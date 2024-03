4 малко известни "пророци", чиито предсказания се сбъднаха

Е то няколко личности, за които може би не сте чували, че са виждали бъдещето?

Едгар Кейси

Един ден през 1889 г. младо момче в Кентъки заспива, докато отпуска глава върху учебника. Той се буди и установява, че знанието в книгата по чудодеен начин е влязло в главата му чрез вид психическа осмоза, поставяйки го на пътя към невероятни подвизи и ясновидството.

Edgar Cayce a Sunday-school teacher with little formal education, Cayce began faith healing in the 1920s, using a combination of spiritual readings and homeopathic medicine; many of his cures were said to have been accomplished long-distance. In 1925 he settled in Virginia… pic.twitter.com/VejL42lgyY — UFO-Shane (@TurtleOfTime12) March 6, 2024

Това е така рекламираната „история за произхода“ на известния лечител с вяра Едгар Кейси, който стана известен като „Спящия пророк“ заради техниката си да си позволява да изпада в полусъзнателен транс, за да излезе с предсказания и прозрения.

Основателят на Асоциацията за изследване и просветление, организация, посветена на духовността и холистичното лечение, която съществува и днес, Кейси оказа основно влияние върху движенията на „Новата епоха“ на 20-ти век. Той стана известен и с това, че предсказа важни исторически събития.

Шест месеца преди краха на Уолстрийт през 1929 г. Кейси предупреждава за „голям смут във финансовите кръгове“ . През 1935 г. той има видение за Втората световна война и формирането на силите на Оста, като казва, че „австрийците, германците и по-късно японците“ ще се „присъединят към тяхното влияние“.

Твърди се също, че е предсказал смъртта на двама президенти на САЩ, докато е бил на поста – Франклин Д. Рузвелт и Джон Ф. Кенеди – въпреки че уверенията му, че Китай ще стане „люлката на християнството“ , а Русия ще стане фар на свободата и „надеждата на света“ бяха по-малко далновидни.

Джийн Диксън

JEANE DIXON



Was a famous psychic in the 1940's



She predicted JFK would be killed, China would be a superpower, the world would change in 2020 + more



REALITY: She was actually telling ppl what elites + CIA/FBI were planning to do before they did it



Aka



PREDICTIVE PROGRAMMING pic.twitter.com/rMmJfe6aM0 — AaronWin33 (@AaronWin33) May 25, 2023

Като един от най-известните американски екстрасенси и астролози, Джийн Диксън постигна трайна слава с предсказването на убийството на президента Джон Ф. Кенеди. Нейното предчувствие – съобщено в американско списание през 1956 г., повече от седем години преди убийството на Кенеди – беше впечатляващо конкретно:

„Що се отнася до изборите през 1960 г., г-жа Диксън смята, че те ще бъдат доминирани от лейбъристите и ще бъдат спечелени от демократ. Но той ще бъде убит или ще умре на поста."

Тя прави други зловещи изявления по време на дългата си кариера. Нейното предупреждение от 1978 г. гласи, че „ужасна чума ще порази хиляди хора в тази страна“, което мнозина смятат, че се отнася до идването на СПИН. А през 1989 г. тя предсказа, че „катастрофа с корабоплаване ще направи заглавия през пролетта“, малко преди танкерът Exxon Valdez да се удари в риф и да излее милиони галони петрол във водите на Аляска.

За да бъдем честни, тя има и много пропуски, казвайки, че руснаците ще победят американците до Луната и че Третата световна война ще избухне през 1958 г. Все пак тя печели приятели на забележително високи позиции, включително президента на САЩ Ричард Никсън, който я нарича „прорицателката“.

Всъщност, пряко поради прогнозата на Диксън за увеличаване на терористичните атаки, Никсън инструктира Хенри Кисинджър да сформира оперативна група за борба с тероризма. Не е лошо постижение за автора на книги като Do Cats Have ESP? и хороскопи за кучета.

Мари Ан Ленорман

OTD in 1772: The most famous cartomancer of all times, Marie Anne Lenormand, born. pic.twitter.com/Yl1WsihH9B — San Benedetto Paranormal Museum (@SBPM_Museum) May 27, 2022

Нострадамус от Наполеоновата епоха, Мари Ан Ленорман, е формираща фигура в историята на картоманията. Тя също е плодовит автор и търсена социалистка, за която се казва, че е предоставила политически прогнози за емблематични фигури от Френската революция като Робеспиер, Дантон и Марат.

Но най-прочутите ѝ предсказания са с Жозефин и Наполеон, чийто брак очевидно е предвиден от Ленорман още преди легендарните любовници да се срещнат. Този епизод е увековечен в произведение на Александър Дюма, автор на "Тримата мускетари", който пише за Ленорман, казвайки на Жозефин, че тя ще бъде съпруга на нов Херкулес – „смел мъж, излагащ се на всички опасности за доброто на своята страна“ – и че ще се издигне до ранга на „императрица“ .

Още по-забележителен разказ за Ленорман е предоставен от друг съвременен писател, капитан Р. Х. Гроно, който посетил „прочутата гадателка“ и бил изненадан от преживяното. Той пише как тя прилича на „чудовищна жаба, подута и отровна“, поздравявайки клиентите си в консултативна зала, „покрита с огромни прилепи, приковани с крилата си към тавана, препарирани сови, кабалистични знаци, скелети" – накратко всичко, което е вероятно да впечатли слаб или суеверен ум.

Джин Чау

Китайски мигрант, преместил се от Гуанджоу в Калифорния през 1873 г., Джин Чоу е работил като мияч на съдове в ресторант, домашен прислужник, градинар и фермер, преди да привлече вниманието на обществеността, като очевидно е предсказал земетресение, което ударя района на Санта Барбара през 1925 г.

Не само, че е успял да определи точно годината и местоположението, но според съобщенията Чоу е посочил точната дата – 29 юни – в известие, което е поставил в местна пощенска служба през 1920 г. Дали Чоу наистина е публикувал толкова шокиращо точна прогноза? Циниците изтъкнаха, че няма осезаеми доказателства, освен анекдоти, предадени от Чоу и търсещи сензации вестникарски колумнисти.

Независимо от това, славата му се разпространява с по-късното публикуване на първия годишен алманах на Джин Чоу и ежедневните прогнози за времето, които той предостави за Los Angeles Times. Наречен „Магьосникът от Ломпок“ (Ломпок е град в окръг Санта Барбара), на Чоу също се приписва предсказанието, че САЩ ще влязат във война с Япония по-малко от десетилетие преди това да се случи и дори се казва, че е предвидил годината на собствената си смърт: 1933 г.

