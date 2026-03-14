България

Духовници и вярващи почетоха паметта на патриарсите Кирил и Неофит

14 март 2026, 13:59
П атриарх Неофит е изключително висок пример, висок с вярата си, висок с всеотдайността си към Бога, висок във верността си. В душата си той беше Христов образ - в правдолюбие, в човеколюбие, в милосърдие, в грижа за поверения му народ. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред БТА и БНТ след края на заупокойните богослужения в памет на българските патриарси Кирил и Неофит, които бяха отслужени в митрополитската катедрала „Св. Неделя“ в София.

Източник: БГНЕС

В храма беше отслужена съборна света литургия, след която имаше и панихида за двамата починали български патриарси. Беше отслужен и трисагий на гроба на българския патриарх Неофит. Заупокойните богослужения бяха в съслужение с митрополити и епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия. Слово в храма за две години от кончината на патриарх Неофит произнесе Сливенският митрополит Арсений. Той отбеляза, че патриарх Неофит беше надарен с много дарувания, но най-много се открояваха неговата мъдрост, ораторство и музикалност.

Източник: БГНЕС

"Може да кажем, че патриарх Неофит имаше всяка една Христова добродетел и е много висок пример", каза за БТА и БНТ патриарх Даниил.

Той добави, че патриарх Неофит не говореше много, но това, което казваше, имаше стойност, и това, което правеше, изразяваше онова, което беше и в мислите, и в сърцето му.

"Патриарх Неофит остави изключително светъл образ за всички нас, споменът за него просветлява ума. Винаги си спомням за неговата благост, за неговата кротост, която даваше път на Божията благодат да въздейства върху човека. Вярваме, че той е придобил благоволение пред Бога и се застъпва за нас и сега", каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Източник: БГНЕС

Той отбеляза, че патриарх Кирил също е достоен първойерарх на родната ни църква. "По негово време е възстановено патриаршеското достойнство на Православната ни църква. Нека следваме примера на тези двама наши патриарси и да се слави Божието име", пожела патриарх Даниил.

На въпрос как ще коментира, че предметът „Добродетели и религии“ няма да бъде въведен чрез промените в Закона за предучилищното и училищното образование в този парламент, защото няма време това да стане, патриарх Даниил също отбеляза, че няма време.

"Беше приет на първо четене, мина през Комисията за образование и наука, и на първо четене в парламента, имаше готовност да бъде приет, но засега такава е Божията воля. Надяваме се следващо Народно събрание да има разбирането, държавническото отношение и мисленето за ползата от този предмет - „Добродетели и религии“, изрази увереност българският патриарх.

Източник: БГНЕС

„Светият синод веднага след промените е започнал да ходатайства, да настоява, да прави всичко възможно, да съдейства при изработването на програмите, извървя се немалък процес, стигна се до определено развитие на този въпрос. Там, където се преподава този предмет - религия, в училище, се вижда ползата от това и се надяваме да има волята да се промени статута. Не искаме нещо друго, той така или иначе присъства в образователната система, има програми, учебници, но да се промени статута му - да стане равнопоставен предмет, който да може да бъде избиран от родителите на онези деца, които искат децата им да учат този предмет. Не съм обезверен, вече 35-36 години минаха, надяваме се това поколение политици, които идват, да осъзнават ползата и да имат тази политическа воля, за да направят полезното за народа“, каза патриарх Даниил.

Източник: БТА/Димитрина Ветова    
Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море

Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море

Борисов: Национални предадели подписаха договора с

Борисов: Национални предадели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха и Левски, и Ботев

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 2 часа
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 7 часа
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 6 часа
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Топ 7 храни за вечеря, ако целта ви е отслабване

Топ 7 храни за вечеря, ако целта ви е отслабване

Любопитно Преди 1 час

„Ако целта ви е да загубите телесни мазнини и да изградите мускули, вечерята трябва да включва постни протеини, богати на фибри въглехидрати и здравословни мазнини“, казва експертът

Крум Зарков: БСП е против "внедряването" на България в Съвета за мир на Тръмп

Крум Зарков: БСП е против "внедряването" на България в Съвета за мир на Тръмп

България Преди 2 часа

Промените в наредбата за топлоснабдяване са готови

Промените в наредбата за топлоснабдяване са готови

България Преди 3 часа

Министерството на енергетиката публикува новите текстове за обществено обсъждане

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

България Преди 3 часа

Министър на енергетиката Трайчо Трайков разговаря с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл

Автобус помете няколко коли в София

Автобус помете няколко коли в София

България Преди 4 часа

Шофьорът е бил сам в превозното средство

<p>Северна Корея с нови ракетни провокации</p>

Северна Корея изстреля около 10 балистични ракети към Японско море

Свят Преди 4 часа

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Свят Преди 4 часа

Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor”

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor”

Любопитно Преди 5 часа

Кой ще атакува и кой ще заложи на сигурно – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Почитаме св. Бенедикт - монахът, който промени Европа

Почитаме св. Бенедикт - монахът, който промени Европа

Любопитно Преди 6 часа

Той е роден около 480 г. в град Нурсия (сега Норча), Италия

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Свят Преди 6 часа

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

България Преди 6 часа

На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Свят Преди 6 часа

Анализирани са медицински данни на възрастни над 40 години

Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Свят Преди 6 часа

Най-малко четирима души са загинали

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

Свят Преди 7 часа

<p>Акция в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли</p>

Акция край Летния театър в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли на „car meeting“

България Преди 7 часа

Подобни акции през последните седмици бяха проведени и в други градове в региона, сред които Велико Търново и Павликени

Нов удар срещу руския „сенчест флот“: Швеция задържа капитан на танкер

Нов удар срещу руския „сенчест флот“: Швеция задържа капитан на танкер

Свят Преди 7 часа

Плавателният съд е превозвал нефтопродукти между Русия и Бразилия

Всичко от днес

От мрежата

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Линдзи Вон отново на колело след ужасяващата катастрофа на Олимпиадата

Edna.bg

Любов, война и тайни - Ана Пападопулу ще играе в “Малката Англия”

Edna.bg

Атанас Илиев направи пълен обрата за ЦСКА 1948 срещу Спартак

Gong.bg

Късната драма предопредели "Играча на мача" на Спартак Вн - ЦСКА 1948

Gong.bg

САЩ нанесоха удари по ключовия за Иран остров Харг

Nova.bg

Преди Великден и Гергьовден: 20 000 по-малко са българските агнета тази година

Nova.bg