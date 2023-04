Над 80 души загинаха, докато се блъскат за помощ от 8 долара

П овече от 80 души загинаха, а стотици са ранени при блъсканица по време на благотворителна акция в разкъсвания от война Йемен, предаде АФП.

Трагедията в най-бедната страна на Арабския полуостров се случи дни преди Рамазан Байрам.

Стотици хора се бяха събрали в училище в столицата Сана, за да получат парични помощи в размер на 5000 йеменски риала (около 8 долара).

Най-малко "85 души са загинали и повече от 322 са били ранени" при блъсканица в столичния квартал Баб ал Йемен, съобщи служител на службата за сигурност от племето хусити.

"Сред загиналите има жени и деца", казва той пред АФП при условие за анонимност, тъй като не е упълномощен да говори пред медиите.

Втори здравен служител е потвърдил броя на жертвите.

Ръководеното от хуситите министерство на вътрешните работи заяви, че загиналите и ранените са преместени в болници, а отговорните за събитието са арестувани.

Арести и разследване

Според ръководителя на Върховния революционен комитет на хуситите, Мохамед Али ал-Хути, "пренаселеността" е причинила блъсканицата.

По думите му хората са били натъпкани в тясна уличка, водеща към задния вход на училището.

След като портите се отворили, тълпата се втурнала към тясното стълбище, водещо към двора, където се извършвало раздаването.

Очевидци обаче твърдят, че стрелба е накарала хората да се втурнат в паника.

След трагедията семействата се струпали в болниците, но на много от тях не било позволено да влязат, тъй като висши служители също посещавали мъртвите и ранените.

Кадри на телевизия "Ал Масира" показаха трупове, разпръснати из целия комплекс, който беше затрупан със сандали и парчета дрехи след разчистването на тълпата.

Политическият ръководител на бунтовниците Махди ал-Машат заяви, че е създадена комисия за разследване.

Служител по сигурността на хуситите заяви, че трима души са задържани по подозрение за участие.

Широко разпространена бедност

Повече от осем години гражданска война в Йемен предизвика това, което Организацията на обединените нации определя като една от най-тежките хуманитарни трагедии в света.

Конфликтът започна през 2014 г., когато подкрепяните от Иран бунтовници хусити превзеха Сана, което накара водената от Саудитска Арабия коалиция да се намеси през следващата година, за да подкрепи международно признатото правителство.

