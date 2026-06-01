Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

О станките на служителка от национална лаборатория в Ню Мексико бяха открити близо година след нейното изчезване. Това беше една от поредицата смъртни случаи и изчезвания на американски учени и правителствени служители, които привлекоха общественото внимание по-рано тази година.

Мелиса Касиас, административен асистент в Националната лаборатория в Лос Аламос, е била на 53 години в момента на изчезването си на 26 юни 2025 г., на около 70 мили (112 км) от град Таос, където е живеела. Същия ден тя не се е явила на работа, а семейството ѝ споделя, че е открило вещите ѝ у дома, включително ключове и мобилен телефон, който е бил нулиран до фабрични настройки – но от нея нямало и следа.

Турист е открил тяло в района на Макгафи Ридж в Националната гора Карсон в четвъртък, 28 май. Останките са идентифицирани като тези на Касиас. Причината и начинът на смъртта ѝ все още предстои да бъдат установени, пише Newsweek.

От щатската полиция на Ню Мексико заявиха в изявление в неделя, че до останките на Касиас е открит пистолет.

„Потвърждаваме, че останките, открити в Рио Чикито, са на Мелиса. Предстои да излезе още информация, но това, което можем да ви кажем сега, е, че тя е била локализирана в район, който вече е бил претърсван по-рано. Това е твърде много за осмисляне, сърцата ни са натежали и напълно възнамеряваме да продължим да търсим отговори в името на справедливостта“, се казва в изявление на семейството на Касиас, споделено в социалните мрежи.

Откриването на жената се случва, след като президентът Доналд Тръмп беше запознат с нарастващ списък от скорошни изчезвания на американски експерти в напредналите области на космоса, отбраната и ядрената сфера през последните години – ситуация, която той описа като „доста сериозна работа“.

Въпреки че няма установени връзки между отделните случаи, изчезванията им предизвикаха вълна от спекулации в интернет пространството.