Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

България има потенциала да бъде активен участник в изграждането на новата европейска конкурентоспособност и да се утвърди като стратегически център за развитието на Югоизточна Европа. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition.

Taзи година събитието е посветено на бъдещето на Европа като конкурентоспособна, иновативна и сигурна общност. Във форума участват представители на европейски и български институции, Европейската комисия, бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор.

„България може да бъде активен участник в изграждането на новата европейска конкурентоспособност като държава, която предлага решения за развитието на Югоизточна Европа. Не като част от периферията, а като център, не като наблюдател, а като участник“, подчерта Йотова.

„Конкурентоспособността вече е въпрос на суверенитет“

В изказването си президентът акцентира върху бързо променящата се международна среда, която според нея изпреварва адаптацията на европейските политики.

„В тази среда конкурентоспособността е въпрос на суверенитет, доходи, работни места, социална стабилност и политическо достойнство“, заяви тя.

Йотова посочи, че сигурността отново е сред водещите приоритети на Европа, а енергетиката, иновациите и изкуственият интелект все по-често се разглеждат като стратегически инструменти за развитие.

Кохезионната политика не трябва да остава на заден план

Според държавния глава новите европейски приоритети като отбрана, енергийна сигурност, иновации и изкуствен интелект не бива да се реализират за сметка на политиката на сближаване между държавите членки.

„Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение, а чрез истинско сближаване, общ пазар без скрити бариери, силна енергетика, модерна свързаност, индустриална политика, достъп до капитал, изкуствен интелект и участие на всички държави членки в новата икономика“, подчерта Йотова.

По думите ѝ Европа може да бъде успешна само ако остане едновременно конкурентна, иновативна, сигурна и сплотена.

Предупреждение за Европа на две скорости

Президентът обърна внимание и на дебата за бъдещата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 г.

Според нея това е ключов разговор за бъдещето на Съюза и за това дали ЕС ще остане пространство на солидарност или ще се превърне в общност на различни скорости.

„Европа на две скорости изглежда като удобен механизъм за по-бързи решения, но в дългосрочен план крие риск от политическо разслоение, регионални блокове и нови невидими граници вътре в съюза“, предупреди Йотова.

Тя беше категорична, че най-голямата сила на Европейския съюз е способността му да превръща различията между държавите членки в обща посока за развитие.

България с ключова роля в енергетиката и логистиката

В изказването си Йотова подчерта стратегическото значение на България за енергийната свързаност в региона.

Тя посочи като пример Вертикалния газов коридор, който свързва Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна.

„Този проект показва стратегическото значение на България за диверсификацията на доставките и за енергийната сигурност на региона“, заяви тя.

Според президента страната ни има потенциал да се превърне и във важен транспортен и логистичен център по оста Юг-Север – от гръцките пристанища през България и Румъния до Молдова и Украйна.

Шанс за България в сферата на изкуствения интелект

Йотова обърна внимание и на перспективите пред страната в областта на високите технологии.

Тя определи като признание за българския потенциал избора на България сред държавите, в които ще бъде изградена една от европейските гигафабрики за изкуствен интелект.

„Фабриките за изкуствен интелект трябва да бъдат свързани с университетите, бизнеса и индустрията във всички региони, така че Европа да се превърне в континент на иновациите, а не в съвкупност от отделни технологични острови“, каза президентът.

Призив за повече действия и по-малко обещания

В края на изказването си Йотова призова европейските институции да преминат от стратегия към реални действия.

Тя припомни докладите на Марио Драги за конкурентоспособността на ЕС и на Енрико Лета за бъдещето на единния европейски пазар, като отбеляза, че те дават ясна диагноза за проблемите пред Европа.

„Ако няма срокове, няма изпълнение. Ако няма изпълнение, няма доверие. А ако няма доверие, европейският проект ще бъде атакуван не само отвън, но и отвътре“, заяви Йотова.

По думите ѝ Европа трябва да премине „от политика на обявени цели към политика на изпълнени проекти“ и да постави измерими цели за развитието си до 2030 година.