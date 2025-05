Макрон след разговор с Тръмп: Русия не иска мир

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че е разговарял по телефона с американския президент Доналд Тръмп. Това се е случило по време на срещата в Албания на високопоставени европейски лидери с украинския президент.

По думите на френския президент Русия не е показала, че е готова за мир в Украйна.

„Току-що имахме телефонен разговор с президента на САЩ, докато сме в Албания. Държавният глава Путин отново отказва да отговори на предложението за безусловно прекратяване на огъня, предложено от американците и подкрепено от Украйна и eвропейците“, написа Макрон в X.

„Отхвърляйки прекратяването на огъня и диалога с Украйна, Русия демонстрира, че не иска мир и просто се опитва да печели време като продължава войната“, добави той.

