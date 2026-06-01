"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

Огромен клон на изгнило дърво падна на метри от деца и родители в централния парк в Пловдив

Идва ли тежко наказание за България? Сблъсък на мнения сред експертите след думите на Радев за „спукания балон“

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

С обственици на имоти в "незаконния град" край Златни пясъци се събират на среща. Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора – украинската група "Куб". В петък трима нейни представители бяха задържани, но ден по-късно бяха освободени.

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

Пред NOVA хора, закупили имоти в комплекса, разказаха, че нищо в документите или сделките не ги е усъмнило. На днешната среща те обсъждат какви действия да предприемат оттук нататък.

Сред собствениците на имоти има и български, и украински граждани, някои живеят в различни части на страната, а други в чужбина.

Александър Александров, който е собственик на един от имотите, каза, че към момента няма никакво развитие по въпроса, няма издадени актове за незаконен строеж или за събаряне на сградите. Той посочи, че строителите ще ангажират адвокати, които да защитят интересите на собствениците на имоти.

Схемата „Баба Алино”: Как се строи незаконно цял комплекс

Самите собственици също ще търсят правата си с колективен иск, а също така ще подготвят и петиция до кмета.

Стефан Железов, който също е собственик, обясни, че сметките за ток и вода се плащат чрез "Куб". Той каза също, че вече две години плаща данък "Недвижими имоти" и такса "Битови отпадъци" на Община Варна.

Обрат с незаконния град край Варна: Освободиха задържаните украинци

На място пристигнаха служители на Пето районно управление във Варна, както и на регионалната дирекция по горите. Също така дойде и Глеб Великсар - управител на комплекса, за когото собствениците твърдят, че са били във връзка при закупуване на имотите. Той отрече да е служител на "Куб" и да знае къде е Олег Невзоров.