Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

Н ебостъргачите често биват дефинирани чрез своята видима височина и блестящи стъклени фасади, но голяма част от тяхната сложност остава скрита за човешкото око. Зад номерираните етажи, офисите и площадките за наблюдение се крие мрежа от тайни нива – пространства, които са критично важни за стабилността, безопасността и функционирането на кулата, но остават напълно невидими за нейните обитатели, съобщава Newsweek.

„Тайните етажи в небостъргачите са много по-често срещани, отколкото си представят повечето хора, и те умишлено се пропускат от публичното номериране на етажите“, казва пред Newsweek Заим Чоудри, директор и архитект в AC Design Solutions. Тези нива включват технически етажи, конструктивни трансферни нива и етажи за евакуация при пожар. Те „съществуват по инженерни съображения и от гледна точка на безопасността, но никога не се обитават и не се обявяват публично“.

В съвременния свят, където градовете стават все по-гъсто населени, архитектите се фокусират върху това да направят високите сгради по-ефективни и устойчиви. Натискът над индустрията е огромен: според Програмата на ООН за околната среда (UNEP) сградите и строителството генерират около 37% от глобалните емисии на $CO_2$. Това превръща вертикалното строителство в необходимост за градове с ограничена площ, принуждавайки дизайнерите да преосмислят как небостъргачите използват енергията, материалите и вътрешното си пространство.

Невидимата инфраструктура

В сърцето на всяка висока сграда са механичните (техническите) етажи. Това са специализирани нива, в които са разположени жизненоважни системи като отопление, вентилация, климатизация (HVAC), електрическо оборудване и водна инфраструктура. Небостъргачите обикновено изискват няколко такива нива, разпределени по цялата височина на сградата, тъй като тези услуги не могат да се управляват ефективно само от едно техническо помещение на партера.

„Небостъргачите имат етажи, които не са офиси, апартаменти или хотелски стаи. Всичко това е невидимо за обитателите, но точно то поддържа функционирането на една изключително висока сграда“, обяснява структурният инженер Хасан Балоч.

В мегаструктури като дубайската Бурж Халифа (най-високата сграда в света), тези системи са разпределени на няколко нива. Техническите етажи там често са с много по-голяма височина от стандартните, за да поберат обемното оборудване. Тази инфраструктура превръща небостъргачите в истински „вертикални градове“, където електричеството, водата и климатичният контрол трябва да работят безпроблемно на стотици метри височина.

Структурни етажи, които не съществуват... на хартия

Някои от най-необичайните скрити нива са т.нар. трансферни конструктивни етажи – цели етажи, изпълнени с масивни греди и системи за разпределяне на товара, вместо с използваемо пространство.

Архитектите обясняват, че тези етажи се вмъкват, когато конструктивното оформление на сградата трябва да се промени – например при прехода от широко, отворено фоайе на партера към по-гъста жилищна или офисна мрежа нагоре. „Целият този етаж се поглъща от носещата конструкция. Той няма да се появи на панела с бутони в асансьора“, казва Заим Чоудри.

По подобен начин аутригерните системи и укрепващите ферми образуват друг скрит слой. Тези елементи свързват ядрото на сградата с външните ѝ колони, като увеличават коравината и намаляват люлеенето, причинено от вятъра – основното предизвикателство и „критичен товар“ за всеки небостъргач. Структурните компоненти са толкова огромни, че на практика създават необитаеми зони, които често се комбинират с механичните етажи.

За противодействие на предизвиканото от вятъра движение инженерите често използват и инерционни демпфери (tuned mass dampers). Тези масивни системи (често под формата на огромни махала в горната част на кулите) абсорбират и разсейват енергията, намалявайки вибрациите и подобрявайки безопасността и комфорта на обитателите при силен вятър или сеизмична активност.

Безопасност, евакуация и празни пространства

Проектирането на системи за безопасност добавя още един слой от скрити нива – евакуационните етажи (refuge floors). Изисквани от много противопожарни разпоредби, тези нива осигуряват защитени зони с подсилена вентилация и огнеупорност, където хората могат да изчакат безопасно спасителните екипи по време на извънредна ситуация, вместо да изминават десетки етажи пеша по стълбите. При високите сгради поетапната евакуация е много по-практична, отколкото опитът да се изведат всички обитатели едновременно.

Извън тях, небостъргачите съдържат и технически зони над асансьорните шахти, комуникационни помещения, покривни покрития за машини и междинни (интерстициални) пространства в стените или таваните. Тези архитектурни кухини остават неотопляеми и необитаеми – като например долната страна на панорамните площадки или отворените конструкции на върха на сградите, които просто прикриват покривните машини от погледа на хората в ниското.