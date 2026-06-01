КЕВР утвърди цената на природния газ за юни

К омисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.юни в размер на 35,62 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена е много изгодна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с над 10 евро/MWh или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава трети месец. Справката показва, че в сравнение с международните котировки, утвърдената регулирана цена за м. април е с около 20 евро/MWh по-ниска. През м. май тенденцията се запазва и цената за вътрешния пазар е с над 10 евро/MWh по-изгодна в сравнение с международните котировки.

В ценовия микс за м. юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ осигури и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

Анализите показват, че доставяните количества от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятните цени за вътрешния пазар и до м.юни българският потребител е предпазен от рязкото поскъпване на европейските газови пазари. През м. юли т.г. обаче предстои актуализиране на цената по дългосрочния договор с Азербайджан за доставка на природен газ. Ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца, в резултат на геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути. Допълнителни фактори за ценовия ръст на газа са и нарастващото търсене за запълване на газохранилищата, както и конкуренцията между европейските и азиатските пазари за доставки на LNG.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.