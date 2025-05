Ако не стане — отстъпвам: Тръмп настоява за преговори между Русия и Украйна във Ватикана

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че „би било страхотно“ Русия и Украйна да проведат преговори за примирие във Ватикана, като според него това би добавило допълнително значение на процеса, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

(Във видеото: Тръмп: Русия и Украйна ще започнат незабавно преговори за прекратяване на огъня)

Тръмп, описвайки по-ранния си телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, заяви, че го е питал „Кога ще прекратим това, Владимире?“.

'When are we gonna end this, Vladimir?' - Trump claims Putin 'wants to stop this year' after phone call on Ukraine pic.twitter.com/SPBYAg9bhf