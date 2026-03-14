12 загинали медици при израелска атака срещу център на „Хизбула“ в Ливан

14 март 2026, 17:15
Източник: БТА

Л иванското министерство на здравеопазването съобщи, че 12 здравни работници са били убити и един ранен при израелски въздушен удар, който е поразил център за спешна медицинска помощ в южната част на страната, предаде ДПА.

В изявление министерството съобщава, че броят на жертвите остава предварителен, тъй като спасителните операции продължават и екипите издирват хора, за които се смята, че са изчезнали под развалините.

Центърът принадлежи на Ислямското здравно общество, което е свързано с подкрепяната от Иран шиитска групировка „Хизбула“.

„Подобни атаки противоречат на международните хуманитарни закони, защитаващи медицинския персонал“, заяви министерството в Бейрут. То добави, че ударът е втората атака срещу здравния сектор в рамките на няколко часа, след по-ранен инцидент, насочен срещу парамедици в град Ал Сауане.

Израелските въоръжени сили заявиха, че разследва инцидента.

Министерството на здравеопазването заяви, че общо 773 души са били убити при израелски атаки в Ливан досега, включително 100 деца и непълнолетни. Близо 2000 души са регистрирани като ранени.  

Според Асошиейтед прес само за последните 10 дни над 800 000 души в Ливан са били разселени поради война. Това е един на всеки седем души в малката страна, според хуманитарната организация Норвежки съвет за бежанците.

Израелски представители твърдят, че кампанията им има за цел да отслаби военните способности на „Хизбула“, докато групировката твърди, че защитава Ливан от израелска агресия.

Източник: БТА/Виктор Турмаков    
Израелски удар Ливан Хизбула Здравни работници Цивилни жертви Военен конфликт Разселване на население Хуманитарни закони Спешна медицинска помощ Южен Ливан
"Аарец": Очаква се в следващите дни Израел и Ливан да проведат преки преговори

Зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, ще участва в преговорите, които може да се проведат в Париж или в Кипър

