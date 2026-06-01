Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

Новите приоритети на ЕС не бива да се развиват за сметка на кохезионната политика, заяви президентът на форума Green Transition

1 юни 2026, 11:02
Журналист за „незаконния град" край Варна: Това е пример за завладяна държава

Идва ли тежко наказание за България? Сблъсък на мнения сред експертите след думите на Радев за „спукания балон"

Огромен клон на изгнило дърво падна на метри от деца и родители в централния парк в Пловдив

Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

Голямо събитие с кауза: София става столица на Световното за спортисти със синдром на Даун

Схемата „Баба Алино": Как се строи незаконно цял комплекс

От 8 до 37 градуса: НИМХ обяви какво време ни очаква през юни

България има потенциала да бъде активен участник в изграждането на новата европейска конкурентоспособност и да се утвърди като стратегически център за развитието на Югоизточна Европа. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition.

Taзи година събитието е посветено на бъдещето на Европа като конкурентоспособна, иновативна и сигурна общност. Във форума участват представители на европейски и български институции, Европейската комисия, бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор.

„България може да бъде активен участник в изграждането на новата европейска конкурентоспособност като държава, която предлага решения за развитието на Югоизточна Европа. Не като част от периферията, а като център, не като наблюдател, а като участник“, подчерта Йотова.

„Конкурентоспособността вече е въпрос на суверенитет“

В изказването си президентът акцентира върху бързо променящата се международна среда, която според нея изпреварва адаптацията на европейските политики.

„В тази среда конкурентоспособността е въпрос на суверенитет, доходи, работни места, социална стабилност и политическо достойнство“, заяви тя.

Йотова посочи, че сигурността отново е сред водещите приоритети на Европа, а енергетиката, иновациите и изкуственият интелект все по-често се разглеждат като стратегически инструменти за развитие.

Кохезионната политика не трябва да остава на заден план

Според държавния глава новите европейски приоритети като отбрана, енергийна сигурност, иновации и изкуствен интелект не бива да се реализират за сметка на политиката на сближаване между държавите членки.

„Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение, а чрез истинско сближаване, общ пазар без скрити бариери, силна енергетика, модерна свързаност, индустриална политика, достъп до капитал, изкуствен интелект и участие на всички държави членки в новата икономика“, подчерта Йотова.

По думите ѝ Европа може да бъде успешна само ако остане едновременно конкурентна, иновативна, сигурна и сплотена.

Предупреждение за Европа на две скорости

Президентът обърна внимание и на дебата за бъдещата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 г.

Според нея това е ключов разговор за бъдещето на Съюза и за това дали ЕС ще остане пространство на солидарност или ще се превърне в общност на различни скорости.

„Европа на две скорости изглежда като удобен механизъм за по-бързи решения, но в дългосрочен план крие риск от политическо разслоение, регионални блокове и нови невидими граници вътре в съюза“, предупреди Йотова.

Тя беше категорична, че най-голямата сила на Европейския съюз е способността му да превръща различията между държавите членки в обща посока за развитие.

България с ключова роля в енергетиката и логистиката

В изказването си Йотова подчерта стратегическото значение на България за енергийната свързаност в региона.

Тя посочи като пример Вертикалния газов коридор, който свързва Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна.

„Този проект показва стратегическото значение на България за диверсификацията на доставките и за енергийната сигурност на региона“, заяви тя.

Според президента страната ни има потенциал да се превърне и във важен транспортен и логистичен център по оста Юг-Север – от гръцките пристанища през България и Румъния до Молдова и Украйна.

Шанс за България в сферата на изкуствения интелект

Йотова обърна внимание и на перспективите пред страната в областта на високите технологии.

Тя определи като признание за българския потенциал избора на България сред държавите, в които ще бъде изградена една от европейските гигафабрики за изкуствен интелект.

„Фабриките за изкуствен интелект трябва да бъдат свързани с университетите, бизнеса и индустрията във всички региони, така че Европа да се превърне в континент на иновациите, а не в съвкупност от отделни технологични острови“, каза президентът.

Призив за повече действия и по-малко обещания

В края на изказването си Йотова призова европейските институции да преминат от стратегия към реални действия.

Тя припомни докладите на Марио Драги за конкурентоспособността на ЕС и на Енрико Лета за бъдещето на единния европейски пазар, като отбеляза, че те дават ясна диагноза за проблемите пред Европа.

„Ако няма срокове, няма изпълнение. Ако няма изпълнение, няма доверие. А ако няма доверие, европейският проект ще бъде атакуван не само отвън, но и отвътре“, заяви Йотова.

По думите ѝ Европа трябва да премине „от политика на обявени цели към политика на изпълнени проекти“ и да постави измерими цели за развитието си до 2030 година.

Източник: Президентство на Р България, пресцентър    
