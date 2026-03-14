„Много съм развълнувана“: Марая Кери с голяма изненада за феновете си

М арая Кери работи по нова музика само месеци след излизането на албума ѝ „Here For It All“. Поп-дивата сподели пред Variety, че е „много развълнувана“ и се надява новите песни да бъдат добре приети от феновете.

56-годишната изпълнителка също планира да издаде изгубения си гръндж албум „Someone's Ugly Daughter“, но все още не е сигурна кога. „Просто трябва да изчакам малко и да го издам. И ще го направя“, добави тя.

Кери разкри и плановете си за отбелязване на 25-годишнината на филма „Всичко, което блести“ и неговия саундтрак, който след години придоби култов статус благодарение на фен кампанията „Justice For Glitter“. „Планираме луксозно издание и преиздаване, или може би само едното, не знам. Работим по въпроса. Много се вълнувам“, каза тя.

Певицата призна, че първоначално не е харесвала филма заради слабите му резултати в боксофиса. „Преди го мразех. Постоянно си казвах: ‚Защо ли го направих?‘ А после това се превърна в нещо, което наистина обикнах“, сподели Кери с усмивка.

Тази година тя е номинирана за трети път за влизане в Залата на славата на рокендрола, а феновете с нетърпение очакват новите ѝ проекти.