Свят

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Във вторник Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора

16 януари 2026, 22:27
Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп благодари днес на иранските власти, че са отменили "всички планирани обесвания" на демонстранти, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

АП определя този негов коментар като изненадващ.

Във вторник Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора.

На фона на предположенията, че САЩ се готвят за нови удари в Иран след тези, които нанесоха съвместно с Израел през юни миналата година, Ройтерс предаде вчера, че четири арабски държави са съдействали за предотвратяване на ескалацията на напрежението между двете страни.

Тръмп каза днес, че иранските власти са се отказали да екзекутират над 800 политически затворници. "Благодаря ви!", обърна се той към управляващите в Ислямската република, като добави, че това тяхно решение "имаше голямо влияние".

Въпреки големия брой убити при протестите в Иран - според базирани в Съединените щати активисти броят на жертвите доближава 2800 - Тръмп даде да се разбере, че на този етап се отказва от намеренията си да нанесе удари в Ислямската република, отбелязва АП.

АФП посочва, че по данни на "Човешки права в Иран" в страната миналата година са били изпълнени най-малко 1500 смъртни присъди - най-големия брой, регистриран от тази базирана в Норвегия неправителствена организация през последните 35 години.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Доналд Тръмп Иран САЩ Екзекуции Демонстранти Политически затворници Отмяна на присъди Напрежение Човешки права Протести
Последвайте ни

По темата

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за "Дунав мост 2"

Албанският премиер си навлече гнева на гърците - каза, че не са наследници на Платон и Аристотел

Албанският премиер си навлече гнева на гърците - каза, че не са наследници на Платон и Аристотел

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Бивш гръцки финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици

Бивш гръцки финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 17 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 17 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 16 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 17 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Свят Преди 2 часа

Всички пострадали са били в автобуса по време на инцидента

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Свят Преди 3 часа

Той излезе с този коментар ден след като Мария Корина Мачадо подари приза, с който бе удостоена миналата година, на президента на САЩ

<p>Премиерът на Япония изненада Мелони с тържество за рождения ѝ ден</p>

Премиерът на Япония изненада Джорджа Мелони с тържество за рождения ѝ ден

Свят Преди 4 часа

Мелони, която е родена на 15 януари 1977 г., навърши вчера 49 години

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

България Преди 5 часа

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Социалната мрежа X претърпя глобален срив

Свят Преди 5 часа

Над 45 000 сигнала за прекъсване са регистрирани в Downdetector

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

Зеленски: Украински екип замина за САЩ да преговаря за гаранции за сигурност

България Преди 6 часа

Украински официални лица заявиха, че страната ще се нуждае от 800 милиарда долара за следвоенното си възстановяване

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

Тежък пътен инцидент с две жертви край Леденик

България Преди 6 часа

Създаден е обходен маршрут за движение след катастрофата

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Враг на “Хамас” се завръща в Газа

Свят Преди 6 часа

Много палестинци, независимо от политическата си ориентация, бяха изненадани от появата на Сами Насман

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Скандал в Украйна: Обвиниха Юлия Тимошенко в предлагане на подкупи

Свят Преди 7 часа

Антикорупционният съд реши: Тимошенко е на свобода срещу 33 млн. гривни

<p>Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро!</p>

Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро! За нея най-важна е истината

Любопитно Преди 7 часа

Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Свят Преди 7 часа

Парамедиците са се опитали безуспешно да реанимират жертвата на място

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

България Преди 7 часа

След три неуспешни мандата - следващите стъпки по Конституция са назначаването на служебно правителство и насрочването на предсрочни парламентарни избори

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Киев: Два милиона украинци са избягали от военна служба

Свят Преди 7 часа

Това са зашеметяващи цифри, които разкриват дълбоката криза, засягаща украинските военни сили от началото на руската агресия

<p>Закриват антикорупционната комисия, реши на първо четене правната комисия</p>

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

България Преди 8 часа

Проверките за незаконно имущество и конфликт на интереси се възлага на Сметната палата

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Любопитно Преди 8 часа

Анонимният митничар е участвал в грандиозната операция, при която бяха заловени 740 кг трева на стойност 6 млн. евро

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Любопитно Преди 8 часа

За съжаление сутрешното кафе може да повлияе на начина, по който тялото ви усвоява определени хранителни добавки

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Роби с изненада към дамите за 8-ми март

Edna.bg

Тита и Гери-Никол се събраха след 10 години (ВИДЕО)

Edna.bg

Страхотен! Наш талант бележи за Милан

Gong.bg

Пирин Разлог изхвърли сензационно Левски от Купата на България

Gong.bg

Затвориха Прохода на Републиката заради закъсал тир (СНИМКИ)

Nova.bg

Скрити рискове у дома: Зарядните устройства и правилната реакция при пожар

Nova.bg