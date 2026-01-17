Свят

Тръмп: Време е Иран да потърси ново ръководство

Тръмп призова за край на 37-годишното управление на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей

17 януари 2026, 22:50
Тръмп: Време е Иран да потърси ново ръководство
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова за край на 37-годишното управление на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заявявайки, че страната се нуждае от ново ръководство, съобщава „Политико“.

„Време е да се потърси ново лидерство в Иран“, каза Тръмп в интервю за „Политико“, след като му бяха прочетени поредица от враждебни публикации в X от профила на Хаменей. Изказването му идва на фона на масови протести в Иран, които в последните дни изглежда са затихнали, след като през изминалите три седмици хиляди демонстранти бяха убити. В този период Тръмп нееднократно заплаши с военна намеса, а по-рано през седмицата призова иранците да продължат протестите и да „поемат контрола над институциите“, като заяви, че „помощта е на път“.

Ден по-късно американският президент рязко промени тона си, след като бил информиран, че убийствата са спрели. „Най-доброто решение, което е взел, е че не е обесил повече от 800 души преди два дни“, каза Тръмп, попитан за евентуален мащаб на американска военна операция срещу Иран.

Коментарите му последваха серия от остри послания на Хаменей в X, в които иранският лидер обвини Тръмп, че носи отговорност за насилието и жертвите в страната. „Смятаме президента на САЩ за виновен за жертвите, разрушенията и клеветите, нанесени на иранския народ“, написа Хаменей, като в друго съобщение обвини Тръмп, че представя насилствени групи като изразители на волята на народа.

След като беше запознат с публикациите, Тръмп заяви, че управляващите в Техеран разчитат на репресии и насилие. По думите му Хаменей носи вина за „пълното разрушаване на страната и използването на насилие в мащаби, невиждани досега“. Той добави, че лидерството означава уважение, а не страх и смърт, и че управлението трябва да бъде насочено към развитието на държавата, а не към убиването на хиляди хора, за да се запази контролът.

Реториката между Вашингтон и Техеран се изостря в особено напрегнат момент за региона, особено след като Хаменей наскоро заяви в публично обръщение, че „иранската нация е победила Америка“. Тръмп отиде още по-далеч, като определи върховния лидер като човек, който „трябва да управлява страната си правилно и да спре да убива хора“, добавяйки, че Иран е „едно от най-лошите места за живот в света заради лошото управление“. 

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Али Хаменей Иран САЩ Протести в Иран Ново ръководство Военна намеса Репресии Вашингтон-Техеран Лошо управление
Последвайте ни

По темата

Премръзнал щъркел потърси спасение в малък параклис край Бургас

Премръзнал щъркел потърси спасение в малък параклис край Бургас

Тръмп налага 10% мито на 8 европейски държави

Тръмп налага 10% мито на 8 европейски държави

Матю Макконъхи патентова образа си, за да го защити от злоупотреби с изкуствен интелект

Матю Макконъхи патентова образа си, за да го защити от злоупотреби с изкуствен интелект

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мицотакис: Срещата с Ердоган вероятно ще се състои в началото на февруари

Мицотакис: Срещата с Ердоган вероятно ще се състои в началото на февруари

Свят Преди 1 час

„Датата все още не е фиксирана, но се надяваме това да стане в първите 10 дни на февруари“, заяви Мицотакис

Самолет с 11 души на борда изчезна в планински район в Индонезия

Самолет с 11 души на борда изчезна в планински район в Индонезия

Свят Преди 3 часа

Надеждите за откриване на останките нараснаха, след като туристи на планината Булусараунг съобщиха, че са намерили разпръснати отломки

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

България Преди 4 часа

Според лидера на „Изправи се, България” таванът на надценките е ключово важен за гражданите

Макрон призовава за "незабавна деескалация" в Сирия

Макрон призовава за "незабавна деескалация" в Сирия

Свят Преди 4 часа

Това призова и президентът на автономната област Иракски Кюрдистан Нечирван Барзани

,

Определиха Алеята на славата в Холивуд като "най-лошата" туристическа дестинация

Любопитно Преди 4 часа

Мястото е занемарено, мръсно и пълно с бездомни хора, споделят туристи

,

Вигенин: Въвеждането на нови сканиращи машини сега означава да поставим под въпрос изборите

България Преди 5 часа

Според евродепутатът от БСП основната задача е гарантирането на честен, прозрачен и лесно проследим вот

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

България Преди 5 часа

Страната ни е готова да обсъди конструктивната ѝ роля в новата инициатива, се казва в позицията на външното ни министерство

,

Двойка отмени сватбата си, за да спаси любимия си лабрадор

Любопитно Преди 6 часа

Приблизително шест седмици преди церемонията кучето започнало да куца на левия си заден крак

Хаменей: Властите трябва да смажат бунтовниците

Хаменей: Властите трябва да смажат бунтовниците

Свят Преди 6 часа

По-рано Хаменей определи като престъпник Доналд Тръмп

Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Любопитно Преди 6 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Бил Гейтс прогнозира двудневна работна седмица след 10 години

Бил Гейтс прогнозира двудневна работна седмица след 10 години

Любопитно Преди 6 часа

Това не е първият път, когато Бил Гейтс бие тревога за социалните промени, които изкуственият интелект ще донесе

,

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

България Преди 7 часа

Прокуратурата обвини анестезиолога д-р Пламен Мандев за лекарска грешка

Зеленски разпореди ускорен внос на ток след руските удари

Зеленски разпореди ускорен внос на ток след руските удари

Свят Преди 7 часа

Украинското правителство обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор тази седмица след руските удари

,

Възстановено е движението в пътния участък Ловеч – Изворче

България Преди 7 часа

В продължение на повече от два часа и половина пътят остана затворен и беше въведен обходен маршрут и в двете посоки

.

„Кроношпан“ подаде план за спиране във Велико Търново

България Преди 7 часа

Внесения план е резултат от принудителна административна мярка, наложена от РИОСВ - Велико Търново

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 8 часа

Риалити герои ще откриват нови вкусове и ще се смеят до сълзи всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Гала с обувки като на Анджелина Джоли

Edna.bg

Честит рожден ден, Джим Кери... човекът, който ни разсмя, за да ни каже истината

Edna.bg

Байерн направи "биковете" на кайма и уби интригата за титлата

Gong.bg

Хигинс направи чутовен обрат срещу Тръмп за шести "Мастърс" финал в кариерата

Gong.bg

Тръмп обяви мита върху вноса от осем европейски държави

Nova.bg

Манол Генов: Има множество издадени актове и проверки на ТЕЦ-овете

Nova.bg