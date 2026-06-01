България

КЕВР утвърди цената на природния газ за юни

Тя е в размер на 35,62 евро/MWh

1 юни 2026, 11:56
КЕВР утвърди цената на природния газ за юни
Източник: iStock Photos

К омисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.юни в размер на 35,62 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.  

Утвърдената цена е много изгодна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с над 10 евро/MWh или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава трети месец. Справката показва, че в сравнение с международните котировки, утвърдената регулирана цена за м. април е с около 20 евро/MWh по-ниска. През м. май тенденцията се запазва и цената за вътрешния пазар е с над 10 евро/MWh по-изгодна в сравнение с международните котировки.

В ценовия микс за м. юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ осигури и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.   

Анализите показват, че доставяните количества от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятните цени за вътрешния пазар и до м.юни българският потребител е предпазен от рязкото поскъпване на европейските газови пазари. През м. юли т.г. обаче предстои актуализиране на цената по дългосрочния договор с Азербайджан за доставка на природен газ. Ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца, в резултат на геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути. Допълнителни фактори за ценовия ръст на газа са и нарастващото търсене за запълване на газохранилищата, както и конкуренцията между европейските и азиатските пазари за доставки на LNG.   

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Източник: КЕВР    
природен газ КЕВР Булгаргаз енергетика цени на газа азерски газ IGB втечнен природен газ газохранилище Чирен енергийно регулиране
Последвайте ни

По темата

Директорът на РИОСВ - Варна е освободен от длъжност, започва проверка в инспекцията

Директорът на РИОСВ - Варна е освободен от длъжност, започва проверка в инспекцията

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

pariteni.bg
По какво се различава удължителят на пробега от плъг-ин хибрида

По какво се различава удължителят на пробега от плъг-ин хибрида

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

България Преди 7 минути

53-годишният местен жител е открит в безпомощно състояние и е откаран по спешност в болницата в Дупница. Полицията и прокуратурата разследват случая

<p>Пенсионира се стюардесата, работила над 66 години&nbsp;</p>

След 66 години работа: Най-дълго служилата стюардеса се пенсионира

Свят Преди 14 минути

Джоан Принс Крандал е прекарала повече от шест десетилетия в небето и е свидетел на революцията в авиацията

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

Любопитно Преди 27 минути

В съвременния свят, където градовете стават все по-гъсто населени, архитектите се фокусират върху това да направят високите сгради по-ефективни и устойчиви

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

България Преди 31 минути

Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора – украинската група "Куб"

Снимката е илюстративна

4 букви приземиха самолет: Как тийнейджър обърна презокеански полет и вкара ФБР в действие

Свят Преди 54 минути

Евакуация на борда и щателна проверка от спецслужбите: Как една глупава дигитална шега превърна 8-часов полет в истински кошмар (и защо ФБР пое случая)

<p>&nbsp;&bdquo;Супер Ел Ниньо&ldquo; събужда смъртоносен хантавирус с 60% смъртност</p>

Опасност в САЩ: „Супер Ел Ниньо“ събужда смъртоносен хантавирус с 60% смъртност

Свят Преди 1 час

,

„Днес празнува бъдещето“: Политици и държавници поздравиха децата за 1 юни

България Преди 1 час

По повод Международния ден на детето Илияна Йотова, Бойко Борисов и лидерите на политическите формации отправиха благопожелания към най-малките с призив да растат здрави, да мечтаят смело и да бъдат подкрепяни от обществото ни

<p>Процедура от &quot;тъмните векове&quot;:&nbsp;Режат клепачи в &quot;мрачни&quot; помещения във Великобритания</p>

Процедура от "тъмните векове": Извършват незаконни операции на клепачите в "мрачни" помещения във Великобритания

Свят Преди 1 час

Бихте ли си направили пластична операция в мизерен апартамент?

<p>Пълна&nbsp;програма за груповата фаза на Мондиал 2026</p>

Мондиал 2026: Обявиха графика на мачовете в груповата фаза на Световното по футбол

България Преди 1 час

Първенството за първи път събира 48 национални отбора в груповата си фаза, така че ще бъде най-голямото издание за всички времена

Краят на „Бранджелина“: Близнаците стават пълнолетни, съдебната война приключва

Краят на „Бранджелина“: Близнаците стават пълнолетни, съдебната война приключва

Любопитно Преди 1 час

След броени седмици Вивиан и Нокс Джоли-Пит официално ще станат пълнолетни

Основателят на Mango Исак Андик

Бутнат от скала за милиарди? Синът на шефа на Mango проговори след ареста

Свят Преди 1 час

Адвокатите на сина разпространиха кадри от камери за видеонаблюдение, показващи как 71-годишният баща се спъва и пада, докато върви по тротоар пред сградата на компанията в Барселона, месеци преди фаталния случай

Кървав семеен скандал в Харманли: Мъж намушка братовчед си

Кървав семеен скандал в Харманли: Мъж намушка братовчед си

България Преди 1 час

Пострадалият е прегледан и е оставен за наблюдение в местната болница

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

България Преди 1 час

Новите приоритети на ЕС не бива да се развиват за сметка на кохезионната политика, заяви президентът на форума Green Transition

Владимир Путин

Строга секретност и абсолютно подчинение: Как се отглеждат тайните синове на Путин

Свят Преди 2 часа

Семейството е харчило стотици хиляди долари годишно, за да задържи помощници, които да се грижат за децата и да ги учат на английски и немски език

Обявиха кога ще изплащат пенсиите за юни

Обявиха кога ще изплащат пенсиите за юни

България Преди 2 часа

От септември влиза в сила и нов ред за изплащане на пенсиите, когато датите се падат в почивни дни

<p>Кандидат, подкрепящ политиката на Тръмп, поведе на изборите в Колумбия</p>

Кандидат, симпатизиращ на Тръмп, поведе на първия тур на президентските избори в Колумбия, докато управляващите поставят под съмнение резултатите

Свят Преди 2 часа

Управляващите поставиха под съмнение резултатите от първия тур, а страната се насочва към балотаж.

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Венци Венц - от квартала до едно от чудесата на света

Edna.bg

Ариана Гранде продава луксозния си лондонски дом за 23 милиона долара

Edna.bg

Александър Димитров: Ще си сверим часовниците с един много силен противник

Gong.bg

Септември U15 със силен финал на сезона, талант блесна с хеттрик

Gong.bg

Земеделският министър призова кмета на Варна да събори незаконното селище в Баба Алино

Nova.bg

Марихуана за над 2 млн. евро е иззета при спецакция в Бургаско и Ямболско

Nova.bg