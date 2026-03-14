"Хизбула" нанесе удари по населени места в Израел

14 март 2026, 15:25
Източник: БТА

Б ойци от ливанската шиитска групировка "Хизбула" са обстреляли с ракети и миномети позиции на израелската армия и населени места в Западна Галилея, съобщи телевизия "Ал Джадийд", предаде ТАСС. Били регистрирани попадения по цели в еврейските селища Горин-Аялон и Зарит.

През първата половина на деня отряди на ислямската съпротива обстреляха израелска територия 12 пъти, включително градовете Кирят-Шмона и Метула в Горна Галилея, които се намират в радиус от 5 км от границата.

В комюнике на формированията се съобщава за атаки срещу базата на израелските сили за противовъздушна отбрана в Ейн-Шемере в околностите на град Хадера (на 60 км от границата) и срещу района на разполагане на артилерийски полк в Ейн-Зейтиме на североизток от Цфат (на 20 км от границата).

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Хизбула Израел Ливан Ракетен обстрел Минометен обстрел Западна Галилея Горна Галилея Израелска армия Военни атаки Гранични сблъсъци
