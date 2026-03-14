Съюзниците на Тръмп: Ще приемем митата, но не ги увеличавайте

Т ърговските партньори на Съединените щати настояват президентът Доналд Тръмп да се придържа към вече договорените нива на митата, след като неговата администрация започна разследвания, които могат да доведат до нови налози на мястото на отменените от Върховния съд.

Макар повечето държави, засегнати от политиката на Тръмп, да са се примирили с въвеждането на мита, те оспорват икономическите аргументи, използвани от Вашингтон за оправдаване на последните мерки. Това подготвя почвата за вероятни съдебни спорове, пише „Уолстрийт джърнъл“.

През февруари Върховният съд на САЩ постанови, че Тръмп не може да налага мита, позовавайки се на правомощия по закон от 70-те години, свързан с международни извънредни ситуации. Малко след това той въведе глобално мито от 10 процента, използвайки друга законова основа, но тази мярка изтича след 150 дни.

През изминалата седмица търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър обяви началото на разследвания по раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г. Той посочи като основание предполагаеми нелоялни практики, включително поддържане на търговски излишъци и прекомерно разширяване на индустриалния капацитет. Тази стъпка вероятно ще доведе до нови мита срещу повечето от основните търговски партньори на САЩ, сред които Европейският съюз, Мексико, Китай, Япония, Южна Корея и Индия.

„Разбирам, че основната цел на САЩ е митата да се върнат на нивата отпреди решението на Върховния съд“, заяви министърът на търговията на Южна Корея Йео Хан-ку.

Миналата година САЩ и Европейският съюз постигнаха споразумение, което ограничи американските мита за повечето европейски стоки до 15 процента. Говорителят на Европейската комисия Олоф Гил заяви, че Брюксел очаква Вашингтон да спази договореното.

„Не сме получили никакви индикации, че администрацията на САЩ възнамерява да се отклони от тези ангажименти“, каза той.

Южна Корея, Япония и Тайван също постигнаха договорености с Тръмп миналата година за 15-процентни мита върху редица стоки и настояват тези условия да останат в сила. Южнокорейският парламент тази седмица одобри законодателство, което проправя пътя за инвестиции от 350 милиарда долара в САЩ – част от договорката между Сеул и Вашингтон.

Гриър увери, че администрацията се стреми към последователност и възнамерява да се придържа към вече сключените търговски споразумения.

Раздел 301 е добре познат инструмент за налагане на мита и оказване на натиск върху търговските партньори на САЩ. След като бъдат въведени, митата могат да бъдат увеличавани или намалявани като средство за преговори – подход, който Тръмп използва по време на първия си мандат по отношение на Китай.

Въпреки това въвеждането на юридически устойчиви мита не е лесен процес. Процедурата по раздел 301 изисква официално разследване, което обикновено продължава година или повече, докато администрацията на Тръмп се надява да приключи проверките до юли. Освен това САЩ трябва да докажат, че практиките на чуждестранните партньори вредят на американската търговия и че наложените мита са пропорционални на нанесените щети.

Някои чуждестранни представители реагираха остро на твърденията за свръхкапацитет в индустрията, изложени в известието на американската администрация за започване на разследванията.

„Европейският съюз е икономика, движена от пазара“, заяви говорителят на Европейската комисия Олоф Гил. „ЕС не се смята за източник на структурен свръхкапацитет, а за партньор в усилията за справяне с глобалните изкривявания.“

В уведомлението на Службата на търговския представител на САЩ се посочва, че Сингапур е имал търговски излишък със САЩ от 27 милиарда долара през 2024 г. В отговор сингапурското правителство цитира официални американски данни, според които именно САЩ са реализирали излишък от 27 милиарда долара в двустранната търговия.

„Да очакваш нови мита е едно, но съвсем друго е да се събудиш и да разбереш, че си обвинен в нелоялни търговски практики. Точно такъв шок преживява регионът“, заяви Дебора Елмс, ръководител на отдела за търговска политика във фондация „Хинрих“ в Сингапур, която подкрепя свободната търговия.

Най-остра реакция дойде от Пекин. Министерството на търговията на Китай заяви в петък, че САЩ нямат право едностранно да определят дали даден търговски партньор разполага с прекомерен производствен капацитет.

През последните години китайските производители все по-често разчитат на износа за стимулиране на икономическия растеж, а търговският излишък на страната достигна 1,2 трилиона долара през миналата година.

„Китай е основният източник на проблема“, заяви Тим Брайтбил, адвокат по международна търговия и съпредседател на практиката по търговско право в кантората Wiley Rein.

Въпреки това Пекин едва ли ще предприеме незабавни ответни мерки, поне докато разследването не приключи и евентуалните нови мита не бъдат официално обявени, смята Уенди Кътлър – бивш търговски преговарящ на САЩ, която сега работи в Института за политика към „Азия Сосайъти“ във Вашингтон.

Очаква се темата да бъде обсъдена и по време на срещата между американския министър на финансите Скот Бесент и китайския вицепремиер Хъ Лифън, която е планирана за неделя във Франция.