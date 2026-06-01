Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

Б ившата ръководителка на RT France Ксения Фьодорова се превърна в редовен коментатор в консервативните френски медии, където нейните позиции за Украйна, НАТО и европейската сигурност предизвикват тревога сред политици и експерти по дезинформация преди президентските избори през 2027 г.

Основният телевизионен канал на Кремъл може да е забранен в Европейския съюз, бившата ръководителка на неговото френско подразделение обаче не е.

Ксения Фьодорова, бивш президент на RT France, днес е добре познато лице в консервативните френски новинарски предавания. Нейните коментари, благосклонни към Русия по теми като войната в Украйна, НАТО и европейската сигурност, пораждат нарастващо безпокойство сред законодатели и специалисти по борба с дезинформацията в навечерието на президентските избори във Франция през 2027 година.

Някога протеже на една от водещите фигури на руската пропаганда Маргарита Симонян, Фьодорова ръководеше френското подразделение на руската държавна медийна машина от Париж. След закриването на RT France вследствие на санкциите на Европейския съюз тя намери нова платформа в дясно ориентираната медийна империя на магната Венсан Болоре.

Днес Фьодорова редовно участва в телевизия CNews и радиото Europe 1, където според критиците ѝ аргументи, съвпадащи с позициите на Кремъл, получават ефир без сериозен критичен отпор.

Това ясно пролича по-рано този месец, когато CNews покани Фьодорова да анализира речта на руския президент Владимир Путин по случай Деня на победата на 9 май.

Нейният анализ следваше познатите кремълски опорни точки.

„Вече знаем, че именно Западът реши да удължи този конфликт“, заяви Фьодорова със своя отчетлив руски акцент, повтаряйки руския наратив за провалените мирни преговори през 2022 година, теза, която Москва използва, за да прехвърли вината за войната далеч от собственото си нахлуване в Украйна.

Водещият не оспори думите ѝ, а вместо това даде думата на друг гост, който повтори същия аргумент.

Репортажът провокира реакцията на Валери Айе, близка съюзничка на френския президент Еманюел Макрон и лидер на либералната група „Обнови Европа“ в Европейския парламент. Тя подаде жалба до френския медиен регулатор.

Това не беше първият случай, в който участие на Фьодорова предизвиква официални реакции, но досега те не са повлияли на нейната видимост в медиите.

На фона на обещанията на Макрон за нови мерки срещу чуждестранната намеса преди следващите избори, присъствието на Фьодорова в националния ефир разкрива пролука в европейските усилия за борба с руската дезинформация.

Санкциите могат да затворят телевизионен канал, но не могат да попречат на посланията на Кремъл да достигат до масовата публика, когато техни поддръжници се появяват в основните медии.

„Хората имат право на политически убеждения“, казва Наталия Пузиреф, депутат от „Обнови Европа“, която също е подала жалба срещу Фьодорова през миналата година.

„Проблемът е, че изказванията на Ксения Фьодорова почти засягат въпроси на националната сигурност. Те носят безпогрешния отпечатък на Кремъл.“

Фьодорова отказва да коментира случая, освен ако от POLITICO не се съгласят да публикуват отговорите ѝ без редакция и в пълен вид във формат въпроси и отговори, условие, което медията отхвърля. От CNews и Europe 1 също отказват коментар.

„Инструмент за влияние“

За да се разбере защо присъствието на Фьодорова по френските телевизии е станало толкова чувствителен политически въпрос, трябва да се върнем към момента, в който тя за първи път привлече вниманието на френските политически среди, срещата между Макрон и Путин във Версай през 2017 година.

По това време RT France все още не беше стартирала като телевизионен канал, но нейният уебсайт активно отразяваше президентската кампания във Франция. Екипът на Макрон обвиняваше руската медия, че разпространява дезинформация по време на изборите.

Финалният етап на кампанията беше белязан и от така наречените „изтичания на Макрон“, публикуването в интернет на вътрешна кореспонденция на предизборния му щаб. По-късно Съединените щати и френското правителство приписаха операцията на руското военно разузнаване ГРУ.

По време на съвместната пресконференция във Версай Фьодорова, която тогава подготвяше старта на RT France в Париж, зададе въпрос на Макрон.

След като попита за ролята на Русия и Франция в Сирия, тя поиска обяснение защо RT и Sputnik не са получили достъп до предизборния щаб на новоизбрания президент.

Стоейки до Путин, Макрон даде кратък отговор, който впоследствие се превърна в определящ за отношението му към руските държавни медии.

„Винаги съм имал образцови отношения с чуждестранните журналисти, стига те действително да са журналисти“, каза Макрон.

„Когато медии разпространяват клеветнически лъжи, те не са журналисти. Те са инструменти за влияние.“

Тази остра реакция не попречи на RT France да започне излъчване няколко месеца по-късно. Не попречи и на Фьодорова да се превърне в една от най-разпознаваемите руски медийни фигури във Франция.

Руската операция във Франция

В мемоарите си, публикувани миналата година, Фьодорова описва като „дълбоко лична“ връзката си с Украйна, където са родени и двамата ѝ родители по времето, когато страната е част от Съветския съюз.

Тя прекарва част от детството си в Австрия, където овдовялата ѝ майка, бивша журналистка, превърнала се в предприемач – се премества със седемте си деца след разпадането на Източния блок.

Първоначално Фьодорова обмисля кариера в дипломацията и изучава международни отношения, преди да се насочи към журналистиката.

Международният ѝ опит и владеенето на руски, немски, английски и известна степен френски език ѝ осигуряват работа в RT, където бързо се издига в йерархията.

На 37 години, когато RT France стартира, тя вече има значителен опит в групата RT, включително работа в Москва и Берлин. По препоръка на Маргарита Симонян тя поема ръководството на френското подразделение като президент и редакционен директор.

Фьодорова изгражда редакцията, контролира операциите и определя редакционната стратегия на канала.

Според Максим Одине, преподавател по стратегии за влияние в Националния институт за източни езици и цивилизации в Париж и автор на книга за RT, телевизията никога не успява да привлече масова аудитория.

Въпреки това тя се оказва политически полезна за Кремъл, особено по време на протестите на движението на „жълтите жилетки“ между 2018 и 2020 година.

Тогава RT France предоставя широко и съпричастно отразяване на антиправителственото движение както в ефира си, така и в социалните мрежи.

В мемоарите си Фьодорова защитава тази политика.

„Някои ни обвиняваха, че сме засилили движението на жълтите жилетки, сякаш сме фалшифицирали историята“, пише тя и определя обвиненията като „абсурдни и клеветнически“.

Редакцията на RT France е съставена основно от френски журналисти, макар че според бивш високопоставен редактор ограничените познания на Фьодорова по френски език не са ѝ позволявали да следи отблизо всекидневната работа.

Тя обаче държи лично да одобрява гостите.

„По темата за Брекзит всеки поканен трябваше да защитава напускането на Европейския съюз“, разказва бившият редактор.

Съществуването на RT France приключва внезапно след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна или, както Фьодорова продължава да го нарича, „специалната операция“.

През 2022 година Европейският съюз забранява RT и Sputnik като част от санкциите срещу Русия. Малко по-късно френското подразделение е ликвидирано, а редакцията му прекратява дейност.

Завръщане в ефира

RT France официално е закрита през 2023 година, но Фьодорова остава във Франция.

Само няколко години по-късно тя вече има ново място в медийната империя на Венсан Болоре, която публикува мемоарите ѝ и я превръща в редовен коментатор в няколко свои медии.

Връзките ѝ със света на Болоре всъщност предшестват закриването на RT France.

Като ръководител на канала Фьодорова активно лобира пред телекомуникационни и телевизионни компании за по-широко разпространение на RT във Франция.

През 2020 година тя успява да осигури място за канала в телевизионния пакет на Canal+, което е значителен успех за медия, която все още се бори за по-широка аудитория.

„По онова време тя често говореше за Болоре, колко любезен е и че няколко пъти е обядвала с него“, разказва бившият редактор.

С дългата си кафява коса и спокойния си тон Фьодорова бързо се превръща в разпознаваемо лице на CNews, денонощния новинарски канал, изграден около дълги дискусионни предавания по теми като сигурност и миграция.

Днес тя се появява два пъти седмично в новинарските програми на телевизията, където защитава позиции, близки до тези на Кремъл, от омаловажаването на руската заплаха за Европа до критики срещу това, което нарича „войнствената реторика на НАТО“.

Според критиците проблемът не е само в съдържанието на думите ѝ, а и в средата, в която те се изричат.

„В контекста на войната в Украйна тя редовно участва в ефира“, казва Одине.

„Проблемът е, че никой не ѝ възразява. Никой в CNews не казва: „Това, което твърдите, не е вярно.“

Наскоро водещият Паскал Про също повтори дългогодишния руски наратив, че разширяването на НАТО на изток е предизвикало войната в Украйна.

Това засилва опасенията на експертите по дезинформация, че посланията на Фьодорова вече оказват влияние върху редакционната линия на телевизията.

Издигането ѝ е улеснено и от факта, че част от бившите служители на RT France са преминали в CNews.

В едно от предаванията, в които тя участва редовно, водещият е неин бивш служител, който я посреща с думите „Скъпа Ксения“.

„Тя е като кралица“, казва Андре Ланж, основател и координатор на Комитета „Дидро“, неформална група, която следи руските пропагандни мрежи.

„Като Дарт Вейдър“

Бивш сътрудник на телевизията, който е работил с Фьодорова, описва присъствието ѝ като внушително и дори плашещо.

Според него малцина се осмеляват да я критикуват заради предполагаемата ѝ близост до висшето ръководство на медийната група.

„Все едно Дарт Вейдър влиза в стаята, всички спират да говорят“, разказва той.

Той си спомня как по време на разговор с колеги, в който се шегували с началника си, телевизионен водещ внезапно ги накарал да замълчат в момента, в който Фьодорова влязла в студиото.

Бруно Клермон, пенсиониран генерал и редовен консултант по отбраната на CNews, публично обвини Фьодорова, че е съдействала за отстраняването му от списъка с коментатори.

Това се случило малко след като той направил критични изказвания по адрес на Русия.

„Моята вина е проста: не се харесах на руската Ксения Фьодорова“, написа той в LinkedIn.

Клермон отказва да коментира случая пред POLITICO.

„Има неписани правила“, казва бившият сътрудник.

„Знаеш, че трябва да се съобразяваш или поне да не говориш срещу нея. В противен случай си приключил.“

Засега изглежда, че френските власти разполагат с малко възможности да ограничат влиянието ѝ.

Подадените жалби до медийния регулатор не са довели до видими последици, а няма доказателства, че тя получава финансиране от Кремъл.

„Тя е чужд агент по дух, но може би не и по отношение на финансирането“, казва Наталия Пузиреф.

„Тук има сериозна правна сложност, защото ние сме държава, основана на върховенството на закона.“

„За разлика от Русия.“