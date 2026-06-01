"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора – украинската група "Куб"

1 юни 2026, 12:20
Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"
Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“
Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност
Журналист за „незаконния град“ край Варна: Това е пример за завладяна държава
Идва ли тежко наказание за България? Сблъсък на мнения сред експертите след думите на Радев за „спукания балон“
Огромен клон на изгнило дърво падна на метри от деца и родители в централния парк в Пловдив
Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен
В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

С обственици на имоти в "незаконния град" край Златни пясъци се събират на среща. Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора – украинската група "Куб". В петък трима нейни представители бяха задържани, но ден по-късно бяха освободени.

Пред NOVA хора, закупили имоти в комплекса, разказаха, че нищо в документите или сделките не ги е усъмнило. На днешната среща те обсъждат какви действия да предприемат оттук нататък.

Сред собствениците на имоти има и български, и украински граждани, някои живеят в различни части на страната, а други в чужбина.

Александър Александров, който е собственик на един от имотите, каза, че към момента няма никакво развитие по въпроса, няма издадени актове за незаконен строеж или за събаряне на сградите. Той посочи, че строителите ще ангажират адвокати, които да защитят интересите на собствениците на имоти.

Самите собственици също ще търсят правата си с колективен иск, а също така ще подготвят и петиция до кмета.

Стефан Железов, който също е собственик, обясни, че сметките за ток и вода се плащат чрез "Куб". Той каза също, че вече две години плаща данък "Недвижими имоти" и такса "Битови отпадъци" на Община Варна.

На място пристигнаха служители на Пето районно управление във Варна, както и на регионалната дирекция по горите. Също така дойде и Глеб Великсар - управител на комплекса, за когото собствениците твърдят, че са били във връзка при закупуване на имотите. Той отрече да е служител на "Куб" и да знае къде е Олег Невзоров.

Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

След 66 години работа: Най-дълго служилата стюардеса се пенсионира

Джоан Принс Крандал е прекарала повече от шест десетилетия в небето и е свидетел на революцията в авиацията

Новите правила на ФИФА, които ще променят Световното: ВАР получава невиждана власт, край на симулациите

Исторически промени за турнира в Америка: Треньорите губят тайните си таймаути, а съдиите ще дават корнери на противника, ако вратарят бави топката

По-евтин бензин до края на седмицата в Гърция?

Според експертите причината е, че има спад на международните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите

Опасност в САЩ: „Супер Ел Ниньо" събужда смъртоносен хантавирус с 60% смъртност

Процедура от "тъмните векове": Извършват незаконни операции на клепачите в "мрачни" помещения във Великобритания

Мондиал 2026: Обявиха графика на мачовете в груповата фаза на Световното по футбол

Краят на „Бранджелина": Близнаците стават пълнолетни, съдебната война приключва

Кървав семеен скандал в Харманли: Мъж намушка братовчед си

Обявиха кога ще изплащат пенсиите за юни

Кандидат, симпатизиращ на Тръмп, поведе на първия тур на президентските избори в Колумбия, докато управляващите поставят под съмнение резултатите

FT: Корабите от руския "сенчест флот" заплашват света с екологична катастрофа

Учени твърдят, че са засекли древна черна дупка с масата на три Луни

