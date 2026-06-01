По-евтин бензин до края на седмицата в Гърция?

Д о края на седмицата се очаква чувствителен спад на цената на бензина в Гърция, съобщават местни собственици на бензиностанции. В континенталната част на страната в големите градове, където средната цена на бензина достигна 2 евро и 15 цента, до петък ще намалее под 2 евро за литър.

Бензинът в Гърция мина 2 евро за литър

Според експертите причината е, че има спад на международните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите. Предупреждават обаче, че при ново напрежение в геополитическата обстановка цените има риск отново да се повишат.

Дизелът ще продължава да се продава под 1,7 евро за литър.

Цената на автомобилния газ няма да надхвърли 1 евро за литър.

Важно е намалението на цените на горивата за всички гръцки семейства, но преди всичко за бизнеса в туристическите райони, казаха хотелиерите, предаде БНР.

Очакванията са, че по-ниските цени на горивата ще стимулират автомобилния туризъм в северната част на страната, където предпочитат да почиват и българите.