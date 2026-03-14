Любопитно

„Може би всички ние сме марсианци“ - учени доказаха, че животът може да „прескача“ между планетите

Тези изследвания са в подкрепа на тезата, че животът на Земята може да е дошъл от Космоса

14 март 2026, 15:00
Източник: БТА

Ж иви микроорганизми биха могли да пътуват между планетите върху космически отломки, съобщава „Сайънс нюз“, като цитира учени от САЩ, които са публикували своите изследвания в сп. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Тези изследвания са в подкрепа на тезата, че животът на Земята може да е дошъл от Космоса, тъй като градивните елементи на живота – ДНК, аминокиселини и други биомолекули, се откриват в комети, астероиди и космически прах. 

Експериментите също показват, че някои микроорганизми оцеляват безпроблемно в екстремните условия на Космоса. Според хипотезата за панспермията животът на Земята може да е възникнал именно чрез такива „пътешественици“, пренесени върху астероиди или метеорити.

„Марсианските метеорити, открити на Земята, доказват, че материал, изхвърлен при удар, може да пътува от Марс до Земята“, обясняват Лили Чжао от Университета „Джонс Хопкинс“ в Балтимор и нейните колеги. За да е възможно това, микробите трябва да издържат както на огромното налягане и топлина при удара, така и на дългото пътуване в Космоса.

За да проверят това, изследователите провеждат експеримент с една от най-устойчивите известни бактерии –Deinococcus radiodurans, наричана още шеговито „Конан бактерията“. Тя може да преживява силна радиация, екстремен студ и суша, а вероятно и вакуум. Бактериите са поставени между две метални плочи във вакуум и подложени на удари от газово оръдие, създаващи налягане от 1 до 3 гигапаскала – сравнимо с налягането при метеоритни сблъсъци.

Резултатите изненадват учените. При налягане от 1,4 гигапаскала оцеляват над 95 процента от клетките, при 1,9 гигапаскала – около 90 процента, а при 2,4 гигапаскала – около 60 процента. Дори когато металната рамка на експерименталната установка се разпада, част от бактериите остават живи.

По-подробният анализ показва, че при по-ниско налягане клетките почти не са увредени. Генетичните изследвания разкриват, че бактерията активира специални гени за възстановяване на ДНК и на клетъчните структури, като временно потиска растежа и деленето, за да се съсредоточи върху регенерацията.

Според учените това означава, че някои микроорганизми могат да преживеят по-екстремни условия, отколкото се смяташе досега – включително ударите, които изхвърлят материал от една планета към друга. „Това подсказва, че животът може да прескача между планети“, казва Чжао. „Може би всички ние всъщност сме марсианци.“

Откритията имат значение и за космическите мисии. Въпреки строгите правила за стерилност на космическите апарати, способността на някои микроби да оцеляват при такива условия показва, че мерките срещу биологично замърсяване на други планети може да трябва да бъдат още по-строги, отбелязват учените.

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
Живи микроорганизми Космически отломки Панспермия Произход на живота Оцеляване в Космоса Междупланетен трансфер Deinococcus radiodurans Екстремни условия Метеорити Биологично замърсяване
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Хизбула" нанесе удари по населени места в Израел

Любопитно Преди 1 час

Духовници и вярващи почетоха паметта на патриарсите Кирил и Неофит

Духовници и вярващи почетоха паметта на патриарсите Кирил и Неофит

България Преди 2 часа

Тази AI хубавица обещава край на самотата

Тази AI хубавица обещава край на самотата

Технологии Преди 3 часа

Много хора страдат от самота, особено някои професии. Развитието на изкуствения интелект позволява създаване на нови устройства, които да помогнат на хората да са по-малко самотни, но доколко това е разумно и подходящо решение

"Хамас" призова Иран да спре ударите в Персийския залив

"Хамас" призова Иран да спре ударите в Персийския залив

Свят Преди 4 часа

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Свят Преди 4 часа

Действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство

Промените в наредбата за топлоснабдяване са готови

Промените в наредбата за топлоснабдяване са готови

България Преди 5 часа

Министерството на енергетиката публикува новите текстове за обществено обсъждане

Борисов: Национални предадели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха и Левски, и Ботев

Борисов: Национални предадели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха и Левски, и Ботев

България Преди 5 часа

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

България Преди 5 часа

Министър на енергетиката Трайчо Трайков разговаря с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл

Автобус помете няколко коли в София

Автобус помете няколко коли в София

България Преди 5 часа

Шофьорът е бил сам в превозното средство

<p>Северна Корея с нови ракетни провокации</p>

Северна Корея изстреля около 10 балистични ракети към Японско море

Свят Преди 5 часа

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Свят Преди 6 часа

Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност

Изтича срокът, в който могат да се правят промени в имената и състава на коалициите за изборите

Изтича срокът, в който могат да се правят промени в имената и състава на коалициите за изборите

България Преди 6 часа

Засега няма подадени заявления за това, каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева

Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

България Преди 6 часа

Кои продукти може да поскъпнат?

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor"

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor”

Любопитно Преди 7 часа

Кой ще атакува и кой ще заложи на сигурно – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Почитаме св. Бенедикт - монахът, който промени Европа

Почитаме св. Бенедикт - монахът, който промени Европа

Любопитно Преди 7 часа

Той е роден около 480 г. в град Нурсия (сега Норча), Италия

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Свят Преди 8 часа

Всичко от днес

