Свят

Макрон призова Израел да приеме преговори с ливанските власти в Париж

Президентът на Франция изрази готовност да посрещне представители на двете страни

14 март 2026, 16:13
Източник: БГНЕС

П резидентът на Франция Еманюел Макрон призова Израел да приеме преки преговори с ливанското правителство, като заяви, че е готов да улесни този процес, като посрещне представители на двете страни в Париж, съобщи "Франс прес".

“Трябва да се направи всичко възможно, за да не се допусне Ливан да потъне в хаос. ”Хизбула“ трябва незабавно да спре своите безразсъдни действия. Израел трябва да се откаже от мащабна офанзива и да прекрати масивните си удари, тъй като стотици хиляди хора са избягали от бомбардировките”, написа френският президент в социалната мрежа Х.

В публикацията си Макрон съобщи, че вчера е разговарял с ливанското ръководство в лицето на президента Жозеф Аун, премиера Науаф Салам и председателя на парламента Набих Бери.

В същото време Макрон благодари на иракския министър-председател Мохамед Шия ас Судани за ангажимента му да изясни напълно случая, при който удар с дрон доведе до смъртта на френски военнослужещ в Иракски Кюрдистан. Премиерът на Ирак също така пое ангажимент да засили мерките за защита на френските сили в страната.

“Ще продължим координацията и усилията си в полза на стабилността и суверенитета на страната, както и за деескалация в региона”, заяви Макрон, след като вчера разговаря и с Мохамед Шия ас Судани.

Френският президент припомни, че френските сили са “в Ирак, за да се борят рамо до рамо с иракчаните срещу зловещата заплаха от тероризъм”.

Източник: БТА/Атанаси Петров    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Хизбула" нанесе удари по населени места в Израел

Духовници и вярващи почетоха паметта на патриарсите Кирил и Неофит

Тази AI хубавица обещава край на самотата

Много хора страдат от самота, особено някои професии. Развитието на изкуствения интелект позволява създаване на нови устройства, които да помогнат на хората да са по-малко самотни, но доколко това е разумно и подходящо решение

"Хамас" призова Иран да спре ударите в Персийския залив

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство

Промените в наредбата за топлоснабдяване са готови

Министерството на енергетиката публикува новите текстове за обществено обсъждане

Борисов: Национални предадели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха и Левски, и Ботев

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

Министър на енергетиката Трайчо Трайков разговаря с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл

Автобус помете няколко коли в София

Шофьорът е бил сам в превозното средство

Северна Корея с нови ракетни провокации

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност

Изтича срокът, в който могат да се правят промени в имената и състава на коалициите за изборите

Засега няма подадени заявления за това, каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева

Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

Кои продукти може да поскъпнат?

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor"

Кой ще атакува и кой ще заложи на сигурно – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Почитаме св. Бенедикт - монахът, който промени Европа

Той е роден около 480 г. в град Нурсия (сега Норча), Италия

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Всичко от днес

От мрежата

