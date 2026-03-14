Духовници и вярващи почетоха паметта на патриарсите Кирил и Неофит

Изтича срокът, в който могат да се правят промени в имената и състава на коалициите за изборите

П атриарх Неофит е изключително висок пример, висок с вярата си, висок с всеотдайността си към Бога, висок във верността си. В душата си той беше Христов образ - в правдолюбие, в човеколюбие, в милосърдие, в грижа за поверения му народ. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред БТА и БНТ след края на заупокойните богослужения в памет на българските патриарси Кирил и Неофит, които бяха отслужени в митрополитската катедрала „Св. Неделя“ в София.

Източник: БГНЕС

В храма беше отслужена съборна света литургия, след която имаше и панихида за двамата починали български патриарси. Беше отслужен и трисагий на гроба на българския патриарх Неофит. Заупокойните богослужения бяха в съслужение с митрополити и епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия. Слово в храма за две години от кончината на патриарх Неофит произнесе Сливенският митрополит Арсений. Той отбеляза, че патриарх Неофит беше надарен с много дарувания, но най-много се открояваха неговата мъдрост, ораторство и музикалност.

"Може да кажем, че патриарх Неофит имаше всяка една Христова добродетел и е много висок пример", каза за БТА и БНТ патриарх Даниил.

Той добави, че патриарх Неофит не говореше много, но това, което казваше, имаше стойност, и това, което правеше, изразяваше онова, което беше и в мислите, и в сърцето му.

"Патриарх Неофит остави изключително светъл образ за всички нас, споменът за него просветлява ума. Винаги си спомням за неговата благост, за неговата кротост, която даваше път на Божията благодат да въздейства върху човека. Вярваме, че той е придобил благоволение пред Бога и се застъпва за нас и сега", каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Той отбеляза, че патриарх Кирил също е достоен първойерарх на родната ни църква. "По негово време е възстановено патриаршеското достойнство на Православната ни църква. Нека следваме примера на тези двама наши патриарси и да се слави Божието име", пожела патриарх Даниил.

На въпрос как ще коментира, че предметът „Добродетели и религии“ няма да бъде въведен чрез промените в Закона за предучилищното и училищното образование в този парламент, защото няма време това да стане, патриарх Даниил също отбеляза, че няма време.

"Беше приет на първо четене, мина през Комисията за образование и наука, и на първо четене в парламента, имаше готовност да бъде приет, но засега такава е Божията воля. Надяваме се следващо Народно събрание да има разбирането, държавническото отношение и мисленето за ползата от този предмет - „Добродетели и религии“, изрази увереност българският патриарх.

„Светият синод веднага след промените е започнал да ходатайства, да настоява, да прави всичко възможно, да съдейства при изработването на програмите, извървя се немалък процес, стигна се до определено развитие на този въпрос. Там, където се преподава този предмет - религия, в училище, се вижда ползата от това и се надяваме да има волята да се промени статута. Не искаме нещо друго, той така или иначе присъства в образователната система, има програми, учебници, но да се промени статута му - да стане равнопоставен предмет, който да може да бъде избиран от родителите на онези деца, които искат децата им да учат този предмет. Не съм обезверен, вече 35-36 години минаха, надяваме се това поколение политици, които идват, да осъзнават ползата и да имат тази политическа воля, за да направят полезното за народа“, каза патриарх Даниил.