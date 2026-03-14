Макрон призова Израел да приеме преговори с ливанските власти в Париж

П резидентът на Франция Еманюел Макрон призова Израел да приеме преки преговори с ливанското правителство, като заяви, че е готов да улесни този процес, като посрещне представители на двете страни в Париж, съобщи "Франс прес".

“Трябва да се направи всичко възможно, за да не се допусне Ливан да потъне в хаос. ”Хизбула“ трябва незабавно да спре своите безразсъдни действия. Израел трябва да се откаже от мащабна офанзива и да прекрати масивните си удари, тъй като стотици хиляди хора са избягали от бомбардировките”, написа френският президент в социалната мрежа Х.

В публикацията си Макрон съобщи, че вчера е разговарял с ливанското ръководство в лицето на президента Жозеф Аун, премиера Науаф Салам и председателя на парламента Набих Бери.

В същото време Макрон благодари на иракския министър-председател Мохамед Шия ас Судани за ангажимента му да изясни напълно случая, при който удар с дрон доведе до смъртта на френски военнослужещ в Иракски Кюрдистан. Премиерът на Ирак също така пое ангажимент да засили мерките за защита на френските сили в страната.

“Ще продължим координацията и усилията си в полза на стабилността и суверенитета на страната, както и за деескалация в региона”, заяви Макрон, след като вчера разговаря и с Мохамед Шия ас Судани.

Френският президент припомни, че френските сили са “в Ирак, за да се борят рамо до рамо с иракчаните срещу зловещата заплаха от тероризъм”.