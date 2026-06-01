Свят

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Мелиса Касиас тя не се е явила на работа на 26 юни 2025 г., а семейството ѝ споделя, че е открило вещите ѝ у дома, включително ключове и мобилен телефон, който е бил нулиран до фабрични настройки

1 юни 2026, 12:05
Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях
Източник: iStock/GettyImages

О станките на служителка от национална лаборатория в Ню Мексико бяха открити близо година след нейното изчезване. Това беше една от поредицата смъртни случаи и изчезвания на американски учени и правителствени служители, които привлекоха общественото внимание по-рано тази година.

Мелиса Касиас, административен асистент в Националната лаборатория в Лос Аламос, е била на 53 години в момента на изчезването си на 26 юни 2025 г., на около 70 мили (112 км) от град Таос, където е живеела. Същия ден тя не се е явила на работа, а семейството ѝ споделя, че е открило вещите ѝ у дома, включително ключове и мобилен телефон, който е бил нулиран до фабрични настройки – но от нея нямало и следа.

Турист е открил тяло в района на Макгафи Ридж в Националната гора Карсон в четвъртък, 28 май. Останките са идентифицирани като тези на Касиас. Причината и начинът на смъртта ѝ все още предстои да бъдат установени, пише Newsweek.

От щатската полиция на Ню Мексико заявиха в изявление в неделя, че до останките на Касиас е открит пистолет.

„Потвърждаваме, че останките, открити в Рио Чикито, са на Мелиса. Предстои да излезе още информация, но това, което можем да ви кажем сега, е, че тя е била локализирана в район, който вече е бил претърсван по-рано. Това е твърде много за осмисляне, сърцата ни са натежали и напълно възнамеряваме да продължим да търсим отговори в името на справедливостта“, се казва в изявление на семейството на Касиас, споделено в социалните мрежи.

Откриването на жената се случва, след като президентът Доналд Тръмп беше запознат с нарастващ списък от скорошни изчезвания на американски експерти в напредналите области на космоса, отбраната и ядрената сфера през последните години – ситуация, която той описа като „доста сериозна работа“.

Въпреки че няма установени връзки между отделните случаи, изчезванията им предизвикаха вълна от спекулации в интернет пространството.

По темата

Източник: Newsweek    
Мелиса Касиас Лос Аламос Ню Мексико изчезване национална лаборатория криминално разследване Доналд Тръмп ядрени изследвания Национална гора Карсон полицейско разследване
Последвайте ни
Директорът на РИОСВ - Варна е освободен от длъжност, започва проверка в инспекцията

Директорът на РИОСВ - Варна е освободен от длъжност, започва проверка в инспекцията

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
По какво се различава удължителят на пробега от плъг-ин хибрида

По какво се различава удължителят на пробега от плъг-ин хибрида

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

България Преди 8 минути

53-годишният местен жител е открит в безпомощно състояние и е откаран по спешност в болницата в Дупница. Полицията и прокуратурата разследват случая

<p>Пенсионира се стюардесата, работила над 66 години&nbsp;</p>

След 66 години работа: Най-дълго служилата стюардеса се пенсионира

Свят Преди 15 минути

Джоан Принс Крандал е прекарала повече от шест десетилетия в небето и е свидетел на революцията в авиацията

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

Любопитно Преди 28 минути

В съвременния свят, където градовете стават все по-гъсто населени, архитектите се фокусират върху това да направят високите сгради по-ефективни и устойчиви

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

България Преди 32 минути

Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора – украинската група "Куб"

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

България Преди 41 минути

Има информация, че Олег Невзоров се е занимавал с трафик на наркотици, хора и пране на пари, заяви депутатът от ПП

Снимката е илюстративна

4 букви приземиха самолет: Как тийнейджър обърна презокеански полет и вкара ФБР в действие

Свят Преди 55 минути

Евакуация на борда и щателна проверка от спецслужбите: Как една глупава дигитална шега превърна 8-часов полет в истински кошмар (и защо ФБР пое случая)

КЕВР утвърди цената на природния газ за юни

КЕВР утвърди цената на природния газ за юни

България Преди 56 минути

Тя е в размер на 35,62 евро/MWh

По-евтин бензин до края на седмицата в Гърция?

По-евтин бензин до края на седмицата в Гърция?

Свят Преди 1 час

Според експертите причината е, че има спад на международните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите

<p>&nbsp;&bdquo;Супер Ел Ниньо&ldquo; събужда смъртоносен хантавирус с 60% смъртност</p>

Опасност в САЩ: „Супер Ел Ниньо“ събужда смъртоносен хантавирус с 60% смъртност

Свят Преди 1 час

,

„Днес празнува бъдещето“: Политици и държавници поздравиха децата за 1 юни

България Преди 1 час

По повод Международния ден на детето Илияна Йотова, Бойко Борисов и лидерите на политическите формации отправиха благопожелания към най-малките с призив да растат здрави, да мечтаят смело и да бъдат подкрепяни от обществото ни

<p>Процедура от &quot;тъмните векове&quot;:&nbsp;Режат клепачи в &quot;мрачни&quot; помещения във Великобритания</p>

Процедура от "тъмните векове": Извършват незаконни операции на клепачите в "мрачни" помещения във Великобритания

Свят Преди 1 час

Бихте ли си направили пластична операция в мизерен апартамент?

<p>Пълна&nbsp;програма за груповата фаза на Мондиал 2026</p>

Мондиал 2026: Обявиха графика на мачовете в груповата фаза на Световното по футбол

България Преди 1 час

Първенството за първи път събира 48 национални отбора в груповата си фаза, така че ще бъде най-голямото издание за всички времена

Краят на „Бранджелина“: Близнаците стават пълнолетни, съдебната война приключва

Краят на „Бранджелина“: Близнаците стават пълнолетни, съдебната война приключва

Любопитно Преди 1 час

След броени седмици Вивиан и Нокс Джоли-Пит официално ще станат пълнолетни

Основателят на Mango Исак Андик

Бутнат от скала за милиарди? Синът на шефа на Mango проговори след ареста

Свят Преди 1 час

Адвокатите на сина разпространиха кадри от камери за видеонаблюдение, показващи как 71-годишният баща се спъва и пада, докато върви по тротоар пред сградата на компанията в Барселона, месеци преди фаталния случай

Кървав семеен скандал в Харманли: Мъж намушка братовчед си

Кървав семеен скандал в Харманли: Мъж намушка братовчед си

България Преди 1 час

Пострадалият е прегледан и е оставен за наблюдение в местната болница

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

България Преди 1 час

Новите приоритети на ЕС не бива да се развиват за сметка на кохезионната политика, заяви президентът на форума Green Transition

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Венци Венц - от квартала до едно от чудесата на света

Edna.bg

Ариана Гранде продава луксозния си лондонски дом за 23 милиона долара

Edna.bg

Александър Димитров: Ще си сверим часовниците с един много силен противник

Gong.bg

Септември U15 със силен финал на сезона, талант блесна с хеттрик

Gong.bg

Уволниха директора на РИОСВ – Варна

Nova.bg

Земеделският министър призова кмета на Варна да събори незаконното селище в Баба Алино

Nova.bg