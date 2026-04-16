Свят

За пръв път от 34 години лидерите на Израел и Ливан ще разговарят

"Опитваме се да създадем малко пространство за маневриране между Израел и Ливан", каза Доналд Тръмп

16 април 2026, 08:43
А мериканският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще има преговори между Израел и Ливан, предаде Ройтерс.

„Опитваме се да създадем малко пространство за маневриране между Израел и Ливан. Измина много време, откакто лидерите на двете страни са разговаряли, около 34 години“, написа Тръмп в Truth Social.

Израелският кабинет по сигурността стигна снощи до заключението, че може да бъде обсъдено прекратяване на огъня в Ливан, информира световната агенция. 

Според британския в. "Файненшъл таймс", който цитира ливански официални лица, е вероятно това примирие да бъде сключено "скоро".

Развоят идва повече от шест седмици след началото на войната на Израел с ливанската шиитска групировка "Хизбула", която произтича от израелско-американския конфликт с Иран, отбелязва Ройтерс.

Правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху е подложено на силен натиск от Вашингтон да прекрати огъня в Ливан, заяви за световната агенция друг висш израелски служител.

Докато обаче кабинетът по сигурността заседаваше, Нетаняху разпространи видеоизявление, в което каза, че израелските военни продължават да нанасят удари по "Хизбула" и са напът да "преминат отвъд“ южния ливански град Бинт Джбейл.

Бойци на "Хизбула" се укриват в Бинт Джбейл - бастион на групировката и отправна точка към околните села.

Нетаняху заяви, че е инструктирал военните да продължат да укрепват зоната за сигурност в Южен Ливан, като същевременно преговарят за мирно споразумение с Ливан.

Израел и Ливан имаха необичайни разговори между правителствени пратеници във Вашингтон във вторник.

"Подобни преговори не са състояли от над 40 години. Те се случват сега, защото сме много силни и страните идват при нас - не само Ливан“, каза Нетаняху.

Офанзивата на Израел в Ливан започна на 2 март, след като подкрепяното от Иран движение "Хизбула" започна да обстрелва Израел в знак на солидарност с Техеран, разпалвайки отново войната между тези съседни държави, едва 15 месеца след последния им голям конфликт.

Преди преговорите във Вашингтон израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че Израел се стреми към "нормализация" в отношенията с Ливан, предаде Франс прес.

"Желаем да постигнем мир и нормализация в отношенията ни с ливанската държава. Между Израел и Ливан няма сериозни противоречия. Проблемът е "Хизбула", посочи Саар по време на съвместна пресконференция с чешкия си колега Петър Мацинка в Йерусалим.

Войната е причинила смъртта на повече от 2000 души в Ливан и е принудила 1,2 милиона да напуснат домовете си, съобщават ливанските власти.

Израелската армия изпрати войски в Южен Ливан, където възнамерява да създаде буферна зона и да поддържа контрол над територията чак до река Литани, която се среща със Средиземно море на около 30 км северно от границата на Израел.

"Заповядах цялата територия на Южен Ливан до река Литани да стане забранена зона за оперативните служители на "Хизбула“, заяви началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир по време на посещение в Южен Ливан.

При нападенията на "Хизбула" в Израел загинаха двама мирни граждани, а 13 израелски военнослужещи са намерили смъртта си в Ливан от 2 март насам, оповестява израелската армия.

Източник: БТА    
Ливан Доналд Тръмп Мирни преговори Израел Прекратяване на огъня Хизбула Бенямин Нетаняху Иран Южен Ливан
