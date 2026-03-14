"Аарец": Очаква се в следващите дни Израел и Ливан да проведат преки преговори

О чаква се Израел и Ливан да проведат преки преговори в следващите дни – първите от началото на войната с Иран, която въвлече Ливан все по-дълбоко в конфликта, съобщи днес израелският вестник "Аарец", позовавайки се на два източника, запознати с въпроса, предаде Ройтерс.

Зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, ще участва в преговорите, които може да се проведат в Париж или в Кипър, а довереникът на израелския премиер Бенямин Нетаняху, Рон Дермер, ще оглави израелската делегация, съобщи "Аарец".