Европа реагира на разговора между Тръмп и Путин

У краинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че към момента няма детайли за възможния меморандум с Москва за възможно мирно споразумение, за какъвто се е говорило по време на телефонния разговор от тази вечер между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, предаде АФП.

Същевременно Зеленски посочи, че Киев е готов да проучи руското предложение.

„За момента не знам. Веднага след като получим руския меморандум или предложения, ще можем да формулираме гледната си точка по съответния начин“, каза украинският президент.

Той допълни, че днес е помолил Тръмп да не взема решения за Украйна без одобрението на Киев.

„Това е въпрос на принципи“, допълни Зеленски по време на пресконференция.

Той обясни, че с европейските партньори обмислят организирането на среща на лидерите на Украйна, Русия, САЩ, страните от ЕС и Великобритания като част от усилията за прекратяване на войната.

Говорейки пред репортери в Киев, след като днес проведе два телефонни разговора с президента на САЩ, украинският лидер каза, че се надява срещата да се състои възможно най-скоро и че не е изключено домакин да бъде Турция, Ватикана или Швейцария.

Европейските лидери пък обявиха, че подкрепят предложението на папа Лъв XIV Ватиканът да бъде домакин на руско-украинските преговори, заяви италианският премиер Джорджа Мелони, цитирана от „Ройтерс“.

Това изявление тя направи след като президентът на САЩ информира редица европейски лидери за разговора си с руския президент Владимир Путин относно Украйна.

„Работи се за незабавен старт на преговорите между страните, които могат да доведат до прекратяване на огъня възможно най-скоро и да се изградят условия за справедливи и траен мир в Украйна“, каза Мелони.

"В това отношение готовността на Светия отец да бъде домакин на разговорите във Ватикана беше оценена положително. Италия е готова да даде своя принос за улесняване на контактите и да работи за мира", добави Мелони.

Президентката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че европейските лидери в това число е президентът на Украйна са били информирани от Тръмп за разговора му с Путин

"Искам да благодаря на президента Тръмп за неуморните му усилия да постигне прекратяване на огъня в Украйна. Важно е САЩ да останат ангажирани. Ще продължим да подкрепяме Володимир Зеленски, за да постигнем траен мир в Украйна", написа Фон дер Лайен в X.

Европейските лидери се договориха да засилят натиска върху Русия чрез санкции, след като президентът на САЩ ги информира за разговора си с руския президент, съобщи от своя страна говорител на германското правителство.

"Президентът на САЩ и европейските партньори се договориха за следващите стъпки. Те се съгласиха да координират тясно преговорния процес и да положат усилия за провеждане на допълнителна техническа среща", каза говорителят.

"Всички страни потвърдиха готовността си да придружават отблизо Украйна по пътя към прекратяване на огъня. Европейските участници обявиха, че ще увеличат натиска върху руската страна чрез санкции", добави той.

