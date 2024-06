„Новият Нострадамус“, твърди, че Третата световна война може да започне още днес

И ндийски астролог смело обяви началната дата на Третата световна война - прогнозирайки, че тя може да започне още днес.

Кушал Кумар, известен като „Новия Нострадамус“, заяви, че Третата световна война може да започне на 18 юни 2024 г.

Говорейки пред The ​​Daily Star, Кумар каза: „Сега, вторник, 18 юни 2024 г. има най-силния планетарен стимул за задействане на Втората световна война, въпреки че 10 и 29 юни също може да имат думата.“

Кумар посочи различни международни конфликти като признаци на предстоящия глобален конфликт.

Изразявайки загриженост, Кумар предупреди: „Тук може да се забележи, че предсказуемото предупреждение за по-добри грижи и подходяща стратегия включва внимателно и сериозно тълкуване на планетарните въздействия, докато непреднамерена човешка грешка или пропуск не могат да бъдат изключени напълно.“

„И така, наблюдавайте развитието на военния сценарий в горещи точки по целия свят, докато дните минават“, добави той.

Преди време той прогнозира 10 юни като начална дата на войната, което не се случи, което постави под съмнение точността на неговите прогнози.

Въпреки фалшивата прогноза, Кумар сега е уверен, че вижда 18 юни като имаща най-голям потенциал за започване на конфликт, като същевременно споменава 29 юни като друга възможна дата.

Той каза, че началната дата е предизвикана от значителни планетарни подравнявания, които според него могат да предизвикат световен конфликт.

Кумар използва ведическата астрологична карта, за да направи своите прогнози, която е система, вкоренена в индуската култура и се смята, че е „карта на нашата карма“, използвайки подравняване на планети и звезди.

Той приписа заслуги за инциденти като терористичните атаки на индийско-пакистанската граница, преминаването на севернокорейски войници в Южна Корея и нарастващото напрежение между Израел и Ливан.

Кумар за първи път спомена за скорошна терористична атака в Хималаите, която отне живота на девет индуски поклонници и остави 33 други ранени.

След това той отбеляза инцидент в демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея.

Трето, Кумар подчерта ескалиращото напрежение в Израел, където силите на "Хизбула" в Ливан изстреляха ракети срещу Израел в отговор на смъртта на командир.

Той също така обърна внимание на разполагането на руски военни кораби, включително атомна подводница в Хавана, което напомня за Кубинската ракетна криза.

Накрая Кумар посочи военните учения на Китай близо до Тайван, които предизвикаха безпокойство сред американски служители.

Кумар, често наричан „Новият Нострадамус“, е кръстен на известния френски астролог, живял през 16 век.

Истинският Нострадамус, роден през декември 1503 г., придобива известност с книгата си „Пророчествата“, колекция от 942 поетични четиристишия.

Тези стихове, публикувани в два тома, се считат за пророчества, изпълнени с загадъчни послания, които изискват различни тълкувания и бъдещи предсказания.

