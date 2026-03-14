„Много съм развълнувана“: Марая Кери с голяма изненада за феновете си

Певицата призна, че вече обича провалите си и подготвя специално издание на „Всичко, което блести“ за неговата 25-годишнина

14 март 2026, 16:43
Източник: Getty Images

М арая Кери работи по нова музика само месеци след излизането на албума ѝ „Here For It All“. Поп-дивата сподели пред Variety, че е „много развълнувана“ и се надява новите песни да бъдат добре приети от феновете.

56-годишната изпълнителка също планира да издаде изгубения си гръндж албум „Someone's Ugly Daughter“, но все още не е сигурна кога. „Просто трябва да изчакам малко и да го издам. И ще го направя“, добави тя.

Кери разкри и плановете си за отбелязване на 25-годишнината на филма „Всичко, което блести“ и неговия саундтрак, който след години придоби култов статус благодарение на фен кампанията „Justice For Glitter“. „Планираме луксозно издание и преиздаване, или може би само едното, не знам. Работим по въпроса. Много се вълнувам“, каза тя.

Певицата призна, че първоначално не е харесвала филма заради слабите му резултати в боксофиса. „Преди го мразех. Постоянно си казвах: ‚Защо ли го направих?‘ А после това се превърна в нещо, което наистина обикнах“, сподели Кери с усмивка.

Тази година тя е номинирана за трети път за влизане в Залата на славата на рокендрола, а феновете с нетърпение очакват новите ѝ проекти.

Източник: БГНЕС    
По темата

Край на задръстванията: Отварят нов граничен пункт между България и Турция

Край на задръстванията: Отварят нов граничен пункт между България и Турция

„Много съм развълнувана“: Марая Кери с голяма изненада за феновете си

„Много съм развълнувана“: Марая Кери с голяма изненада за феновете си

Малта задейства план за извънредни ситуации заради повреден руски танкер

Малта задейства план за извънредни ситуации заради повреден руски танкер

12 загинали медици при израелска атака срещу център на „Хизбула“ в Ливан

12 загинали медици при израелска атака срещу център на „Хизбула“ в Ливан

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
BYD лансира премиум марката си в Европа, която се зарежда за 5 минути

BYD лансира премиум марката си в Европа, която се зарежда за 5 минути

carmarket.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 5 часа
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 10 часа
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 9 часа
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 11 часа
"Аарец": Очаква се в следващите дни Израел и Ливан да проведат преки преговори

"Аарец": Очаква се в следващите дни Израел и Ливан да проведат преки преговори

Свят Преди 20 минути

Зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, ще участва в преговорите, които може да се проведат в Париж или в Кипър

Макрон призова Израел да приеме преговори с ливанските власти в Париж

Макрон призова Израел да приеме преговори с ливанските власти в Париж

Свят Преди 1 час

Президентът на Франция изрази готовност да посрещне представители на двете страни

„Може би всички ние сме марсианци“ - учени доказаха, че животът може да „прескача“ между планетите

„Може би всички ние сме марсианци“ - учени доказаха, че животът може да „прескача“ между планетите

Любопитно Преди 3 часа

Тези изследвания са в подкрепа на тезата, че животът на Земята може да е дошъл от Космоса

Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море

Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море

Свят Преди 3 часа

Гърция ще повдигне въпроса на ниво Европейски съвет, ако е необходимо

Духовници и вярващи почетоха паметта на патриарсите Кирил и Неофит

Духовници и вярващи почетоха паметта на патриарсите Кирил и Неофит

България Преди 4 часа

Топ 7 храни за вечеря, ако целта ви е отслабване

Топ 7 храни за вечеря, ако целта ви е отслабване

Любопитно Преди 4 часа

„Ако целта ви е да загубите телесни мазнини и да изградите мускули, вечерята трябва да включва постни протеини, богати на фибри въглехидрати и здравословни мазнини“, казва експертът

Протест блокира движението по главния път Е79 между Монтана и Враца

Протест блокира движението по главния път Е79 между Монтана и Враца

България Преди 4 часа

Недоволството на хората е заради лошото състояние на пътя

Крум Зарков: БСП е против "внедряването" на България в Съвета за мир на Тръмп

Крум Зарков: БСП е против "внедряването" на България в Съвета за мир на Тръмп

България Преди 5 часа

Тази AI хубавица обещава край на самотата

Тази AI хубавица обещава край на самотата

Технологии Преди 5 часа

Много хора страдат от самота, особено някои професии. Развитието на изкуствения интелект позволява създаване на нови устройства, които да помогнат на хората да са по-малко самотни, но доколко това е разумно и подходящо решение

"Хамас" призова Иран да спре ударите в Персийския залив

"Хамас" призова Иран да спре ударите в Персийския залив

Свят Преди 5 часа

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Свят Преди 6 часа

Действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство

Промените в наредбата за топлоснабдяване са готови

Промените в наредбата за топлоснабдяване са готови

България Преди 6 часа

Министерството на енергетиката публикува новите текстове за обществено обсъждане

Борисов: Национални предадели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха и Левски, и Ботев

Борисов: Национални предадели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха и Левски, и Ботев

България Преди 6 часа

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

България Преди 6 часа

Министър на енергетиката Трайчо Трайков разговаря с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл

Автобус помете няколко коли в София

Автобус помете няколко коли в София

България Преди 7 часа

Шофьорът е бил сам в превозното средство

<p>Северна Корея с нови ракетни провокации</p>

Северна Корея изстреля около 10 балистични ракети към Японско море

Свят Преди 7 часа

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Двойникът на Челентано идва в София

Edna.bg

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Edna.bg

ЦСКА удари Левски в Трета лига, синът на Любо Пенев игра за „червените“

Gong.bg

Ямал срещу историята: новото поколение и 30-годишният рекорд на Раул

Gong.bg

Посланикът на Израел: Иран се опитва да глобализира конфликта в Близкия изток

Nova.bg

Застудяването се връща през следващата седмица

Nova.bg