
Последвайте ни

По темата

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

Тръмп: Огромен флот се е запътил към Иран

Тръмп: Огромен флот се е запътил към Иран

САЩ приветстват инициативата на Ирак за задържане на бойци от ИДИЛ

САЩ приветстват инициативата на Ирак за задържане на бойци от ИДИЛ

Археолози откриха най-старото изкуство, създадено от човек

Археолози откриха най-старото изкуство, създадено от човек

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 11 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 10 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 12 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъченичеството, което бележи християнската история при Диоклециан

Мъченичеството, което бележи християнската история при Диоклециан

България Преди 16 минути

Честваме паметта на свещеномъченик Климент Анкирски и на мъченик Агатангел

Японският премиер Санае Такаичи разговаря с депутати

Япония отива на предсрочни избори

Свят Преди 45 минути

Такаичи разпусна официално Камарата на представителите

Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

България Преди 1 час

Ситуацията навсякъде в региона се следи постоянно от областния управител Драгомир Драганов

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

Свят Преди 1 час

Лаура Догу поема поста, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро

Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

Свят Преди 2 часа

Председателят на Европейската комисия отбеляза, че при спора за Гренландия ЕС е проявил твърдост, готовност и единство

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Свят Преди 2 часа

Русия ще продължи да преследва целите си на бойното поле, заяви Ушаков

Шмигал: Енергийната система на Украйна преживя най-трудния си ден от 2022 г.

Шмигал: Енергийната система на Украйна преживя най-трудния си ден от 2022 г.

Свят Преди 2 часа

Премиерът Юлия Свириденко заяви, че се полагат усилия за осигуряване на жителите на Киев на алтернативни енергийни източници и генератори

Руски стратегически бомбардировачи патрулираха над Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи патрулираха над Балтийско море

Свят Преди 2 часа

Полетът е продължил над пет часа

Румен Радев напуска президентската институция

Румен Радев напуска президентската институция

България Преди 2 часа

Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова

<p>КС заседава по делото по повод оставката на президента Румен Радев</p>

Конституционният съд заседава по делото по повод оставката на президента Румен Радев

България Преди 2 часа

Докладчик по делото е председателят на Конституционния съд съдия Павлина Панова

.

Под краката ни: Тайният механизъм, който контролира климата на Земята

Любопитно Преди 2 часа

Проучване хвърля светлина върху това как точно тектониката на земните плочи е помогнала за оформянето на глобалния климат през последните 540 милиона години

Истински "глад за успех": Полската икономика расте бурно

Истински "глад за успех": Полската икономика расте бурно

Свят Преди 2 часа

В Полша създаването на нова фирма става онлайн за не повече от пет минути, а държавата отпуска субсидии и предлага данъчни облекчения

Мъдреците - кога трябва да се вадят и кога не е необходимо

Мъдреците - кога трябва да се вадят и кога не е необходимо

Любопитно Преди 2 часа

Много хора вярват, че мъдреците трябва да бъдат премахнати, но това не е така

.

Студеното време не ви разболява. Ето каква наистина е причината

Любопитно Преди 2 часа

Самите ниски температури не причиняват инфекции

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

България Преди 11 часа

Наградата връчи философът и писател проф. Цочо Бояджиев

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Водещата на “Съдебен спор” Ромина Андонова заживя в нов дом

Edna.bg

Имен ден на 23 януари: Кои имена празнуват днес

Edna.bg

Клипърс сломи Лейкърс в дербито на Лос Анджелис

Gong.bg

Наполи уреди бразилски нападател

Gong.bg

След разследване на NOVA: Прокуратурата повдигна две обвинения на лекаря, оперирал с фалшива диплома

Nova.bg

Завързан с белезници и ритан в главата: Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян

Nova.bg